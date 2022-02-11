Ярославский улетел в Лондон на концерт сына, - DCH

В бизнес-группе DCH, президентом которой является причастный к смертельному ДТП Александр Ярославский, рассказали, что накануне он улетел в Лондон на концерт сына и на отдых во время детских каникул.

ТТакая информация размещена на сайте компании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поездка носит плановый характер и совершается, чтобы провести время с семьей, поскольку у детей начинаются каникулы. 11 февраля в 11:00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его жены были забронированы еще 18.01.2022 г. Далее – с 12 по 19 февраля включительно – запланирован семейный лыжный отдых во время школьных каникул. Отель для этих целей был оплачен 28.01.2022 г.", - говорится в сообщении.

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В DCH пообещали по запросу СМИ предоставить подтверждающие документы, а также проинформировали, что в 2021 году личный самолет Александра Ярославского выполнил 141 рейс общим временем налета 271 час 8 минут. Из них в Лондон – 37 рейсов.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.