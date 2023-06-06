Внаслідок підриву Каховської ГЕС є ризик підтоплення Херсонської ТЕЦ, - Міненерго

Майже 12 тис. споживачів знеструмлено в Херсоні внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н "Острів"), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

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