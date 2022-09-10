Украинские военные вышли на окраину Лисичанска, оккупанты покидают город, - Гайдай
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Украинские военные находятся в окрестностях Лисичанска в Луганской области, российские вооруженные формирования покидают город.
Об этом сообщил Суспільному руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Чиновник не предоставил никаких подробностей.
"Подробностей не будет. Но наши ВСУ в окрестностях Лисичанска. У россиян паника, массово выезжают", - отметил он.
Напомним, 3 июля стало известно об уходе ВСУ из Лисичанска. Украинские войска оставили Лисичанск для того, чтобы не допустить оцепления и выйти из города без потерь.
При этом они уничтожили около 11 тысяч оккупантов во время битв за Лисичанск и Северодонецк Луганской области.
В городах оставалось восемь и 10 тысяч жителей соответственно.
Глава Лисичанской военно-гражданской администрации Валерий Шибико сообщил, что уехали не все желающие.
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