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Украинские военные вышли на окраину Лисичанска, оккупанты покидают город, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

Украинские военные находятся в окрестностях Лисичанска в Луганской области, российские вооруженные формирования покидают город.

Об этом сообщил Суспільному руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник не предоставил никаких подробностей.

"Подробностей не будет. Но наши ВСУ в окрестностях Лисичанска. У россиян паника, массово выезжают", - отметил он.

Смотрите также: В оккупированном Лисичанске люди днями стоят в длиннющих очередях за хлебом, - Гайдай. ВИДЕО

Напомним, 3 июля стало известно об уходе ВСУ из Лисичанска. Украинские войска оставили Лисичанск для того, чтобы не допустить оцепления и выйти из города без потерь.

При этом они уничтожили около 11 тысяч оккупантов во время битв за Лисичанск и Северодонецк Луганской области.

В городах оставалось восемь и 10 тысяч жителей соответственно.

Глава Лисичанской военно-гражданской администрации Валерий Шибико сообщил, что уехали не все желающие.

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Топ комментарии
+107
Це означає тільки одне - РУСНІ ПІЗДА
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10.09.2022 17:54
+75
Вщіпніть мене
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10.09.2022 17:55
+75
"В Москве с большим запозданием поняли, что в военную игру "Можем Повторить" надо играть тогда, когда ленд-лиз идет тебе, а не твоему противнику"(с)
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10.09.2022 18:08
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10.09.2022 19:21 Ответить
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10.09.2022 19:25 Ответить
путін - капут!
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10.09.2022 19:29 Ответить
Тобто кацапи довбалися за Лісичанськ кілька місяців, а просрали за кілька днів.

Кацли на шару гівна наїлися...
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10.09.2022 19:33 Ответить
Штирлиц,мы просрали СССР,просрали СНГ,просрали ОДКБ,просрали Варшавский договор и прочие всякие бывшие Югославии...что на очереди?Герр путлер...,Штирлиц закуривает Беломор-канал и говорит: на очереди рабZeя....многострадально-многонациональная...от Камчатки до Кенигсберга...,🦍🦍🦍
Яку кажуть у Одесі,просирать так с Лебединым озером...
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10.09.2022 20:29 Ответить
это что-то нереальное прямо... как они там оказались наши-то...
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10.09.2022 21:03 Ответить
Сіверськ - Лисичанськ - 25 км
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10.09.2022 22:20 Ответить
так там їхати годину лісапєдом з переривами на каву
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11.09.2022 02:04 Ответить
Цей Гайдай - безсоромний свистун. Тому я би перед публікацією перевіряв інфу від нього...
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10.09.2022 23:33 Ответить
Українці зрозуміють мету, а рашисти мають бачити те, що нам потрібно, і не зупинятися...
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11.09.2022 02:06 Ответить
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