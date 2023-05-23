Ситуація в Бєлгородській області Росії жодним чином не вливає на безпеку в Україні, - Данілов

Ситуація в Бєлгородській області РФ жодним чином не вливає на безпеку в Україні, це внутрішні справи РФ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На безпеку в Україні ця ситуація (на Бєлгородщині. - Ред.) не впливає жодним чином. Громадяни РФ мають право на протест. Це записано в їхніх нормативно-правових документах. І Росія має самостійно з цим питанням впоратися", - зазнаичв він.

Данілов також додав, що будь-які звинувачення в цьому в бік Збройних сил України є нісенітницею.

Відповідаючи на запитання, чи знала Україна про наміри "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" увійти в Бєлгородську область, секретар РНБО наголосив: "Є громадяни Росії, які зі зброєю в руках пішли визволяти свою рідну землю, - мають на це повне право".

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Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.

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