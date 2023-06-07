Справа Протасевича: Лукашенко помилував росіянку Сапегу. ВIДЕО

Росіянка Софія Сапега, яку затримали наприкінці травня 2021-го разом з опозиціонером Романом Протасевичем, вийшла на свободу.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, Сапегу помилував білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

23 травня 2021 року в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його разом із дівчиною Софією Сапегою затримали білоруські силовики.

Наприкінці червня 2021 року Слідком Білорусі повідомив, що Протасевич та Сапега дають свідчення і звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством. Тому їм було змінено запобіжний захід та переведено під домашній арешт.

У липні 2021 Протасевич з'явився у Twitter, записав відеозвернення та почав спілкуватися з підписниками.

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25 січня 2022 року Протасевич заявив, що його відпустили з-під домашнього арешту. Водночас кримінальну справу не припинили. Він давав інтерв'ю білоруському державному ТБ та навіть нібито знайшов роботу.

Пізніше в інтерв'ю ЗМІ він назвав себе "ідейним дурником" та заявив, що альтернативи Лукашенку як президенту Білорусі немає.

Сапегу у 2022 році суд засудив до шести років колонії. Її визнали винною у розпалюванні ворожнечі та незаконному збиранні інформації про приватне життя. У січні 2023-го в помилуванні їй відмовили.

Протасевича у Білорусі засудили до 8 років колонії, але згодом помилували.

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