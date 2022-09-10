Украинские военные вышли на окраину Лисичанска, оккупанты покидают город, - Гайдай

Украинские военные находятся в окрестностях Лисичанска в Луганской области, российские вооруженные формирования покидают город.

Об этом сообщил Суспільному руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник не предоставил никаких подробностей.

"Подробностей не будет. Но наши ВСУ в окрестностях Лисичанска. У россиян паника, массово выезжают", - отметил он.

Смотрите также: В оккупированном Лисичанске люди днями стоят в длиннющих очередях за хлебом, - Гайдай. ВИДЕО

Напомним, 3 июля стало известно об уходе ВСУ из Лисичанска. Украинские войска оставили Лисичанск для того, чтобы не допустить оцепления и выйти из города без потерь.

При этом они уничтожили около 11 тысяч оккупантов во время битв за Лисичанск и Северодонецк Луганской области.

В городах оставалось восемь и 10 тысяч жителей соответственно.

Глава Лисичанской военно-гражданской администрации Валерий Шибико сообщил, что уехали не все желающие.

Читайте также: В оккупированном Лисичанске погибли около сотни россиян, среди них работники ФСБ и руководство 2-армейского корпуса, - Гайдай