УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11576 відвідувачів онлайн
Новини
7 209 22
Білорусь (7834) помилування (110) Сапега (32)

Справа Протасевича: Лукашенко помилував росіянку Сапегу. ВIДЕО

Росіянка Софія Сапега, яку затримали наприкінці травня 2021-го разом з опозиціонером Романом Протасевичем, вийшла на свободу.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, Сапегу помилував білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

23 травня 2021 року в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його разом із дівчиною Софією Сапегою затримали білоруські силовики.

Наприкінці червня 2021 року Слідком Білорусі повідомив, що Протасевич та Сапега дають свідчення і звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством. Тому їм було змінено запобіжний захід та переведено під домашній арешт.

У липні 2021 Протасевич з'явився у Twitter, записав відеозвернення та почав спілкуватися з підписниками.

Читайте: В Білорусі керівницю хору Міненкову затримали за те, що відмовилася виступати на окупованому Донбасі

25 січня 2022 року Протасевич заявив, що його відпустили з-під домашнього арешту. Водночас кримінальну справу не припинили. Він давав інтерв'ю білоруському державному ТБ та навіть нібито знайшов роботу.

Пізніше в інтерв'ю ЗМІ він назвав себе "ідейним дурником" та заявив, що альтернативи Лукашенку як президенту Білорусі немає.

Сапегу у 2022 році суд засудив до шести років колонії. Її визнали винною у розпалюванні ворожнечі та незаконному збиранні інформації про приватне життя. У січні 2023-го в помилуванні їй відмовили.

Протасевича у Білорусі засудили до 8 років колонії, але згодом помилували.

Також читайте: Протасевич одружився. Не із Сапегою. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Протасевіч та Сапега- це два використаних гандони. Нікому вже не потрібні і не цікаві
показати весь коментар
07.06.2023 18:26
+1
Шо ж ти, фраєр, здав назад?
показати весь коментар
07.06.2023 18:24
+1
шоу з рабами
показати весь коментар
07.06.2023 18:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо ж ти, фраєр, здав назад?
показати весь коментар
07.06.2023 18:24 Відповісти
Юлька уже над кроватью стоит.
показати весь коментар
07.06.2023 18:53 Відповісти
це було відомо ще два роки тому, бо Протасевич і Сапега то заслані козачки від ФСБ
показати весь коментар
07.06.2023 20:30 Відповісти
Протасевіч та Сапега- це два використаних гандони. Нікому вже не потрібні і не цікаві
показати весь коментар
07.06.2023 18:26 Відповісти
Добрий Бульбо Беггінс прімєніл кальцо всевластія?
показати весь коментар
07.06.2023 18:34 Відповісти
Цензор, не на свободу, а Волю!!!
показати весь коментар
07.06.2023 18:38 Відповісти
А партію, як правильно називати ?
показати весь коментар
07.06.2023 18:56 Відповісти
Агентура ФСБ в Україні.
показати весь коментар
07.06.2023 19:18 Відповісти
І радіо теж вона ?
показати весь коментар
07.06.2023 19:24 Відповісти
Воля, а не довбаного тягнибока, і де він зараз??!!
показати весь коментар
07.06.2023 22:00 Відповісти
До біса Протасевича - хтось з журналистів зверне увагу на Укрпошту чи ні?! Вже два тижні відправлення не виходять з київського сортувального центру! Фейсбук УП завалений скаргами. Телефон кол-центра вимкнуто. коли цей бардак закінчиться?!
показати весь коментар
07.06.2023 18:39 Відповісти
Оце так новини!
показати весь коментар
07.06.2023 18:45 Відповісти
Прошение на помилование подаешь Когда полностью вызнаешь свою вину
показати весь коментар
07.06.2023 18:45 Відповісти
шоу з рабами
показати весь коментар
07.06.2023 18:51 Відповісти
Білоруське кдб попрацювало
показати весь коментар
07.06.2023 18:52 Відповісти
мені все одно, що там в ********** відбувається з істотами, які його населяють.
показати весь коментар
07.06.2023 18:57 Відповісти
Це були мутні особи. Особливо Протасєвіч
показати весь коментар
07.06.2023 19:13 Відповісти
"Протасевіч та Сапега- це два використаних гандони. Нікому вже не потрібні" (С) Э-э-э, не скажить, прям настоящие политики в будущем...
показати весь коментар
07.06.2023 19:53 Відповісти
Та похер на них. Українцям важливо, що там з нашим розвідником Червінським, якому мститься зелена пліснява.
показати весь коментар
07.06.2023 23:28 Відповісти
Это пи..ец товарищи !
показати весь коментар
08.06.2023 00:23 Відповісти
Белокацапы не могут быть революционерами.
показати весь коментар
08.06.2023 00:28 Відповісти
 
 