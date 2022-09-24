Верещук закликала насильно мобілізованих росіян здаватися в полон ЗСУ

Віцепрем’єрка Ірина Верещук закликала насильно мобілізованих росіян, котрі опинилися в Україні, здаватися в полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посадовиці.

"Так ви збережете найцінніше - своє життя - для себе та для своїх близьких. Це краще, ніж безславна смерть на чужині", - написала Верещук.

За її словами, тим, хто здався в полон, будуть гарантовані "безпека і гідні умови утримання".

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Росіян, які здалися в полон, можуть обміняти на українців, додала Верещук. "Однак, якщо ви не захочете повертатися до Росії, то, згідно з Женевськими конвенціями та за законами України, вас ніхто не передаватиме до Росії проти вашої волі", - наголосила вона.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

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Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.