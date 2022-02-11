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Ярославский улетел в Лондон на концерт сына, - DCH

Ярославский улетел в Лондон на концерт сына, - DCH

В бизнес-группе DCH, президентом которой является причастный к смертельному ДТП Александр Ярославский, рассказали, что накануне он улетел в Лондон на концерт сына и на отдых во время детских каникул.

ТТакая информация размещена на сайте компании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поездка носит плановый характер и совершается, чтобы провести время с семьей, поскольку у детей начинаются каникулы. 11 февраля в 11:00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его жены были забронированы еще 18.01.2022 г. Далее – с 12 по 19 февраля включительно – запланирован семейный лыжный отдых во время школьных каникул. Отель для этих целей был оплачен 28.01.2022 г.", - говорится в сообщении.

Читайте также: Следователи вызывают бизнесмена Ярославского на допрос по делу о ДТП с участием его кортежа, - Нацполиция

В DCH пообещали по запросу СМИ предоставить подтверждающие документы, а также проинформировали, что в 2021 году личный самолет Александра Ярославского выполнил 141 рейс общим временем налета 271 час 8 минут. Из них в Лондон – 37 рейсов.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Автор: 

Великобритания (4919) ДТП (7671) Ярославский (182)


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Топ комментарии
+7
Арестовывайте майно и активы,нефиг с ним цацкаться,концерты у него важнее правосудия в деле об убийстве.
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11.02.2022 16:53
+6
"ярик не виноват.." "эта падстава.." "бамжару туды уже падлажили.." " ярик кристальна чистый и не пьющий чалавек..." "хатят лишить горад кармильця.." - комментарии местных рабов из местных пабликов .. -куй исправишь этот город..
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11.02.2022 17:17
+4
Вночі-вбив людину ; зранку -на концерт в Лондон; вдень в Альпи- на сімейний відпочинок!
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11.02.2022 17:02
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Савпадєніє?-да,савпадєніє...
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11.02.2022 16:51 Ответить
І хто може ********* отЦу побувати в Лондоні? зЄЙЛО ЖЬ ВЛАДИ НАД НИМ НЕМАЄ.нЕ ТЕЩОБУЛО ПРИ пЕТРІ.
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11.02.2022 16:55 Ответить
Арестовывайте майно и активы,нефиг с ним цацкаться,концерты у него важнее правосудия в деле об убийстве.
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11.02.2022 16:53 Ответить
на каком основании?
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11.02.2022 16:55 Ответить
На основании того, что он коррупционер и казнокрад...
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11.02.2022 17:10 Ответить
Верим , верим
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11.02.2022 16:54 Ответить
Дыминский - ДТП - Карпаты, Ярославский - ДТП - Металлист.
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11.02.2022 17:01 Ответить
Може ХТЗ, при чому там заводи чи спорт клуби до цієї ситуації.
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11.02.2022 17:03 Ответить
Вночі-вбив людину ; зранку -на концерт в Лондон; вдень в Альпи- на сімейний відпочинок!
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11.02.2022 17:02 Ответить
А може це не він, поки доказів нема, а є тільки припущення.
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11.02.2022 17:05 Ответить
это да. Но в сопровождении таких людей работают далеко не простые водятлы и охранники - это хорошо натасканные телохранители-профи ( в большинстве своем это бывшие мусора-спецы) , которые знают на подсознательном уровне как действовать в таких ситуациях .. и очень странно и не понятно , что в данном случае они тупо сипались с места дтп...
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11.02.2022 17:25 Ответить
Я тоже думаю, що все якось зроблено через жопу. Там працюють серйозні люди, якусь тупо оставити тіло на дорозі.
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11.02.2022 17:49 Ответить
"ярик не виноват.." "эта падстава.." "бамжару туды уже падлажили.." " ярик кристальна чистый и не пьющий чалавек..." "хатят лишить горад кармильця.." - комментарии местных рабов из местных пабликов .. -куй исправишь этот город..
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11.02.2022 17:17 Ответить
Трижды судимый наркоша петлял по трассе пока не свалился, где придется! Интересно, кортеж Ярославского его первым переехал, или он уже слегка расплющенным был?
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11.02.2022 17:21 Ответить
"наркошу" наверное очень высоко положили , шо у гелика весь передок так раскуячило..
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11.02.2022 17:27 Ответить
Мне как-то похрен, наркоша он, или только сидел за наркотики и дважды за воровство. Мать бил и просто был, мягко говоря, неблагополучным членом общества.
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11.02.2022 17:42 Ответить
Дык, это - заранее спланированное умышленное убийство получается.
Еще и группой лиц.
Надо переквалифицировать обвинение.
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11.02.2022 17:18 Ответить
Ага, да еще с использованием тяжелых бронированных автомобилей. В общем, участь чувака была предрешена!
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11.02.2022 17:24 Ответить
...пересрався, робітник, ****
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11.02.2022 17:37 Ответить
А що за концерт? Сина взяли гітаристом в DEEP PURPLE?
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11.02.2022 18:27 Ответить
...звичка...
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11.02.2022 21:58 Ответить
 
 