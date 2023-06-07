Підрив Каховської ГЕС матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей, - ООН
Масштаби катастрофи від підриву греблі Каховської ГЕС 6 червня стануть зрозумілі найближчим днями. Проте вже зараз зрозуміло, що вони матимуть далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.
Про це на засіданні Ради Безпеки ООН сказав заступник генсека цієї організації з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"ООН та гуманітарні організації вживають екстрених заходів для надання допомоги понад 16 тис.постраждалих. Ідеться про забезпечення населення питною водою, грошовою допомогою та психосоціальну підтримку. У постраждалі райони надходитимуть електрогенератори, обладнання для фільтрації води та транспорт для її перевезення", – зауважив Гріффітс.
Він додав, що вже затоплено щонайменше 40 населених пунктів, але кількість постраждалих сіл і міст зростатиме. Серйозні наслідки також очікуються в захоплених росіянами районах, але РФ не надає доступу для гуманітарних місій.
Заступник генсека ООН нагадав, що зруйнована гребля грала ключову роль у забезпеченні водою сільськогосподарських земель на півдні Херсонщини та на Кримському півострові.
"Тривала повінь порушить сільськогосподарську діяльність, завдасть шкоди тваринництву й рибальству та спричинить широкомасштабні довгострокові наслідки. Це серйозний удар по сектору виробництва продуктів харчування", - додав Гріффітс
За його словами, руйнування греблі може негативно позначитися на виробництві електроенергії, а будь-яке неконтрольоване зниження рівня води у водосховищі може негативно позначитися на безпеці Запорізької АЕС. Він також висловив занепокоєння з приводу того, що вода переміщує міни та інші вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
Будь ласка, зачекайте...
Вранці 24 лютого 2022 року зі сторони тимчасово окупованого Криму на українських дорогах з'явилися російські танки, які стріляли по придорожніх кіосках і тиснули легкові автомашини. Російські підрозділи проїхали понад 100 км буквально за кілька годин та взяли під контроль Нову Каховку. Загарбники увірвалися на Каховську ГЕС, зірвали український прапор, повісили свій триколор і пустили безкоштовно з водосховища воду у Північно-Кримський канал.
До опівдня «друга армія світу» була вже біля Антонівського мосту на підході до Херсона. Ситуація на той час у місті була важкой та гнітючою. Відділи поліції закриті. Співробітники військкомату переодяглись у цивільний одяг і зникли. Ніхто з чиновників з партії «Слуга народу» не займався організацією оборони. 24 добровольця тероборони, які намагалися зупинити наступ на місто, були розстріляні окупантами в «Бузовому парку». За кілька днів орки захопили територію, більшу за Швейцарію.
Росіяни мали при собі «розстрільні» списки на російській мові активістів, депутатів обласної ради та органів місцевого самоврядування, учасників «АТО», «ООС», та адреси сімей військовослужбовців ЗСУ. Ці списки для російських окупантів в офісі шостого президента готувала команда Портнова (робочий псевдонім у ФСБ московії - «Казбек») і він цього даже не приховував. Пані Венедиктова (екс-Генпрокурор України) при цьому мовчала і вдала, що нічого протизаконного не відбувається.
83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до п'ятого президента України, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.
Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.
І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.
Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний,
І я не розумію, чи то ольгінські освоїли польську через chatgpt і відпрацьовують бабки, чи то така кількість ******** поляків насправді існує. А коментарі, хтоб щоб не казав, впливають на думку пересічного жителя інтернету. Особливо в такій кількості.
Сумно.
Просто сейчас тема подрыва плотины является самой важной и кацапы бросили все имеющиеся ресурсы для продвижения своей версии, несмотря на то, что она ничего общего с правдой не имеет.
Тому часами, коли бачу такий шабаш в коментарях, виникає шалена думка "а що якщо таких придурків насправді багато"...
Пахло-азіров.
Питання в тому, хто і коли зможе притягти покидьків до відповідальності.
він все порішає, запише пару відосіків і Захід дасть ще бабла, яке можна розпиляти..
Тим міжнародним організаціям повилазило? На одній же кулі страждати будемо.
Требуйте расследования, следы взрывчатки точно будут. Чтобы они не озабоченность высказывали а конкретно принимала серы. Или пусть сами африканцев кормят, полгода не будет коридора, цены взлетят
ЗАЕС охороняли певно два дідушки із берданков...