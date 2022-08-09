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Новости Война
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Исследовательница Amnesty International Ровера была обеспокоена не российскими бомбардировками, а пребыванием ВСУ в заброшенном колледже в Бахмуте, – новозеландский журналист Матч

ровера

Исследовательница Amnesty International Донателла Ровера, посещавшая зону боевых действий, предвзято воспринимала пребывание украинских войск в заброшенном колледже в Бахмуте и открыто говорила о том, что ВСУ не следует занимать позиции в населенном пункте. По ее логике, это "нарушение международного гуманитарного права".

Об этом сообщил журналист из Новой Зеландии Том Матч, комментируя скандальный отчет Amnesty International по Украине. Перевод комментария Матча опубликовал в фейсбуке Андрей Облогин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сидели с Донателлой Роверой на кухне нашей гостиницы в Краматорске, административной столице контролируемой Украиной части Донецкой области, и каждый час слышали артиллерийский грохот за окнами. Вместо того чтобы выразить шок от безжалостных российских бомбардировок, сотрудники Amnesty, похоже, были гораздо более озабочены тем фактом, что подразделение украинской армии скрывалось в подвале здания колледжа", - вспоминает журналист.

По его словам, все они были в том здании: заброшенной школе изучения языков в прифронтовом городе Бахмут, превращенном во временную казарму для украинской части.

"Это не военное преступление. Военные имеют полное право обустраиваться в эвакуированном учебном заведении, хотя конечно это здание уже не может претендовать на гражданскую защиту, а над дорогой располагался в основном заброшенный гражданский жилой дом, который не был полностью эвакуирован", - добавляет он.

Но Ровера, по его словам, настаивала на том, что такое военное присутствие в населенном пункте было "нарушением международного гуманитарного права".

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Далее он публикует содержание его разговора с Роверой по указанной теме:

"Когда я спросил ее о том, как украинская армия должна защищать населенный пункт, она сказала, что это неважно. По этой логике, продолжил я, Украине придется отказаться от крупных городов, таких как Харьков. "Ну, они должны по возможности избегать занимать позиции в населенном пункте", - ответила она. "Международное гуманитарное право очень ясно говорит об этом".

"Я предположил, что ее будущий отчет Amnesty International будет воспринят плохо, если в нем не будет проведена разница между оборонными и наступательными операциями в городских районах. Но оказалось, что авторы решили заранее: Украина подвергает опасности собственное гражданское население, просто пытаясь защитить свои города", - рассказывает Матч.

"Еще одна ошибка в отчете, свидетелем которой я был. Что касается эвакуации гражданского населения, Amnesty International заявила, что ей "не известно, что украинские военные, разместившиеся в гражданских зданиях в жилых районах, просили или помогали гражданским лицам эвакуироваться из близлежащих зданий". На самом деле, украинские власти и военные часто настаивали на том, чтобы мирные жители покинули зоны активных боевых действий и предлагали помощь в эвакуации тем, кто хотел это сделать", - утверждает он.

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"Я был в одном из мест, упомянутых в отчете Amnesty International, в школьном блоке в Лисичанске, который подвергался обстрелу, с украинскими солдатами, когда они предлагали транспорт для эвакуации всем мирным жителям, которые хотели уехать. Трое сделали это, и мы ехали с ними, возвращаясь в более безопасные места. Обо всем этом я сообщал в свое время. Затем Донателла Ровера также появилась как свидетель-эксперт в документальном фильме CBS, в котором утверждалось, что только 30% поставляемого западного оружия достигает фронта: цифра, которую невозможно проверить. Она сказала, что "у нас нет возможности узнать, куда идет это оружие", – продолжает журналист.

Он напоминает, что учитывая риски перехвата российскими ракетами, местонахождение оружия, поставляемого в Украину, является одной из тщательно охраняемых в мире военных тайн и вряд ли будет раскрыто исследователю Amnesty International. Позже CBS отозвала этот фрагмент и заявила, что позже перевыпустит документальный фильм со свежей информацией".

Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Документ подвергли критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.

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Автор: 

Amnesty International (206) отчет (412)


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Топ комментарии
+35
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09.08.2022 14:50
+30
Саша, так они даже не пытаются лепить отмазки, даже ради приличия. Наоборот, цинично придерживаются своей ублюдочной позиции, которая, очевидно, щедро подкреплена кремлевскими, кровавыми деньгами.
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09.08.2022 14:55
+23
Гамнисті інтернешнл-чергові тупі відмазки не відмиють вас від кацапського смердючого лайна...
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09.08.2022 14:49
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Гамнисті інтернешнл-чергові тупі відмазки не відмиють вас від кацапського смердючого лайна...
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09.08.2022 14:49 Ответить
Саша, так они даже не пытаются лепить отмазки, даже ради приличия. Наоборот, цинично придерживаются своей ублюдочной позиции, которая, очевидно, щедро подкреплена кремлевскими, кровавыми деньгами.
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09.08.2022 14:55 Ответить
мда, дебілесті проститушинал !
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09.08.2022 18:43 Ответить
онучі продовжують смердіти...
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09.08.2022 14:49 Ответить
Амнести путинейшнл.
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09.08.2022 14:49 Ответить
Заборонити цій морді перетинати кордон України.
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09.08.2022 14:49 Ответить
Недо...(люблена) жінка гірше, як атомна війна
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09.08.2022 16:05 Ответить
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09.08.2022 14:50 Ответить
Цікаво, хто впустив цю продажну брехуху на позиції наших військ?
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09.08.2022 14:50 Ответить
а хто в нас найрозумніший та найвеличніший? не знаєш!?
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09.08.2022 15:46 Ответить
Выдворить эту организацию с территории Украины.
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09.08.2022 14:50 Ответить
Скажите ей, что это не колледж, а техникум. Пусть не беспокоится.
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09.08.2022 14:50 Ответить
неоднозначна мразь ця ровера, не більше..... цікаво кремлівскі гранти гланди не жмуть......
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09.08.2022 14:51 Ответить
скажите этой дебилке что то что она видела - не военные, а нацгвардия - тоесть полиция/карабинеры/жандармы. пусть сосет прощение.
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09.08.2022 14:52 Ответить
Кроме того они вообще могут сдавать позиции. А потом ищут корректировщиков. Пусть убираются.
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09.08.2022 14:54 Ответить
Да пішла вона *****, шльондра продажна
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09.08.2022 14:55 Ответить
Ця ровера - італійско-аргентинська шлюха і помилка природи
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09.08.2022 14:56 Ответить
Rovera was born in Italy to an Argentinian father and Romani-Rumanian mother

Циганка вона смердюча з ************
А батько її якийсь алкаш сицилійського походження, а як відомо сицилійці - це відброси італійців, яких маври із Африки у сраки дрючили , тому вони такі темношкірі там усі
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09.08.2022 15:53 Ответить
цю тупу курку і її некомпетентну організацію треба списати з історії.
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09.08.2022 14:56 Ответить
позбавити права перебувати в Україні і крапка
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09.08.2022 14:57 Ответить
Служащим этой конторы срочно нужны услуги хорошего психотерапевта.
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09.08.2022 14:58 Ответить
Бабушка всеми силами обеспечивает себе безбедную старость....но не факт, что
эта старость будет спокойной....
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09.08.2022 14:58 Ответить
"Хто платить - той і замовляє музику!" А наші кавказці казали ще відкритіше: "Кто дэвушка кормит - тот её и танцует!"
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09.08.2022 14:59 Ответить
Этих продажных теток из амнести, кремль "танцует" уже не первый десяток лет.
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09.08.2022 15:13 Ответить
https://myrotvorets.center/criminal/rovera-donatella/ - вона вже не Миротворці.
Але цього мало, треба щоб наша прокуратура відкрила на цю суку справу за підтримку російської аргесії і дискредитацію ЗСУ і оголосила її в міжнародний розшук.
Треба щоб кожна продажна тварюка пам'ятала, що за кожну копійку, отриману від росіян, вона потім буде відповідати!
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09.08.2022 15:00 Ответить
І статтю пришити за підтримку тероризму
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09.08.2022 15:08 Ответить
Рашискі криваві гроші руйнують все.... ось й Amnesty тепер під ударом.
Сумно що організація як Amnesty не може себе захистити від продажних чи нерозумних дослідників.
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09.08.2022 15:01 Ответить
Україні пора заборонити відвідувати зону бойових не тільки Amnesty International, а й ОБСЄ,різьних прорашистських холуїв з Німечини,Франції,Італії ,УгорщиниТуречини і т.д..Всіх їх має вітати добре відоме гасло азірова-"некуй шастать",або замість рашистського "пішли н,,уй", щиро українське "А ось Вам".
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09.08.2022 15:01 Ответить
москалі обстрілюють цивільні будівлі це виявляється не злочин,

а перебувати в них під час москальського обстрілу це виявляється злочин
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09.08.2022 15:02 Ответить
А з якої країни той Ровер? Хай гукне кацапів до себе .
Наші солдати захищають свою країну , кожний населений пункт , кожний будинок та приміщення . І нєхкуй всякому гімну вказувати шо робити . Таке гімно як воно не варте навіть погляду нашого воїна захисника
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09.08.2022 15:04 Ответить
Она итальянка. Живет в Лондоне
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11.08.2022 10:56 Ответить
Кадирівці повинні пустити її по кругу,але судячи з фото вони краще з вівцею замутять)
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09.08.2022 15:05 Ответить
Просто тварина.
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09.08.2022 15:06 Ответить
Вони з Безуглою часом не родички?
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09.08.2022 15:06 Ответить
Та вона сестра "Корси"
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09.08.2022 15:09 Ответить
За цією логікою, продовжив я, Україні доведеться відмовитись від великих міст, таких як Харків. Саме цього вони зі своїми кураторами і хочуть.
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09.08.2022 15:10 Ответить
Так у неї ж ******** лишня хромосома.
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09.08.2022 15:10 Ответить
...військова присутність у населеному пункті була "порушенням міжнародного гуманітарного права"... А де ж тоді висновок, щодо перебування в українських містах окупаційних zондер-карателів, чи АІ рашистських карателів військовими не вважає.
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09.08.2022 15:11 Ответить
Чого ж воно в Оленівку не поїхало ? Та по СІЗО росії чого не проїде ?зробила би доповідь кіно показала би , але сцикотно напевно
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09.08.2022 15:11 Ответить
оця стара карга комуняка ще має право голосу?
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09.08.2022 15:15 Ответить
нік в інстаграмі - donatellarovera, передавайте привіт, кидайте скаргу про шахрайство чи обман.
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09.08.2022 15:43 Ответить
Гадаю, що цій Донателлі (напевно Пуйло її продонатив), перш ніж займатися писаниною, треба було почитати оту Женевську конвенцію, яка не забороняє використовувати цивільні об'єкти як військові, а от обстрілювати цивільні об'єкти, які як військові не використовуються якраз забороняє.
стаття 52.
1. Цивільні об'єкти не повинні бути об'єктом нападу...
3. У разі сумніву в тому, чи не використовується об'єкт,...наприклад, місце відправлення культу, житловий будинок чи інші житлові будови або школа, для ефективної підтримки воєнних дій, передбачається, що такий об'єкт використовується в цивільних цілях.
стаття 57.
ті, хто планує напад або приймає рішення про його здійснення:
a.1) роблять все практично можливе, щоб пересвідчитися в тому, що об'єкти нападу не є ...цивільними об'єктами...
b) напад відміняється або зупиняється, якщо стає очевидним, що об'єкт не є воєнним...
Цікаво, а шо вона в тому звіті написала про розбомблені zондер-карателями в Маріуполі пологовий будинок і драмтеатр, які аж ніяк не можна було визначити як військові об'єкти?
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09.08.2022 15:48 Ответить
Донателла Ровера - блд
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09.08.2022 16:05 Ответить
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09.08.2022 16:14 Ответить
ЧЛЕНКИНЯ
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09.08.2022 20:24 Ответить
Якійсь відпрацьованій шльондрі Ровері пох як ЗСУ боронитимуть Україну, а нам українцям по@бати на думку цієї давалки на її організацію і ще більше на її спонсорів-власників.
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09.08.2022 16:42 Ответить
до Amnesty International єдина претензія - чому не Amnesty putin.

а от до зеленського є пред'яви - на біса він мавпує порошенка і не гнобить тих, хто розхитує наш спільний тил проти путіна і орків.

скільки можна замість лідера нації мати сцикуна, який просто скавчить і жаліється як його ті ліваки вибісили.

вибісили то прибери їх з України - з корбаном ти ж показав що можеш розбиратися.
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09.08.2022 16:54 Ответить
Общался лично с этой ******. Консерва вскрылась, мразь-мразью оказалась гэбэшно
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11.08.2022 10:53 Ответить
 
 