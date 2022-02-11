Ярославський полетів до Лондона на концерт сина, - DCH

У бізнес-групі DCH, президентом якої є дотичний до смертельної ДТП Олександр Ярославський, розповіли, що напередодні він полетів до Лондона на концерт сина і на відпочинок під час дитячих канікул.

Така інформація розміщена на сайті компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поїздка має плановий характер і здійснюється, аби провести час із родиною, оскільки в дітей розпочинаються канікули. 11 лютого об 11:00 за часом Лондона син Володимир виступає на концерті, квитки на який для Олександра Ярославського та його дружини були заброньовані ще 18.01.2022 р. Далі – з 12 до 19 лютого включно – заплановано сімейний лижний відпочинок під час шкільних канікул. Готель для цих цілей був оплачений 28.01.2022 р.", - йдеться у повідомленні.

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В DCH пообіцяли за запитом ЗМІ надати підтверджувальні документи, а також поінформували, що у 2021 році особистим літаком Олександра Ярославського був виконаний 141 рейс загальним часом нальоту 271 година 8 хвилин. З них до Лондона – 37 рейсів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.