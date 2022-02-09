Відео стрілянини Рябчука на "Південмаші" оприлюднили працівники Нацполіції, - Офіс Генпрокурора

В Офісі генерального прокурора заявили, що відео розстрілу нацгвардійцем Артемієм Рябчуком своїх товаришів по службі оприлюднили працівники Нацполіції.

Про це на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності повідомив заступник генерального прокурора Максим Якубовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми зараз можемо казати – це працівники Національної поліції. Хто конкретно, я сподіваюсь, буде встановлено в результаті розслідування", - сказав він.

За його словами, епізод про оприлюднення відео виділений в окреме кримінальне провадження, яке розпочато за фактом розголошення даних досудового розслідування.

Він також повідомив, що як окремий епізод розслідуються дії співробітника поліції, який "незаконно, цинічно, з порушенням вимог законодавства" здійснював допит затриманого Рябчука на місці на камеру.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

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