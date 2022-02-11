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Новини
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Ярославський полетів до Лондона на концерт сина, - DCH

Ярославський полетів до Лондона на концерт сина, - DCH

У бізнес-групі DCH, президентом якої є дотичний до смертельної ДТП Олександр Ярославський, розповіли, що напередодні він полетів до Лондона на концерт сина і на відпочинок під час дитячих канікул.

Така інформація розміщена на сайті компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поїздка має плановий характер і здійснюється, аби провести час із родиною, оскільки в дітей розпочинаються канікули. 11 лютого об 11:00 за часом Лондона син Володимир виступає на концерті, квитки на який для Олександра Ярославського та його дружини були заброньовані ще 18.01.2022 р. Далі – з 12 до 19 лютого включно – заплановано сімейний лижний відпочинок під час шкільних канікул. Готель для цих цілей був оплачений 28.01.2022 р.", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слідчі викликають бізнесмена Ярославського на допит у справі про ДТП за участі його кортежу, - Нацполіція

В DCH пообіцяли за запитом ЗМІ надати підтверджувальні документи, а також поінформували, що у 2021 році особистим літаком Олександра Ярославського був виконаний 141 рейс загальним часом нальоту 271 година 8 хвилин. З них до Лондона – 37 рейсів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Автор: 

Велика Британія (5539) ДТП (4465) Ярославський (272)


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Топ коментарі
+7
Арестовывайте майно и активы,нефиг с ним цацкаться,концерты у него важнее правосудия в деле об убийстве.
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11.02.2022 16:53
+6
"ярик не виноват.." "эта падстава.." "бамжару туды уже падлажили.." " ярик кристальна чистый и не пьющий чалавек..." "хатят лишить горад кармильця.." - комментарии местных рабов из местных пабликов .. -куй исправишь этот город..
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11.02.2022 17:17
+4
Вночі-вбив людину ; зранку -на концерт в Лондон; вдень в Альпи- на сімейний відпочинок!
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11.02.2022 17:02
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Савпадєніє?-да,савпадєніє...
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11.02.2022 16:51 Відповісти
І хто може ********* отЦу побувати в Лондоні? зЄЙЛО ЖЬ ВЛАДИ НАД НИМ НЕМАЄ.нЕ ТЕЩОБУЛО ПРИ пЕТРІ.
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11.02.2022 16:55 Відповісти
Арестовывайте майно и активы,нефиг с ним цацкаться,концерты у него важнее правосудия в деле об убийстве.
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11.02.2022 16:53 Відповісти
на каком основании?
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11.02.2022 16:55 Відповісти
На основании того, что он коррупционер и казнокрад...
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11.02.2022 17:10 Відповісти
Верим , верим
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11.02.2022 16:54 Відповісти
Дыминский - ДТП - Карпаты, Ярославский - ДТП - Металлист.
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11.02.2022 17:01 Відповісти
Може ХТЗ, при чому там заводи чи спорт клуби до цієї ситуації.
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11.02.2022 17:03 Відповісти
Вночі-вбив людину ; зранку -на концерт в Лондон; вдень в Альпи- на сімейний відпочинок!
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11.02.2022 17:02 Відповісти
А може це не він, поки доказів нема, а є тільки припущення.
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11.02.2022 17:05 Відповісти
это да. Но в сопровождении таких людей работают далеко не простые водятлы и охранники - это хорошо натасканные телохранители-профи ( в большинстве своем это бывшие мусора-спецы) , которые знают на подсознательном уровне как действовать в таких ситуациях .. и очень странно и не понятно , что в данном случае они тупо сипались с места дтп...
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11.02.2022 17:25 Відповісти
Я тоже думаю, що все якось зроблено через жопу. Там працюють серйозні люди, якусь тупо оставити тіло на дорозі.
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11.02.2022 17:49 Відповісти
"ярик не виноват.." "эта падстава.." "бамжару туды уже падлажили.." " ярик кристальна чистый и не пьющий чалавек..." "хатят лишить горад кармильця.." - комментарии местных рабов из местных пабликов .. -куй исправишь этот город..
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11.02.2022 17:17 Відповісти
Трижды судимый наркоша петлял по трассе пока не свалился, где придется! Интересно, кортеж Ярославского его первым переехал, или он уже слегка расплющенным был?
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11.02.2022 17:21 Відповісти
"наркошу" наверное очень высоко положили , шо у гелика весь передок так раскуячило..
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11.02.2022 17:27 Відповісти
Мне как-то похрен, наркоша он, или только сидел за наркотики и дважды за воровство. Мать бил и просто был, мягко говоря, неблагополучным членом общества.
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11.02.2022 17:42 Відповісти
Дык, это - заранее спланированное умышленное убийство получается.
Еще и группой лиц.
Надо переквалифицировать обвинение.
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11.02.2022 17:18 Відповісти
Ага, да еще с использованием тяжелых бронированных автомобилей. В общем, участь чувака была предрешена!
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11.02.2022 17:24 Відповісти
...пересрався, робітник, ****
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11.02.2022 17:37 Відповісти
А що за концерт? Сина взяли гітаристом в DEEP PURPLE?
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11.02.2022 18:27 Відповісти
...звичка...
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11.02.2022 21:58 Відповісти
 
 