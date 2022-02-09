Відео стрілянини Рябчука на "Південмаші" оприлюднили працівники Нацполіції, - Офіс Генпрокурора
В Офісі генерального прокурора заявили, що відео розстрілу нацгвардійцем Артемієм Рябчуком своїх товаришів по службі оприлюднили працівники Нацполіції.
Про це на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності повідомив заступник генерального прокурора Максим Якубовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми зараз можемо казати – це працівники Національної поліції. Хто конкретно, я сподіваюсь, буде встановлено в результаті розслідування", - сказав він.
За його словами, епізод про оприлюднення відео виділений в окреме кримінальне провадження, яке розпочато за фактом розголошення даних досудового розслідування.
Він також повідомив, що як окремий епізод розслідуються дії співробітника поліції, який "незаконно, цинічно, з порушенням вимог законодавства" здійснював допит затриманого Рябчука на місці на камеру.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.
У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ой не доплывут... Не доплывут до средины Днепра)
Ментам респект (даже если наварили на этом), этот видос не дал изначально увести дело в блудняк (что мы имеем в дтп с трухарем) и приподнял резонанс.