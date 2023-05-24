УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8339 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 853 58

Українські військові на Бєлгородщину не заходили. Легіон "Свобода Росії" та РДК мають незначні втрати, - NYT

русский,корпус,добровольческий,рдк

Українські військовослужбовці не беруть участі в операції в Бєлгородській області. Вони виконують допоміжну роль, захищаючи кордон України на випадок контратаки з боку Росії.

Про це з посиланням на слова високопоставленого українського чиновника, який хоче залишитися анонімним, пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії", які діють на Бєлгородщині, зазнали під час прориву на територію РФ втрат. Але ці втрати були незначними і не вплинули на боєздатність підрозділів.

Читайте: "РДК" і Легіон "Свобода Росії" продовжують операцію в Бєлгородській області, - ISW

"Це перша операція легіону на території Росії, і надалі масштаби наших дій будуть тільки збільшуватися", - сказав представник "Свободи Росії" із позивним "Цезар". Він додав, що цілей операції було досягнуто.

За словами "Цезара", весь вівторок у Бєлгородській області тривали бої, внаслідок яких було знищено роту піхоти армії РФ. Офіційно цю інформацію поки не підтверджено. Український чиновник сказав NYT, що в Києві чекають на додаткову інформацію - зокрема, відео з дронів.

Також читайте: США скептично ставляться до інформації про використання американської зброї на території Бєлгородської області РФ, - Держдепартамент

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.

Автор: 

New York Times (55) Бєлгород (504) РДК (66)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
24.05.2023 09:37
+14
показати весь коментар
24.05.2023 09:46
+12
Бережіть себе, хлопці. З Богом
показати весь коментар
24.05.2023 09:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.05.2023 09:37 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2023 09:44 Відповісти
Бережіть себе, хлопці. З Богом
показати весь коментар
24.05.2023 09:38 Відповісти
РДК та Легіон прикордонну смугу безпеки своїми силами не забезпечать в жодному разі. Не треба журналістам чіпати цю тему. Добровольці виконують свою місію - показати кацапам, що їх кінець наближається, і що в московії будуть жити рОссіяни (наголошую - рОссіяни, бо Russie-Русь та Rossie-россія петра). Не хочу нікого на россії скривдити, але історичні факти доводять, що петро не мав ніякого відношення до русинів Руси. Тому він почув греків, які запропонували трохи модернезувати Рус у Рос. З народом невідомої національності россіяни. До чого тут "русскиє" не збагнути?
показати весь коментар
24.05.2023 09:43 Відповісти
Потому что Пруссия.
показати весь коментар
24.05.2023 10:33 Відповісти
Ну так в літературній украінській мові по відношенню до кацапів і вживається лише форма росіяни та російська мова.

Це тільки зовсім недолугі та безграмотні придурки пишуть «руські» по відношенню до паРаші, бо руські люди, руська- це все, що має відношення до Русі, а не до рассєі.
показати весь коментар
25.05.2023 10:01 Відповісти
А как они должны были действовать на КПП после первого ракетного удара? Достать щит из вибраниума и отражать им летящие ракеты на подлете?

Как там вы, американцы, в целом относитесь к такому их рейду за границу?
показати весь коментар
24.05.2023 10:43 Відповісти
Так Трамп - это ж ястреб еще тот. Ууууу. Бомбил томагавками сирийцев, поставлял вообще задолго до вторжения в Украину джавелины.
Представьте - еще даже намека на будущее полномасштабное вторжение русни, а Трамп уже начал накачивать западным оружием Украину.
Так что я на вашем месте бы сильно не надеялся на трампистов, что они спасут русню от разгрома.
показати весь коментар
24.05.2023 11:30 Відповісти
У них там ВОП
показати весь коментар
24.05.2023 11:07 Відповісти
Та який він "американець"? Він далі МКАД не вибирався! Батрак лахтинський!
показати весь коментар
24.05.2023 11:36 Відповісти
Та звісно, що русак під проксі, але ж для проформи не завадить зробити вигляд, що ти, типу, не здогадався для того, щоб вивідати ще трохи цікавих думок "кацапа філософського"

показати весь коментар
24.05.2023 11:42 Відповісти
А у них завдання інше було - посіять паніку та викликать нестримну діарею у жителів Білгородщини, її влади, і у одному підземному бункері Вони це зробили Та так гарно, що тебе "бункерні" прислали сюди, на форум, щоб ти тут "висрався" і своїм "бздом" спробував перебить той "смердіж", який рознісся над "Белакаменнай"!
показати весь коментар
24.05.2023 11:00 Відповісти
А це - знову ти, "лахтинський наймите"? "Как пагодка в Мацкве?"
показати весь коментар
24.05.2023 11:27 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2023 09:46 Відповісти
Ето гражданская война!
показати весь коментар
24.05.2023 09:54 Відповісти
Настамнемати.
показати весь коментар
24.05.2023 10:07 Відповісти
Москалі, якби ви знали історію, вміли рахувати і взагалі - думати, знали б, що револіції і всілякі перевороти робляться максимум п'ятьма відсотками активного населення. Вони в вас є.
показати весь коментар
24.05.2023 10:25 Відповісти
Эти пять процентов должны быть в Москве.
показати весь коментар
24.05.2023 10:28 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2023 10:28 Відповісти
Якщо легіонери мають втрати то у кацапні - мають бути і фото вбитих . Передивився кучу їхніх змі і сторінок блогерів , там - жодного такого фото . Крім - фейкових фото з Хаммерами та легковиками більш немає нічого .
Знаючи кацапів , такими фото - з "тілами вбитих нациків " , вже повинні бути забиті перші шпальти всіх їхніх ЗМІ . Але ж - немає .!! Шось тут - нє то . !
показати весь коментар
24.05.2023 10:53 Відповісти
Я розумію що і війна , і що інформаційна війна і т.п, але Ви тему точно досліджували неуважно.
Є і відео і фото покинутої американської броні є і обпалене тіло.
показати весь коментар
24.05.2023 13:58 Відповісти
В ту - покинуту американську броню , не вірять самі ж кацапи . https://t.me/m0sc0wcalling/2449
. https://t.me/m0sc0wcalling/24502?single
То фейк . Треба ж їм хоч щось показати своїм лохам .

Обпаленого тіла я на кацапських фото теж не знайшов .
показати весь коментар
24.05.2023 19:12 Відповісти
😂😂😂😂😂😂
показати весь коментар
24.05.2023 11:06 Відповісти
З мапи deepstatemap вже прибрали теріторії бєлгородщини, що були під контролем повстанців.

https://deepstatemap.live/#12/50.4677/35.6352 Ворог відновив контроль території біля Грайворону.
показати весь коментар
24.05.2023 11:45 Відповісти
Вас сюди цілим табуном заслали з "Лахти"? Бо дивлюся - цілий десяток вас, "батраків лахтинських", по гілці бігає, зі спущеними штаньми І серете під кожним коментарем Видно - добре "підгоріло" в "Белакаменнай"!
показати весь коментар
24.05.2023 14:14 Відповісти
Ага! Добре викручуваться - коли земля кругла! Тоді Австралія з Новою Зеландією може буть "на западе" - як і ваш Хайшенвей (Владівосток) Всього-навсього перескочить через два океани на глобусі А свої "фотки" запхни собі в зад! На них "ведуться тільки в твоїй "МухоСрандії"
показати весь коментар
24.05.2023 14:43 Відповісти
Питання одне: "Звідки ти взяв фотографії на які посилаєшся? З того ж джерела що і "распятый мальчик" і "карова в валенках" ?!
показати весь коментар
24.05.2023 15:21 Відповісти
Я задав питання! Відповіді нормальної не отримав Тому йди вслід крейсеру "Москва"!!!
показати весь коментар
24.05.2023 15:51 Відповісти
ну погнали марп РДК опа у "старшией эды" на двери стрела когда у РДК крест ну а уж в пыли хамви из Сирии это эпик фейл в воронке
показати весь коментар
24.05.2023 15:52 Відповісти
Гарно вас, кацапів, "прикрутило"! Стали прямо "супервишиватниками" - аби тільки дезавуювать наші успіхи Так і "гопак" танцювать навчитеся і слово "паляниця" говорить без помилок !
показати весь коментар
24.05.2023 16:19 Відповісти
…!!!
показати весь коментар
24.05.2023 16:36 Відповісти
ага побросали воронка и живописные авто стоят в ней а стекла целые у РДК авто парк такой же что и у нас а самое смешное что хамви как раз с выставки побед рузге в Сирии там приметные повреждения и они один в один с хамви якобы РДК
показати весь коментар
24.05.2023 16:27 Відповісти
ого неонацисты это как Азов да ? им тоже клеймо вешали
показати весь коментар
24.05.2023 17:55 Відповісти
То кацапа "попірдоліло"!!!
показати весь коментар
24.05.2023 18:02 Відповісти
знатно однако
показати весь коментар
24.05.2023 18:03 Відповісти
Ти ж бачиш - у останньому коментарі він вивалив "увесь джентльменський набір" який навішують батраки лахтинські на наших хлопців з Нацкорпусу Це в нього "терплячка лопнула" - бо я не повівся на його "суперпатріотизм" А тут ще й ти "підключився" !
показати весь коментар
24.05.2023 18:13 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2023 20:22 Відповісти
Од тебе "лаптями" смердить!!! …!!!
показати весь коментар
24.05.2023 19:10 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2023 20:23 Відповісти
Все! Залишились ми без "суперпатріота" і "щирого друга України" Він нас покинув! Тепер не знаю, що робить! Горе" Біда!
"Піду, втоплюся у річці глибокій!"
показати весь коментар
24.05.2023 19:58 Відповісти
…!!!
показати весь коментар
25.05.2023 16:11 Відповісти
 
 