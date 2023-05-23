Ситуація в Бєлгородській області Росії жодним чином не вливає на безпеку в Україні, - Данілов
Ситуація в Бєлгородській області РФ жодним чином не вливає на безпеку в Україні, це внутрішні справи РФ.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На безпеку в Україні ця ситуація (на Бєлгородщині. - Ред.) не впливає жодним чином. Громадяни РФ мають право на протест. Це записано в їхніх нормативно-правових документах. І Росія має самостійно з цим питанням впоратися", - зазнаичв він.
Данілов також додав, що будь-які звинувачення в цьому в бік Збройних сил України є нісенітницею.
Відповідаючи на запитання, чи знала Україна про наміри "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" увійти в Бєлгородську область, секретар РНБО наголосив: "Є громадяни Росії, які зі зброєю в руках пішли визволяти свою рідну землю, - мають на це повне право".
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.
В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.
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https://youtu.be/v35zNL3G2eU
Дивився вже. Все чітко по полицях розклав.
У 2022 році він, навіть, не бачив небезпеки від концентрації рашистських військ біля наших кордонів!
Стінгерів нема в воєнторзі?
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о...! ! Директор німецької служби безпеки попереджав що на тереторії
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ФРН можуть бути диверсії з участю росіян..
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я думаю що вони сюди приперлися ще до війни або як біженці...
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ось один вже подав голос..