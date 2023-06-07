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ООН (3272) Гріффітс (9) Каховська ГЕС (565)

Підрив Каховської ГЕС матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей, - ООН

мартін,гріффітс

Масштаби катастрофи від підриву греблі Каховської ГЕС 6 червня стануть зрозумілі найближчим днями. Проте вже зараз зрозуміло, що вони матимуть далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН сказав заступник генсека цієї організації з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо

"ООН та гуманітарні організації вживають екстрених заходів для надання допомоги понад 16 тис.постраждалих. Ідеться про забезпечення населення питною водою, грошовою допомогою та психосоціальну підтримку. У постраждалі райони надходитимуть електрогенератори, обладнання для фільтрації води та транспорт для її перевезення", – зауважив Гріффітс.

Він додав, що вже затоплено щонайменше 40 населених пунктів, але кількість постраждалих сіл і міст зростатиме. Серйозні наслідки також очікуються в захоплених росіянами районах, але РФ не надає доступу для гуманітарних місій.

Заступник генсека ООН нагадав, що зруйнована гребля грала ключову роль у забезпеченні водою сільськогосподарських земель на півдні Херсонщини та на Кримському півострові.

"Тривала повінь порушить сільськогосподарську діяльність, завдасть шкоди тваринництву й рибальству та спричинить широкомасштабні довгострокові наслідки. Це серйозний удар по сектору виробництва продуктів харчування", - додав Гріффітс

За його словами, руйнування греблі може негативно позначитися на виробництві електроенергії, а будь-яке неконтрольоване зниження рівня води у водосховищі може негативно позначитися на безпеці Запорізької АЕС. Він також висловив занепокоєння з приводу того, що вода переміщує міни та інші вибухонебезпечні предмети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ зацікавлені у підриві Каховської ГЕС, - ISW

Нагадаємо, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

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Топ коментарі
+30
Віршики расєйскаю дєдушкє вовє почитали?
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07.06.2023 07:51
+24
Тут питали чому не істерить Грета Тумберг. А тому що кацапи не заплатили.
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07.06.2023 07:55
+24
Неплохо бы заодно уточнить, благодаря КОМУ кацапы без боя захватили Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС.
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07.06.2023 08:12
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Віршики расєйскаю дєдушкє вовє почитали?
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07.06.2023 07:51 Відповісти
Неплохо бы заодно уточнить, благодаря КОМУ кацапы без боя захватили Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС...

Вранці 24 лютого 2022 року зі сторони тимчасово окупованого Криму на українських дорогах з'явилися російські танки, які стріляли по придорожніх кіосках і тиснули легкові автомашини. Російські підрозділи проїхали понад 100 км буквально за кілька годин та взяли під контроль Нову Каховку. Загарбники увірвалися на Каховську ГЕС, зірвали український прапор, повісили свій триколор і пустили безкоштовно з водосховища воду у Північно-Кримський канал.

До опівдня «друга армія світу» була вже біля Антонівського мосту на підході до Херсона. Ситуація на той час у місті була важкой та гнітючою. Відділи поліції закриті. Співробітники військкомату переодяглись у цивільний одяг і зникли. Ніхто з чиновників з партії «Слуга народу» не займався організацією оборони. 24 добровольця тероборони, які намагалися зупинити наступ на місто, були розстріляні окупантами в «Бузовому парку». За кілька днів орки захопили територію, більшу за Швейцарію.

Росіяни мали при собі «розстрільні» списки на російській мові активістів, депутатів обласної ради та органів місцевого самоврядування, учасників «АТО», «ООС», та адреси сімей військовослужбовців ЗСУ. Ці списки для російських окупантів в офісі шостого президента готувала команда Портнова (робочий псевдонім у ФСБ московії - «Казбек») і він цього даже не приховував. Пані Венедиктова (екс-Генпрокурор України) при цьому мовчала і вдала, що нічого протизаконного не відбувається.

83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до п'ятого президента України, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.

Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний,





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07.06.2023 11:01 Відповісти
Оо, яка сурйозна заява
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07.06.2023 07:52 Відповісти
Нормальна заява. А рішення прийматиме Міжнародний кримінальний суд.
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07.06.2023 10:31 Відповісти
далекосяжні наслідки- це також пекельні борошна перекладу чи підлога вареника?
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07.06.2023 10:44 Відповісти
Шо? Уже й стурбованості не лишилось?
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07.06.2023 07:52 Відповісти
Тут питали чому не істерить Грета Тумберг. А тому що кацапи не заплатили.
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07.06.2023 07:55 Відповісти
Всі "екоактивісти", як і інші "захисники соціальної справедливості" є нічим іншим, як лівацькими підсосами. Так що нічого дивного. Просто комуняцьке лайно намагається взяти реванш.
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07.06.2023 08:59 Відповісти
Насрати всім і вся московицька скрепа.
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07.06.2023 07:56 Відповісти
Видай свою версію, хто тобі заважає!
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07.06.2023 08:34 Відповісти
Обміліють зрошувальні канали Херсонської і Запорізької областей і не буде поливу. Ось що натворила кацапня.
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07.06.2023 08:02 Відповісти
... з тучок?....)))
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07.06.2023 12:18 Відповісти
..а в сторону Бердянська теж перепади по 25 метрів?... До Армянська теж перепади по 25 метрів? Мовчіть Шановний... Це точно буде краще!!)))
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07.06.2023 12:29 Відповісти
КЭП *****. не реакция а полная импотенция, ждем взрыва на АЭС, пыня просто ржот сейчас сидя на чемодане
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07.06.2023 08:02 Відповісти
Пиня вже невиїзний, нехай "ржот", поки не впіймали. Впіймають, або ж самі кацапи його видадуть, як серби Мілошевича й Караджича, відгрібе довічне, а разом з ним туєва хуча виконавців. Чи тобі треба, щоб вже зараз? Тоді лови швидше!
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07.06.2023 10:46 Відповісти
Що за пиня? *****?
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07.06.2023 12:14 Відповісти
Він самий. Це у нього на немитій таке поганяло, а те, що він *****, навіть у Китаї знають - https://zh.wikipedia.org/wiki/%**%99%AE%E4%BA%AC%**%98%AF%E4%B8%AA%E5%82%BB%E5%AD%90
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07.06.2023 18:25 Відповісти
Ой, какая неожиданная мысль! Прямо Цицерон.
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07.06.2023 08:04 Відповісти
Дивився кілька польських відео на цю тему які ютуб мені підсунув. Відео як відео, події висвітлюють нормально, але в коментарях просто якесь пекло. Майже кожен коментар "нащо то робити росіянам" і "то зробили українці".
І я не розумію, чи то ольгінські освоїли польську через chatgpt і відпрацьовують бабки, чи то така кількість ******** поляків насправді існує. А коментарі, хтоб щоб не казав, впливають на думку пересічного жителя інтернету. Особливо в такій кількості.
Сумно.
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07.06.2023 08:04 Відповісти
Ничего нового, это типичная атака рашенских ботов. Когда вскрылись зверства, которые кацапы совершали в Буче, тоже сначала удивило количество англоязычных комментаторов на известных каналах, которые несли бред про "не все однозначно, постановка и т.д.".
Просто сейчас тема подрыва плотины является самой важной и кацапы бросили все имеющиеся ресурсы для продвижения своей версии, несмотря на то, что она ничего общего с правдой не имеет.
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07.06.2023 08:15 Відповісти
Ну, англійську ботня вивчила давно. Для праці в тролятнику то мабуть просто маст хев. Прикро, що тепер, з допомогою AI, будь-який ванька з сизрані може виглядати як нормальний поляк, німець, чех, японець, хто завгодно. Тим більше, якщо пише мало і не одразу зрозуміло хто він є. І якщо раніше вони палилися на дрібницях, тих хто справді знав мову було не так багато і в основному паслися на російсько англомовних каналах, то тепер вони можуть робити цілі рейди будь-якою мовою. Тут рашкованським тролям, треба визнати, немає рівних ані по кількості ані по фінансуванню. На що на що, а на брехню раша готова виділяти бабло до останнього.
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07.06.2023 08:33 Відповісти
То ольгінська ботоферма. Від підриву постраждає економіка України. Якщо у пересічного поляка є можливість критично мислити, то не повинно бути жодних сумнівів, що то зробила кацапня. Тим більше є приклади 2 Світової війни
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07.06.2023 08:32 Відповісти
Я знаю одного поляка з праці - він за обидві щоки хаває таке і не кривиться. В нього і міста "nіe wiadomo kto na pewno" бомбив, і так далі. Не казав прямо, що росія впєрдє, а в україні нацисти але то і так було видно. Колись так вже заіпав своїми "нєвсьотакодназначна" і "ось подивись це відео" що я з ним перестав спілкуватися.
Тому часами, коли бачу такий шабаш в коментарях, виникає шалена думка "а що якщо таких придурків насправді багато"...
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07.06.2023 08:42 Відповісти
прикро, що ти так мордуєшся у Польщі, мабуть і підлога вареника не лізе?
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07.06.2023 10:50 Відповісти
А мені прикро, що в тебе немає інших справ ніж мене жаліти. Спробуй може хобі якесь знайти, серйозно.
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07.06.2023 10:59 Відповісти
не треба скіглити. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Пахло-азіров.
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07.06.2023 11:02 Відповісти
От бачиш. Не пройшло і 5 хвилин, а вже і знаєш що робити. Добре, що ми порозмовляли.
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07.06.2023 11:28 Відповісти
однозначно... І тобі полегшало ж? Кацапів та скацаплених, надто багато і вони завжди щедро оплачують деструктивні сили, а нам, своє робити.
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07.06.2023 11:38 Відповісти
Москалів то не засудили.
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07.06.2023 08:09 Відповісти
Какая реакция совбеза ООН? Какая реакция Украины? Совбез поддержал рашку? ПОЧЕМУ МОЛЧИТ ПАРЛАМЕНТ,УРЯД,ПРЕЗИК?
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07.06.2023 08:12 Відповісти
Молчіт, патамушта прєзік і єсть..
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07.06.2023 08:36 Відповісти
Неплохо бы заодно уточнить, благодаря КОМУ кацапы без боя захватили Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС.
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07.06.2023 08:12 Відповісти
Що ви. Вони молодці, бо вчасно врятували свої сім'ї, дерьмак зовсім був щез на тиждень. Сьогодні задача знищення порохоботів, а не відповідь, чому Зеленський не віддав наказ Наєву на знищення мостів,дамб....
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07.06.2023 08:17 Відповісти
А Зеля нюхнёт в 2 ноздри и скажет, что Наев его не просил отдать такой приказ. А вы докажите.
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07.06.2023 13:53 Відповісти
Завдяки кому це стало можливим, ми добре знаємо. Прізвища зрадників відомі.
Питання в тому, хто і коли зможе притягти покидьків до відповідальності.
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07.06.2023 09:27 Відповісти
там суцільна провина охороно-сторожа, що не відчинив вчасно двері у приміщення де лідор вЗесвіту мав натиснути на пімпочку арамагедону кацапні.
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07.06.2023 10:54 Відповісти
Як завжди надули щоки і випукнули через зад...
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07.06.2023 08:16 Відповісти
Робота в нього така -- от він і занепокоюється -- понаплодили ялових організаціи.
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07.06.2023 08:17 Відповісти
А то что остановилась Криворожсталь, самий большой Металургический комбинат в Европе, где работают тисячи людей, и какие последствия для економики єто даст?
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07.06.2023 08:17 Відповісти
Це дрібниці, головне, що Вова з нами!
він все порішає, запише пару відосіків і Захід дасть ще бабла, яке можна розпиляти..
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07.06.2023 08:37 Відповісти
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07.06.2023 08:25 Відповісти
після війни 1945 р німці відбудували Дніпрогес, після 2023 р кацапи відбудують за свій кошт, і не важливо скільки буде в них цих "рассей"
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07.06.2023 08:29 Відповісти
А екоцид, що творять мокши? Якщо все підрахувати - затоплені шахти, з яких вода, забруднена радіацією (совєти у шахтах ядерні випробування проводили) скоро почне текти в море; ракети у Севастопільській бухті (теж совєти підводні запуски випробували) з яких скоро паливо потече; довбаний аміакопровід; і затоплкні, непридатні землі.

Тим міжнародним організаціям повилазило? На одній же кулі страждати будемо.
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07.06.2023 08:41 Відповісти
Все що ми можемо зараз робити, це заціпити зуби, і лупити їх ще жорстокіше
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07.06.2023 08:47 Відповісти
А хто не може лупити, той донити..
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07.06.2023 10:13 Відповісти
та п.здити зебілів...
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07.06.2023 10:57 Відповісти
Це тільки що просто мрії і фантазії,що після війни кацапи будуть платити репарації, їх заморожені кошти передадуть Україні,сюди потечуть інвестиції і великі гроші. А вже по факту є катастрофічна демографічна криза,маєже повністю знищена важка промисловість,а тепер ще Каховська ГЕС, котра може мати значний вплив на сільськогосподарську сферу котра є по суті однією з провідних в державі. І наслідки цього всього уже зараз прослідковуються,а в майбутньому будуть ще більші, а мрії про відбудову,інвестиції і так далі це поки що тільки мрії
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07.06.2023 09:18 Відповісти
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07.06.2023 08:32 Відповісти
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07.06.2023 08:35 Відповісти
Найбільші наслідки буде мати ООН, це збіговисько дармоїдів потрібно розігнати сраним віником
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07.06.2023 08:36 Відповісти
Все іде до того що як Ліга Націй, ООН припинить свое існування; всі просто начнуть виходить із організації
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07.06.2023 09:07 Відповісти
Зараз просто росте криза довіри до міжнародного права, законів і інститутів, рано чи пізно ця криза знесе і ООН і всіх інших.
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07.06.2023 09:26 Відповісти
ЖОДНОГО слова про війну, не кажучи вже про агресію рашки!!! Сама собою розвалилася дамба, мабуть просто стара була...
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07.06.2023 08:37 Відповісти
А потім ми відбудуємо, *****
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07.06.2023 08:59 Відповісти
Нікчемні балаболи в нікчемній організаціі.
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07.06.2023 09:03 Відповісти
оон, так само як і мразія, має перестати існувати.
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07.06.2023 09:03 Відповісти
А напад раісі на Україну меє ще більш далекосяжні наслідки для ще більш "багатьох тисяч людей"! І?
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07.06.2023 09:09 Відповісти
Зараз і в Миколаєві рівень води піднявся, незначно, але рибальски мостіки під водою. Просто шо Південий Буг має більшь круті береги. ніж пойма Дніпра.
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07.06.2023 09:09 Відповісти
Быстрее бы заэс останавливали и вывозили отходы. Никаких гарантий что кремлевские террористы не остановятся ни перед чем
Требуйте расследования, следы взрывчатки точно будут. Чтобы они не озабоченность высказывали а конкретно принимала серы. Или пусть сами африканцев кормят, полгода не будет коридора, цены взлетят
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07.06.2023 09:12 Відповісти
як там вчора відсвяткували, стурбовані?🖕
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07.06.2023 09:15 Відповісти
...как мы обеспокоенно возмущаемся!!Лига наций,управляется вместе с недостраной террористом,второй там мокша...Ввести передовые части 6Флота США и уничтожить всю эту тварь с болот мацковии в Ukraine
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07.06.2023 09:32 Відповісти
ООН: "Вода - мокрая."
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07.06.2023 09:35 Відповісти
Дармоїди
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07.06.2023 09:44 Відповісти
шо, негри в африці будуть голодать?
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07.06.2023 09:50 Відповісти
ООЗ - Організація Об'єднаних Занепокоєнь
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07.06.2023 10:08 Відповісти
Он также выразил обеспокоенность...
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07.06.2023 10:23 Відповісти
саме тому ви вчора проігнорували цю подію, а святкували "праздник рюзьгого ізика"??
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07.06.2023 10:29 Відповісти
Zov.
ЗАЕС охороняли певно два дідушки із берданков...
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07.06.2023 10:35 Відповісти
То ООН ще хоче допомагати злочинцям?! Якщо весь світ не почне воювати проти росіїї, то виживший із ума дєдушка, може ракетами накрити будь-яку країну світу.
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07.06.2023 10:37 Відповісти
 
 