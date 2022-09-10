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Українські військові вийшли на околиці Лисичанська, окупанти залишають місто, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Українські військові перебувають на околицях Лисичанська на Луганщині, російські збройні формування залишають місто.

Про це повідомив Суспільному керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

Посадовець не надав жодних подробиць.

"Подробиць не буде. Але наші ЗСУ на околицях Лисичанська. У росіян паніка, масово виїжджають", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Лисичанську люди днями стоять у довжелезних чергах за хлібом, - Гайдай. ВIДЕО

Нагадаємо, 3 липня стало відомо про відхід ЗСУ з Лисичанська. Українські війська залишили Лисичанськ для того, щоб не допустити оточення та вийти з міста без втрат.

При цьому вони знищили близько 11 тисяч окупантів під час битв за Лисичанськ та Сєверодонецьк Луганської області.

У містах лишалось вісім і 10 тисяч мешканців відповідно.

Голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибіко повідомив, що виїхали не всі, хто хотів.

Також читайте: В окупованому Лисичанську загинуло близько сотні росіян, серед них працівники ФСБ та керівництво 2-армійського корпусу, - Гайдай

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+107
Це означає тільки одне - РУСНІ ПІЗДА
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10.09.2022 17:54
+75
Вщіпніть мене
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10.09.2022 17:55
+75
"В Москве с большим запозданием поняли, что в военную игру "Можем Повторить" надо играть тогда, когда ленд-лиз идет тебе, а не твоему противнику"(с)
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10.09.2022 18:08
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10.09.2022 19:21 Відповісти
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10.09.2022 19:25 Відповісти
путін - капут!
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10.09.2022 19:29 Відповісти
Тобто кацапи довбалися за Лісичанськ кілька місяців, а просрали за кілька днів.

Кацли на шару гівна наїлися...
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10.09.2022 19:33 Відповісти
росіянам пізддддддддаааааа!!! Дивимося мапу!! https://www.youtube.com/watch?v=REMc4Ew7BBY

Якби не ядерна зброя в росіян, то вже б можна було брати штурмом Белгород і Курськ з виходом до Брянська ))
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10.09.2022 19:35 Відповісти
Штирлиц,мы просрали СССР,просрали СНГ,просрали ОДКБ,просрали Варшавский договор и прочие всякие бывшие Югославии...что на очереди?Герр путлер...,Штирлиц закуривает Беломор-канал и говорит: на очереди рабZeя....многострадально-многонациональная...от Камчатки до Кенигсберга...,🦍🦍🦍
Яку кажуть у Одесі,просирать так с Лебединым озером...
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10.09.2022 20:29 Відповісти
это что-то нереальное прямо... как они там оказались наши-то...
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10.09.2022 21:03 Відповісти
Сіверськ - Лисичанськ - 25 км
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10.09.2022 22:20 Відповісти
так там їхати годину лісапєдом з переривами на каву
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11.09.2022 02:04 Відповісти
Цей Гайдай - безсоромний свистун. Тому я би перед публікацією перевіряв інфу від нього...
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10.09.2022 23:33 Відповісти
Українці зрозуміють мету, а рашисти мають бачити те, що нам потрібно, і не зупинятися...
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11.09.2022 02:06 Відповісти
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