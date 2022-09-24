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Верещук закликала насильно мобілізованих росіян здаватися в полон ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Віцепрем’єрка Ірина Верещук закликала насильно мобілізованих росіян, котрі опинилися в Україні, здаватися в полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посадовиці.

"Так ви збережете найцінніше - своє життя - для себе та для своїх близьких. Це краще, ніж безславна смерть на чужині", - написала Верещук.

За її словами, тим, хто здався в полон, будуть гарантовані "безпека і гідні умови утримання".

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Росіян, які здалися в полон, можуть обміняти на українців, додала Верещук. "Однак, якщо ви не захочете повертатися до Росії, то, згідно з Женевськими конвенціями та за законами України, вас ніхто не передаватиме до Росії проти вашої волі", - наголосила вона.

Верещук закликала насильно мобілізованих росіян здаватися в полон ЗСУ 01

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

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Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
А нікого притомнішого за Верещук не було? Я коли її чую або бачу то виникає бажання відстрілюватися до останнього.
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22.09.2022 13:24
+8
Нахера их нам столько? Кормить кто их будет?
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22.09.2022 13:14
+6
Вас никто не будет передавать роССии против вашей воли - о как. А что они будут кушать, где жить, чем заниматься и кто будет за это все платить она не пояснила. Или проблемы индейцев шерфа не волнуют?
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22.09.2022 13:26
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Нахера их нам столько? Кормить кто их будет?
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22.09.2022 13:14 Відповісти
підтримую..нехой ООН та МЧХ конкретно на їх утримання кошти виділяє..і не тільки на хавку, а ПОВНІСТЮ - з медпослугами, персоналом, охороною, зв'язком й витратами на комуналку й ліпєстрічєство..
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22.09.2022 13:21 Відповісти
Верещидло із хронічним недо..хом... усім дасть...
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22.09.2022 13:24 Відповісти
__№1 действие
Дронами на голову скрепных сбрасывать телефоны с номером сбу .А дальше ждать указаний...__
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22.09.2022 13:15 Відповісти
краще пакетики з ціанідом
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22.09.2022 13:24 Відповісти
Бажано одразу в пакетах
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22.09.2022 13:19 Відповісти
А нікого притомнішого за Верещук не було? Я коли її чую або бачу то виникає бажання відстрілюватися до останнього.
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22.09.2022 13:24 Відповісти
або йо...ти її мухобийкою
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22.09.2022 13:45 Відповісти
та ділдом добити...
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22.09.2022 14:20 Відповісти
Видере з рук!))
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22.09.2022 14:34 Відповісти
Вас никто не будет передавать роССии против вашей воли - о как. А что они будут кушать, где жить, чем заниматься и кто будет за это все платить она не пояснила. Или проблемы индейцев шерфа не волнуют?
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22.09.2022 13:26 Відповісти
А на холєри вони нам тут, і тим більше зберігати їм життя?!!!
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22.09.2022 13:26 Відповісти
Ця тітка поганому не навчить - слухайте .
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22.09.2022 13:52 Відповісти
особливо, якщо буде на зеленій парасолі над головами літати
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22.09.2022 13:54 Відповісти
А как Верещук призвала сдаваться в плен? Сидя в своем кабинете перед камерой или из окопа на передовой с мегафоном?
Ну, как орки ее услышат?
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22.09.2022 13:55 Відповісти
Mабутьхочут расію в Україну перенести,заселити «воєнлплєнимі». А потім Паміловать і дати їм громодянство України щоб голосували за зелених.
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22.09.2022 14:08 Відповісти
Очень правильно и вовремя. Патроны нужно экономить, чтобы потом тратить на настоящих, идейных врагов.
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22.09.2022 14:13 Відповісти
треба створювати військові формування з нацменшин народів ерефії, озброювати й відправляти в якості диверсійних груп на територію рф. Нехай там воюють за свою свободу - і нам буде легше.

Лозунг "За нашу і вашу свободу " актуальний як ніколи
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22.09.2022 14:47 Відповісти
"Зачем на обмен, зачем в роиссю? Здесь все так по домашнему."
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22.09.2022 16:28 Відповісти
а до чого туту взагалі верещук
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04.10.2022 15:39 Відповісти
 
 