Исследовательница Amnesty International Ровера была обеспокоена не российскими бомбардировками, а пребыванием ВСУ в заброшенном колледже в Бахмуте, – новозеландский журналист Матч

Исследовательница Amnesty International Донателла Ровера, посещавшая зону боевых действий, предвзято воспринимала пребывание украинских войск в заброшенном колледже в Бахмуте и открыто говорила о том, что ВСУ не следует занимать позиции в населенном пункте. По ее логике, это "нарушение международного гуманитарного права".

Об этом сообщил журналист из Новой Зеландии Том Матч, комментируя скандальный отчет Amnesty International по Украине. Перевод комментария Матча опубликовал в фейсбуке Андрей Облогин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сидели с Донателлой Роверой на кухне нашей гостиницы в Краматорске, административной столице контролируемой Украиной части Донецкой области, и каждый час слышали артиллерийский грохот за окнами. Вместо того чтобы выразить шок от безжалостных российских бомбардировок, сотрудники Amnesty, похоже, были гораздо более озабочены тем фактом, что подразделение украинской армии скрывалось в подвале здания колледжа", - вспоминает журналист.

По его словам, все они были в том здании: заброшенной школе изучения языков в прифронтовом городе Бахмут, превращенном во временную казарму для украинской части.

"Это не военное преступление. Военные имеют полное право обустраиваться в эвакуированном учебном заведении, хотя конечно это здание уже не может претендовать на гражданскую защиту, а над дорогой располагался в основном заброшенный гражданский жилой дом, который не был полностью эвакуирован", - добавляет он.

Но Ровера, по его словам, настаивала на том, что такое военное присутствие в населенном пункте было "нарушением международного гуманитарного права".

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Далее он публикует содержание его разговора с Роверой по указанной теме:

"Когда я спросил ее о том, как украинская армия должна защищать населенный пункт, она сказала, что это неважно. По этой логике, продолжил я, Украине придется отказаться от крупных городов, таких как Харьков. "Ну, они должны по возможности избегать занимать позиции в населенном пункте", - ответила она. "Международное гуманитарное право очень ясно говорит об этом".

"Я предположил, что ее будущий отчет Amnesty International будет воспринят плохо, если в нем не будет проведена разница между оборонными и наступательными операциями в городских районах. Но оказалось, что авторы решили заранее: Украина подвергает опасности собственное гражданское население, просто пытаясь защитить свои города", - рассказывает Матч.

"Еще одна ошибка в отчете, свидетелем которой я был. Что касается эвакуации гражданского населения, Amnesty International заявила, что ей "не известно, что украинские военные, разместившиеся в гражданских зданиях в жилых районах, просили или помогали гражданским лицам эвакуироваться из близлежащих зданий". На самом деле, украинские власти и военные часто настаивали на том, чтобы мирные жители покинули зоны активных боевых действий и предлагали помощь в эвакуации тем, кто хотел это сделать", - утверждает он.

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"Я был в одном из мест, упомянутых в отчете Amnesty International, в школьном блоке в Лисичанске, который подвергался обстрелу, с украинскими солдатами, когда они предлагали транспорт для эвакуации всем мирным жителям, которые хотели уехать. Трое сделали это, и мы ехали с ними, возвращаясь в более безопасные места. Обо всем этом я сообщал в свое время. Затем Донателла Ровера также появилась как свидетель-эксперт в документальном фильме CBS, в котором утверждалось, что только 30% поставляемого западного оружия достигает фронта: цифра, которую невозможно проверить. Она сказала, что "у нас нет возможности узнать, куда идет это оружие", – продолжает журналист.

Он напоминает, что учитывая риски перехвата российскими ракетами, местонахождение оружия, поставляемого в Украину, является одной из тщательно охраняемых в мире военных тайн и вряд ли будет раскрыто исследователю Amnesty International. Позже CBS отозвала этот фрагмент и заявила, что позже перевыпустит документальный фильм со свежей информацией".

Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Документ подвергли критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.

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