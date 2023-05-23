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Ситуація в Бєлгородській області Росії жодним чином не вливає на безпеку в Україні, - Данілов

олексій,данілов

Ситуація в Бєлгородській області РФ жодним чином не вливає на безпеку в Україні, це внутрішні справи РФ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"На безпеку в Україні ця ситуація (на Бєлгородщині. - Ред.) не впливає жодним чином. Громадяни РФ мають право на протест. Це записано в їхніх нормативно-правових документах. І Росія має самостійно з цим питанням впоратися", - зазнаичв він.

Данілов також додав, що будь-які звинувачення в цьому в бік Збройних сил України є нісенітницею.

Відповідаючи на запитання, чи знала Україна про наміри "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" увійти в Бєлгородську область, секретар РНБО наголосив: "Є громадяни Росії, які зі зброєю в руках пішли визволяти свою рідну землю, - мають на це повне право".

Дивіться: Медведєв впевнений, що за "звільнення" Бєлгородської області відповідальні США, ЄС та Британія. ВIДЕО

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.

Читайте також: У Бєлгородській області РФ скасували режим "контртерористичної операції"

Данілов Олексій (1259) Бєлгород (504) РДК (66)


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Топ коментарі
+9
Купили в военторге, а там, как известно, есть все и в свободном доступе.
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23.05.2023 20:32
+6
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23.05.2023 20:51
+5
Звідки ветеринару- фельдшеру підсобного господарства знати, що становить небезпеку для нашої країни, а що - ні?
У 2022 році він, навіть, не бачив небезпеки від концентрації рашистських військ біля наших кордонів!
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23.05.2023 20:48
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шось ветеринара сьогодні мало.. мабуть завтра прорве
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23.05.2023 20:27 Відповісти
від Чіввасу не буває вихлопу
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23.05.2023 20:33 Відповісти
поки що не довелось... надто обтяжливий на карман
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23.05.2023 20:35 Відповісти
можливо питання буде дивним , але якого семена ці асвабадітєлі поперлись на хамерах і макспро ? щоб качапи красивіше картинку отримали ?
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23.05.2023 20:29 Відповісти
Купили в военторге, а там, как известно, есть все и в свободном доступе.
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23.05.2023 20:32 Відповісти
ну ну , щоб потім ми так могли купити
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23.05.2023 20:37 Відповісти
Корчинський: атака ідіотів на білгородських партизан. Операція РДК та ГУР в рф.

https://youtu.be/v35zNL3G2eU

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23.05.2023 20:35 Відповісти
Зараз тобі особливо "розумні" накидають фоток з дугіним та ківою...
Дивився вже. Все чітко по полицях розклав.
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23.05.2023 20:56 Відповісти
Ви вже там домовтесь між собою: чи демілітаризована зона на користь безпеки України, чи "жодним чином не вливає на безпеку в Україні"
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23.05.2023 20:34 Відповісти
Отмороженный ветеринар ....
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23.05.2023 20:47 Відповісти
Звідки ветеринару- фельдшеру підсобного господарства знати, що становить небезпеку для нашої країни, а що - ні?
У 2022 році він, навіть, не бачив небезпеки від концентрації рашистських військ біля наших кордонів!
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23.05.2023 20:48 Відповісти
не ситуация, это конфликт на России
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23.05.2023 20:51 Відповісти
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23.05.2023 20:51 Відповісти
Писали, що над ними літають гелікоптери.
Стінгерів нема в воєнторзі?
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23.05.2023 20:58 Відповісти
Такии движняк на рашці -- треба якось помогти ім чи що .
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23.05.2023 21:07 Відповісти
Я не знаю в чём прикол отправить 80 человек на двух с половиной танках в многотысячный тыл врага? И трубить об этом как о гражданской войне на рашке с вот-вот "взятием Москвы"? Понятно, что только как в рамках информационной войны и была замыслена эта "оригинальная т.с. спецоперация". Другого смысла тут искать и ненужно было сразу- при реальных операциях не выкладываются видосы в сеть в первые же пять минут её начала, а под угрозой смерти тщательно скрываются как можно дольше по максимуму. Но только точно ли в этом была инф. победа Украины? Я в этом очень сомневаюсь т.к. многие украинцы увидели и поверили во что-то действительно настоящее и переломное. Ведь СМИ именно такую картинку им и пытаются рисовать. А людей с критическим мышлением всегда очень и очень немного, поэтому естественно народ в большинстве своём поверил. Когда люди поймут что их обманули, и у многих же придёт разочарование, а некоторых затем и возможно отчаяние, кто-то возможно опустит руки. Так тогда точно игра стоила свеч и точно ли это победа на инф. пространстве?
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23.05.2023 21:13 Відповісти
Поясню. Почнемо з Бахмуту. У чому полягає прикол: відправити зеків, бомжів і безробітних на Бахмут, покласти більшу частину. А потім кожного тижня волати на всю фєдєрацію про взяття міста? І ось вишенька на торті - для чого заклик про салют на честь взяття районного центру без однієї вулиці, яку контролюють ЗСУ. У чому прикол? Посилати в наступ по 5-6 смертників на кожний окоп? Українці приколюються з Бєлгородської операції КТО. Саме з критичним мисленням українці посилають меми про недолугість єпанутого ******. Ось зараз знову напишу чергову ІПСО. Щоб там палало.
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23.05.2023 21:29 Відповісти
У них в Бахмуте погибает непотрб, у нас наилучшие. Вот такой размен, в этом и "прикол".
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23.05.2023 21:36 Відповісти
ты слишком умный, с критическим мышлением. Такие тут долго не живут.
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23.05.2023 21:29 Відповісти
"Двух с половіной танках"? - ага! 😁
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23.05.2023 21:38 Відповісти
У них есть право идти и делать то что они считают нужным. Это их дело. Наше дело отвлечь противника а далее по плану.
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23.05.2023 21:44 Відповісти
..відповідаю Слок фейстт (. великий допи у верху)
---
о...! ! Директор німецької служби безпеки попереджав що на тереторії
..
ФРН можуть бути диверсії з участю росіян..
..
я думаю що вони сюди приперлися ще до війни або як біженці...
...

ось один вже подав голос..
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23.05.2023 22:00 Відповісти
Лучше бы под видом россиян побольше войск зашло и тогда пришлось бы Кремлю убираться с нашей земли.
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23.05.2023 21:20 Відповісти
Трясця, навіщо у наших хінельських болотах цілий дивізіон Хаймарсів? Мабуть, Брянськ будуть брати РДК ? Ну Бог їм в поміч !!
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23.05.2023 21:31 Відповісти
Что то тихо на Курской АЭС. Странно тихо.
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23.05.2023 21:42 Відповісти
Здається, я знаю хто претендує на звання айфончик травневих шашликів.
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24.05.2023 01:39 Відповісти
 
 