Українські військові на Бєлгородщину не заходили. Легіон "Свобода Росії" та РДК мають незначні втрати, - NYT
Українські військовослужбовці не беруть участі в операції в Бєлгородській області. Вони виконують допоміжну роль, захищаючи кордон України на випадок контратаки з боку Росії.
Про це з посиланням на слова високопоставленого українського чиновника, який хоче залишитися анонімним, пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він розповів, що Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії", які діють на Бєлгородщині, зазнали під час прориву на територію РФ втрат. Але ці втрати були незначними і не вплинули на боєздатність підрозділів.
"Це перша операція легіону на території Росії, і надалі масштаби наших дій будуть тільки збільшуватися", - сказав представник "Свободи Росії" із позивним "Цезар". Він додав, що цілей операції було досягнуто.
За словами "Цезара", весь вівторок у Бєлгородській області тривали бої, внаслідок яких було знищено роту піхоти армії РФ. Офіційно цю інформацію поки не підтверджено. Український чиновник сказав NYT, що в Києві чекають на додаткову інформацію - зокрема, відео з дронів.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.
В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.
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Це тільки зовсім недолугі та безграмотні придурки пишуть «руські» по відношенню до паРаші, бо руські люди, руська- це все, що має відношення до Русі, а не до рассєі.
Как там вы, американцы, в целом относитесь к такому их рейду за границу?
Представьте - еще даже намека на будущее полномасштабное вторжение русни, а Трамп уже начал накачивать западным оружием Украину.
Так что я на вашем месте бы сильно не надеялся на трампистов, что они спасут русню от разгрома.
Знаючи кацапів , такими фото - з "тілами вбитих нациків " , вже повинні бути забиті перші шпальти всіх їхніх ЗМІ . Але ж - немає .!! Шось тут - нє то . !
Є і відео і фото покинутої американської броні є і обпалене тіло.
. https://t.me/m0sc0wcalling/24502?single
То фейк . Треба ж їм хоч щось показати своїм лохам .
Обпаленого тіла я на кацапських фото теж не знайшов .
https://deepstatemap.live/#12/50.4677/35.6352 Ворог відновив контроль території біля Грайворону.
"Піду, втоплюся у річці глибокій!"