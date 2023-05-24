Українські військові на Бєлгородщину не заходили. Легіон "Свобода Росії" та РДК мають незначні втрати, - NYT

Українські військовослужбовці не беруть участі в операції в Бєлгородській області. Вони виконують допоміжну роль, захищаючи кордон України на випадок контратаки з боку Росії.

Про це з посиланням на слова високопоставленого українського чиновника, який хоче залишитися анонімним, пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії", які діють на Бєлгородщині, зазнали під час прориву на територію РФ втрат. Але ці втрати були незначними і не вплинули на боєздатність підрозділів.

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"Це перша операція легіону на території Росії, і надалі масштаби наших дій будуть тільки збільшуватися", - сказав представник "Свободи Росії" із позивним "Цезар". Він додав, що цілей операції було досягнуто.

За словами "Цезара", весь вівторок у Бєлгородській області тривали бої, внаслідок яких було знищено роту піхоти армії РФ. Офіційно цю інформацію поки не підтверджено. Український чиновник сказав NYT, що в Києві чекають на додаткову інформацію - зокрема, відео з дронів.

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Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.