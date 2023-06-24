Міноборони РФ просить "вагнерівців" "проявити розсудливість і вийти на зв’язок"
Міністерство оборони Російської Федерації закликало бойовиків ПВК "Вагнер" проявити розсудливість та вийти на зв’язок.
Звернення опубліковане в телеграм-каналі відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Події в Росії в міноборони назвали "злочинною авантюрою Пригожина" та "збройним заколотом".
Там твердять, що частина "вагнерівців" вже "усвідомила свою помилку" та звернулася по допомогу, щоб їм допомогли безпечно вийти в пункти постійної дислокації.
"Така допомога з нашого боку всім бійцям і командирам, що звернулися, вже надано. Просимо виявити розсудливість і швидше вийти на зв'язок із представниками Міноборони Росії чи правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.
"Вагнерівцям", які до них звернутсья, в міноборони РФ обіцяють гарантувати безпеку.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
Українська розвідка прокоментувала події в РФ. Фото: eastnews.ua
Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував події в Росії, які відбуваються протягом останніх двох діб.
24 червня в ефірі національного телемарафону він заявив, що усе, що зараз відбувається в РФ, цілком реально та не є постановкою, передає https://gazeta.ua/ Gazeta.ua .
"Це зустрічний бій правди з неправдою. Я не назву це грою на публіку чи навіть фейком. Це абсолютно не туди. Цей конфлікт цілком реальний і вони його і не приховують. Чому це так ріже око? Тому що очільник приватної військової компанії "Вагнер" в принципі каже здебільшого правду. Міноборони РФ каже неправду", - зазначив він.
Подивіться навкруги, це точно не переможна війна, передав Буданов учорашні висловлювання Євгена Пригожина короткою фразою.
тепер ті, звільнені віддячують бойовими діями на території рф...
крим в складі південного федерального округу з центром у ростові і, якщо ростов захоплений вдячними вагнерівцями, то крим безпорадний без вказівок
не дивно, що мозги набєкрєнь...такая хрень
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/.....%D0%A6%D0%B5 https://www.dialog.ua/.....Це те,що пишуть і думають роснацисти.Ви друзі даремно зубоскалите над цими подіями,до влади в Рашці рвуться ще безумніші і злобніші ніж Путін Шойгу Герасімов.....
Мабуть якунОвоща пустять першого !!
АЛЕ поставимо його Зе перед виборами.
хоча питання з агентами фсб у його адміністрації АКТУАЛЬНЕ.