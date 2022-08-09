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Новини Війна
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Дослідниця Amnesty International Ровера була стурбована не російськими бомбардуваннями, а перебуванням ЗСУ в покинутому коледжі в Бахмуті, - новозеландський журналіст Матч

ровера

Дослідниця Amnesty International Донателла Ровера, яка відвідувала зону бойових дій, упереджено сприймала перебування українських військ у покинутому коледжі в Бахмуті і відкрито говорила про те, що ЗСУ слід уникати займання позицій в населеному пункті. За її логікою, це - "порушення міжнародного гуманітарного права".

Про це повідомив журналіст із Нової Зеландії Том Матч, коментуючи скандальний звіт Amnesty International щодо України. Переклад коментаря Матча опублікував у фейсбуці Андрій Облогін, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ми сиділи з Донателлою Роверою на кухні нашого готелю у Краматорську, адміністративній столиці контрольованої Україною частини Донецької області, і щогодини чули артилерійський гуркіт за вікнами. Замість того, щоб висловити шок від безжальних російських бомбардувань, співробітники Amnesty, схоже, були значно більш стурбовані тим фактом, що підрозділ української армії переховувався у підвалі будівлі коледжу", - пригадує журналіст.

За його словами, всі вони були в тій будівлі: покинутій школі вивчення мов у прифронтовому місті Бахмут, перетвореній на тимчасову казарму для української частини.

"Це не воєнний злочин. Військові мають повне право облаштовуватись у евакуйованому навчальному закладі, хоча, звичайно, ця будівля вже не може претендувати на цивільний захист, а над дорогою розташовувався в основному занедбаний цивільний житловий будинок, який не був повністю евакуйований", - додає він.

Але Ровера, за його словами, наполягала на тому, що така військова присутність у населеному пункті була "порушенням міжнародного гуманітарного права".

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Далі він публікує зміст його розмови з Роверою щодо зазначеної теми:

"Коли я спитав її про те, як українська армія має захищати населений пункт, вона сказала, що це не має значення. За цією логікою, продовжив я, Україні доведеться відмовитись від великих міст, таких як Харків. "Ну, вони повинні по можливості уникати займати позиції в населеному пункті", - відповіла вона. "Міжнародне гуманітарне право дуже ясно говорить про це".

"Я припустив, що її майбутній звіт Amnesty International буде сприйнятий погано, якщо в ньому не буде проведено різницю між оборонними та наступальними операціями у міських районах. Але виявилося, що автори вирішили заздалегідь: Україна наражає на небезпеку власне громадянське населення, просто намагаючись захистити свої міста", - розповідає Матч.

"Ще одна помилка у звіті, свідком якої я був. Щодо евакуації цивільного населення, Amnesty International заявила, що їй "не відомо, що українські військові, які розмістилися у цивільних будівлях у житлових районах, просили чи допомагали цивільним особам евакуювати довколишні будівлі". Насправді, українська влада та військові часто наполягали на тому, щоб мирні жителі залишили зони активних бойових дій, та пропонували допомогу в евакуації тим, хто хотів це зробити", - стверджує він.

"Я був в одному з місць, згаданих у звіті Amnesty International, у шкільному блоці в місті Лисичанську, який зазнавав обстрілу, з українськими солдатами, коли вони пропонували транспорт для евакуації всім мирним жителям, які хотіли виїхати. Троє зробили це, і ми їхали з ними, повертаючись у безпечніші місця. Про все це я повідомляв свого часу. Потім Донателла Ровера також з'явилася як свідок-експерт у документальному фільмі CBS, в якому стверджувалося, що тільки 30% західної зброї, що поставляється, досягає фронту: цифра, яку неможливо перевірити. Вона сказала, що "у нас немає можливості дізнатися, куди йде ця зброя", - продовжує журналіст.

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Він нагадує, що враховуючи ризики перехоплення російськими ракетами, місцеперебування зброї, що поставляється в Україну, є однією з військових таємниць, що ретельно охороняються у світі, і навряд чи її буде розкрито досліднику Amnesty International. Пізніше CBS відкликала цей фрагмент і заявила, що пізніше перевипустить документальний фільм із свіжішою інформацією".

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них.

Автор: 

Amnesty International (100) звіт (414)


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Топ коментарі
+35
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09.08.2022 14:50
+30
Саша, так они даже не пытаются лепить отмазки, даже ради приличия. Наоборот, цинично придерживаются своей ублюдочной позиции, которая, очевидно, щедро подкреплена кремлевскими, кровавыми деньгами.
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09.08.2022 14:55
+23
Гамнисті інтернешнл-чергові тупі відмазки не відмиють вас від кацапського смердючого лайна...
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09.08.2022 14:49
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Гамнисті інтернешнл-чергові тупі відмазки не відмиють вас від кацапського смердючого лайна...
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09.08.2022 14:49 Відповісти
Саша, так они даже не пытаются лепить отмазки, даже ради приличия. Наоборот, цинично придерживаются своей ублюдочной позиции, которая, очевидно, щедро подкреплена кремлевскими, кровавыми деньгами.
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09.08.2022 14:55 Відповісти
мда, дебілесті проститушинал !
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09.08.2022 18:43 Відповісти
онучі продовжують смердіти...
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09.08.2022 14:49 Відповісти
Амнести путинейшнл.
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09.08.2022 14:49 Відповісти
Заборонити цій морді перетинати кордон України.
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09.08.2022 14:49 Відповісти
Недо...(люблена) жінка гірше, як атомна війна
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09.08.2022 16:05 Відповісти
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09.08.2022 14:50 Відповісти
Цікаво, хто впустив цю продажну брехуху на позиції наших військ?
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09.08.2022 14:50 Відповісти
а хто в нас найрозумніший та найвеличніший? не знаєш!?
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09.08.2022 15:46 Відповісти
Выдворить эту организацию с территории Украины.
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09.08.2022 14:50 Відповісти
Скажите ей, что это не колледж, а техникум. Пусть не беспокоится.
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09.08.2022 14:50 Відповісти
неоднозначна мразь ця ровера, не більше..... цікаво кремлівскі гранти гланди не жмуть......
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09.08.2022 14:51 Відповісти
скажите этой дебилке что то что она видела - не военные, а нацгвардия - тоесть полиция/карабинеры/жандармы. пусть сосет прощение.
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09.08.2022 14:52 Відповісти
Кроме того они вообще могут сдавать позиции. А потом ищут корректировщиков. Пусть убираются.
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09.08.2022 14:54 Відповісти
Да пішла вона *****, шльондра продажна
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09.08.2022 14:55 Відповісти
Ця ровера - італійско-аргентинська шлюха і помилка природи
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09.08.2022 14:56 Відповісти
Rovera was born in Italy to an Argentinian father and Romani-Rumanian mother

Циганка вона смердюча з ************
А батько її якийсь алкаш сицилійського походження, а як відомо сицилійці - це відброси італійців, яких маври із Африки у сраки дрючили , тому вони такі темношкірі там усі
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09.08.2022 15:53 Відповісти
цю тупу курку і її некомпетентну організацію треба списати з історії.
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09.08.2022 14:56 Відповісти
позбавити права перебувати в Україні і крапка
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09.08.2022 14:57 Відповісти
Служащим этой конторы срочно нужны услуги хорошего психотерапевта.
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09.08.2022 14:58 Відповісти
Бабушка всеми силами обеспечивает себе безбедную старость....но не факт, что
эта старость будет спокойной....
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09.08.2022 14:58 Відповісти
"Хто платить - той і замовляє музику!" А наші кавказці казали ще відкритіше: "Кто дэвушка кормит - тот её и танцует!"
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09.08.2022 14:59 Відповісти
Этих продажных теток из амнести, кремль "танцует" уже не первый десяток лет.
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09.08.2022 15:13 Відповісти
https://myrotvorets.center/criminal/rovera-donatella/ - вона вже не Миротворці.
Але цього мало, треба щоб наша прокуратура відкрила на цю суку справу за підтримку російської аргесії і дискредитацію ЗСУ і оголосила її в міжнародний розшук.
Треба щоб кожна продажна тварюка пам'ятала, що за кожну копійку, отриману від росіян, вона потім буде відповідати!
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09.08.2022 15:00 Відповісти
І статтю пришити за підтримку тероризму
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09.08.2022 15:08 Відповісти
Рашискі криваві гроші руйнують все.... ось й Amnesty тепер під ударом.
Сумно що організація як Amnesty не може себе захистити від продажних чи нерозумних дослідників.
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09.08.2022 15:01 Відповісти
Україні пора заборонити відвідувати зону бойових не тільки Amnesty International, а й ОБСЄ,різьних прорашистських холуїв з Німечини,Франції,Італії ,УгорщиниТуречини і т.д..Всіх їх має вітати добре відоме гасло азірова-"некуй шастать",або замість рашистського "пішли н,,уй", щиро українське "А ось Вам".
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09.08.2022 15:01 Відповісти
москалі обстрілюють цивільні будівлі це виявляється не злочин,

а перебувати в них під час москальського обстрілу це виявляється злочин
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09.08.2022 15:02 Відповісти
А з якої країни той Ровер? Хай гукне кацапів до себе .
Наші солдати захищають свою країну , кожний населений пункт , кожний будинок та приміщення . І нєхкуй всякому гімну вказувати шо робити . Таке гімно як воно не варте навіть погляду нашого воїна захисника
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09.08.2022 15:04 Відповісти
Она итальянка. Живет в Лондоне
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11.08.2022 10:56 Відповісти
Кадирівці повинні пустити її по кругу,але судячи з фото вони краще з вівцею замутять)
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09.08.2022 15:05 Відповісти
Просто тварина.
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09.08.2022 15:06 Відповісти
Вони з Безуглою часом не родички?
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09.08.2022 15:06 Відповісти
Та вона сестра "Корси"
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09.08.2022 15:09 Відповісти
За цією логікою, продовжив я, Україні доведеться відмовитись від великих міст, таких як Харків. Саме цього вони зі своїми кураторами і хочуть.
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09.08.2022 15:10 Відповісти
Так у неї ж ******** лишня хромосома.
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09.08.2022 15:10 Відповісти
...військова присутність у населеному пункті була "порушенням міжнародного гуманітарного права"... А де ж тоді висновок, щодо перебування в українських містах окупаційних zондер-карателів, чи АІ рашистських карателів військовими не вважає.
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09.08.2022 15:11 Відповісти
Чого ж воно в Оленівку не поїхало ? Та по СІЗО росії чого не проїде ?зробила би доповідь кіно показала би , але сцикотно напевно
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09.08.2022 15:11 Відповісти
оця стара карга комуняка ще має право голосу?
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09.08.2022 15:15 Відповісти
нік в інстаграмі - donatellarovera, передавайте привіт, кидайте скаргу про шахрайство чи обман.
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09.08.2022 15:43 Відповісти
Гадаю, що цій Донателлі (напевно Пуйло її продонатив), перш ніж займатися писаниною, треба було почитати оту Женевську конвенцію, яка не забороняє використовувати цивільні об'єкти як військові, а от обстрілювати цивільні об'єкти, які як військові не використовуються якраз забороняє.
стаття 52.
1. Цивільні об'єкти не повинні бути об'єктом нападу...
3. У разі сумніву в тому, чи не використовується об'єкт,...наприклад, місце відправлення культу, житловий будинок чи інші житлові будови або школа, для ефективної підтримки воєнних дій, передбачається, що такий об'єкт використовується в цивільних цілях.
стаття 57.
ті, хто планує напад або приймає рішення про його здійснення:
a.1) роблять все практично можливе, щоб пересвідчитися в тому, що об'єкти нападу не є ...цивільними об'єктами...
b) напад відміняється або зупиняється, якщо стає очевидним, що об'єкт не є воєнним...
Цікаво, а шо вона в тому звіті написала про розбомблені zондер-карателями в Маріуполі пологовий будинок і драмтеатр, які аж ніяк не можна було визначити як військові об'єкти?
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09.08.2022 15:48 Відповісти
Донателла Ровера - блд
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09.08.2022 16:05 Відповісти
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09.08.2022 16:14 Відповісти
ЧЛЕНКИНЯ
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09.08.2022 20:24 Відповісти
Якійсь відпрацьованій шльондрі Ровері пох як ЗСУ боронитимуть Україну, а нам українцям по@бати на думку цієї давалки на її організацію і ще більше на її спонсорів-власників.
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09.08.2022 16:42 Відповісти
до Amnesty International єдина претензія - чому не Amnesty putin.

а от до зеленського є пред'яви - на біса він мавпує порошенка і не гнобить тих, хто розхитує наш спільний тил проти путіна і орків.

скільки можна замість лідера нації мати сцикуна, який просто скавчить і жаліється як його ті ліваки вибісили.

вибісили то прибери їх з України - з корбаном ти ж показав що можеш розбиратися.
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09.08.2022 16:54 Відповісти
Общался лично с этой ******. Консерва вскрылась, мразь-мразью оказалась гэбэшно
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11.08.2022 10:53 Відповісти
 
 