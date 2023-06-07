Підрив Каховської ГЕС матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей, - ООН

Масштаби катастрофи від підриву греблі Каховської ГЕС 6 червня стануть зрозумілі найближчим днями. Проте вже зараз зрозуміло, що вони матимуть далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН сказав заступник генсека цієї організації з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"ООН та гуманітарні організації вживають екстрених заходів для надання допомоги понад 16 тис.постраждалих. Ідеться про забезпечення населення питною водою, грошовою допомогою та психосоціальну підтримку. У постраждалі райони надходитимуть електрогенератори, обладнання для фільтрації води та транспорт для її перевезення", – зауважив Гріффітс.

Він додав, що вже затоплено щонайменше 40 населених пунктів, але кількість постраждалих сіл і міст зростатиме. Серйозні наслідки також очікуються в захоплених росіянами районах, але РФ не надає доступу для гуманітарних місій.

Заступник генсека ООН нагадав, що зруйнована гребля грала ключову роль у забезпеченні водою сільськогосподарських земель на півдні Херсонщини та на Кримському півострові.

"Тривала повінь порушить сільськогосподарську діяльність, завдасть шкоди тваринництву й рибальству та спричинить широкомасштабні довгострокові наслідки. Це серйозний удар по сектору виробництва продуктів харчування", - додав Гріффітс

За його словами, руйнування греблі може негативно позначитися на виробництві електроенергії, а будь-яке неконтрольоване зниження рівня води у водосховищі може негативно позначитися на безпеці Запорізької АЕС. Він також висловив занепокоєння з приводу того, що вода переміщує міни та інші вибухонебезпечні предмети.

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Нагадаємо, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.