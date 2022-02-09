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Новини
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Відео стрілянини Рябчука на "Південмаші" оприлюднили працівники Нацполіції, - Офіс Генпрокурора

Відео стрілянини Рябчука на

В Офісі генерального прокурора заявили, що відео розстрілу нацгвардійцем Артемієм Рябчуком своїх товаришів по службі оприлюднили працівники Нацполіції.

Про це на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності повідомив заступник генерального прокурора Максим Якубовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми зараз можемо казати – це працівники Національної поліції. Хто конкретно, я сподіваюсь, буде встановлено в результаті розслідування", - сказав він.

За його словами, епізод про оприлюднення відео виділений в окреме кримінальне провадження, яке розпочато за фактом розголошення даних досудового розслідування.

Він також повідомив, що як окремий епізод розслідуються дії співробітника поліції, який "незаконно, цинічно, з порушенням вимог законодавства" здійснював допит затриманого Рябчука на місці на камеру.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Читайте: Рябчук не скаржився на приниження і нестатутні відносини у військовій частині, - в.о.командувача НГУ Лебідь

Автор: 

Дніпро (3323) Нацполіція (15325) стрілянина (1799) Південмаш (104) Офіс Генпрокурора (3306)


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Топ коментарі
+8
Не имеет значения... Теперь все знают что там произошло и не получится из него сделать жертву.
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09.02.2022 15:04 Відповісти
+6
В тому до Рябчук жорстоко розстріляв 10 людей, втік зі зброєю звинувачують поліцейськіх які його затримали і оприлюднили відео злочину. До цього йде слідство?
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09.02.2022 15:05 Відповісти
+6
Він також повідомив, що як окремий епізод розслідуються дії співробітника поліції, який "незаконно, цинічно, з порушенням вимог законодавства" здійснював допит затриманого Рябчука на місці на камеру. Джерело:

Ментам респект (даже если наварили на этом), этот видос не дал изначально увести дело в блудняк (что мы имеем в дтп с трухарем) и приподнял резонанс.
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09.02.2022 15:08 Відповісти
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Хотели хайпануть полицейские получается?
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09.02.2022 14:56 Відповісти
Тоесть вместо наградить за допрос - посадят??
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09.02.2022 14:56 Відповісти
Есть тайна следствия, презумпция невиновности, процедура допроса
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09.02.2022 14:58 Відповісти
Какая тайна? Выродки со своим ****** совком никак расстаться не можете!!
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09.02.2022 15:00 Відповісти
Вообще-то так работает во всех цивилизованных странах мира
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09.02.2022 15:02 Відповісти
Да, но есть еще травматическая декапитация при задержании. Это видео помогло её избежать.
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09.02.2022 15:01 Відповісти
Ага))) На примере трухина об этом расскажи)
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09.02.2022 15:01 Відповісти
А при чем тут Трухин? Если у нас законы не работают и "можно порешать", то давайте суд Линча замутим. В чем проблема?
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09.02.2022 15:04 Відповісти
Где был суд линча? Его избивали? Выбивали показания? И трухин как раз яркий пример работы гбр... Вам НИКТО уже не верит.
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09.02.2022 15:06 Відповісти
Я имею ввиду, что если закон не работает и нарушителей отмазывают, то их нужно мочить на месте, ну или калечить, в зависимости от нарушения
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09.02.2022 15:11 Відповісти
Вы как то в показаниях запутались))) То тайна следствия, то ВНЕСУДЕБНЫЕ расправы)
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09.02.2022 15:44 Відповісти
Суд присяжных и оправдание. К этому клоните
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09.02.2022 15:07 Відповісти
"Він також повідомив, що як окремий епізод розслідуються дії співробітника поліції, який "незаконно, цинічно, з порушенням вимог законодавства" здійснював допит затриманого Рябчука на місці на камеру "
Ой не доплывут... Не доплывут до средины Днепра)
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09.02.2022 14:58 Відповісти
Не було б відео, все заглошло б не розпочавшись. Розголос-запорука хоч якого небудь розслідування. Подяка оприлюднювачам.
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09.02.2022 18:41 Відповісти
Все верно) Поэтому я и говорю, что те кто сейчас пытаются найти тех кто обнародовал видео, не имеют шансов доплыть до средины Днепра) Ну когда будут пытаться убежать)
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09.02.2022 18:45 Відповісти
Феерические мазохисты) Уже всех настроили против себя)
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09.02.2022 14:59 Відповісти
Відео скоріше всього було продане.
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09.02.2022 15:01 Відповісти
Не имеет значения... Теперь все знают что там произошло и не получится из него сделать жертву.
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09.02.2022 15:04 Відповісти
А вот это больше похоже на правду
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09.02.2022 15:05 Відповісти
В тому до Рябчук жорстоко розстріляв 10 людей, втік зі зброєю звинувачують поліцейськіх які його затримали і оприлюднили відео злочину. До цього йде слідство?
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09.02.2022 15:05 Відповісти
Именно так...
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09.02.2022 15:08 Відповісти
Він також повідомив, що як окремий епізод розслідуються дії співробітника поліції, який "незаконно, цинічно, з порушенням вимог законодавства" здійснював допит затриманого Рябчука на місці на камеру. Джерело:

Ментам респект (даже если наварили на этом), этот видос не дал изначально увести дело в блудняк (что мы имеем в дтп с трухарем) и приподнял резонанс.
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09.02.2022 15:08 Відповісти
Совершенно верно.
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09.02.2022 15:09 Відповісти
Якщо б поліцейські не оприлюднили відео , то у справі Рябчука був би такий же мутняк як і у справі Трухіна .
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09.02.2022 15:08 Відповісти
А кто-то думал что это были марсиане? На лугандоне вон за бабло вообще просрали все на свете😁
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09.02.2022 15:20 Відповісти
ну хз, при публикации еще никакого расследования не проводилось, так что это как бы немного мимо... хотя конечно хз, у тех замгенпрокуроров и генпрокуроров есть юридическое образование?
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09.02.2022 15:28 Відповісти
А що є підпис когось про нерозголошення якоїсь таємниці? А що є протокол допиту. Як же зелені бояться публічності--бо важко приховати злочини.
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09.02.2022 16:09 Відповісти
Выродок должен сдохнуть.
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10.02.2022 11:42 Відповісти
 
 