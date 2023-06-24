УКР
Повстання Пригожина в РФ
16 475

Міноборони РФ просить "вагнерівців" "проявити розсудливість і вийти на зв’язок"

Міністерство оборони Російської Федерації закликало бойовиків ПВК "Вагнер" проявити розсудливість та вийти на зв’язок.

Звернення опубліковане в телеграм-каналі відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Події в Росії в міноборони назвали "злочинною авантюрою Пригожина" та "збройним заколотом".

Там твердять, що частина "вагнерівців" вже "усвідомила свою помилку" та звернулася по допомогу, щоб їм допомогли безпечно вийти в пункти постійної дислокації.

Читайте: Кремль навряд чи підтримає Пригожина, повстання не буде успішним, - ISW

"Така допомога з нашого боку всім бійцям і командирам, що звернулися, вже надано. Просимо виявити розсудливість і швидше вийти на зв'язок із представниками Міноборони Росії чи правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

"Вагнерівцям", які до них звернутсья, в міноборони РФ обіцяють гарантувати безпеку.

Дивіться: Бойовики ПВК "Вагнер" проїздять повз поліцейських у захопленому Ростові: "Доброго утра, ребята!". ВIДЕО

Міноборони РФ просить вагнерівців проявити розсудливість і вийти на зв’язок 01

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

+39
Вагнера повідомляють про захоплення Воронєжа
24.06.2023 09:15
+26
Цирк на дроті від кремлядєй. Покличите мене, коли Маацвабад палатиме… якщо таке буде.
24.06.2023 09:15
+20
Міноборони бере вагнерів на понт -- не ведіться .
24.06.2023 09:15
Цирк на дроті від кремлядєй. Покличите мене, коли Маацвабад палатиме… якщо таке буде.
24.06.2023 09:15
24.06.2023 09:48
Дурня. Це розборки двох неправд, точніше - жаби з гпдюкою.
24.06.2023 09:52
Залужний здивований темпами контрнаступу - Ростов всього за 3 години взяли
24.06.2023 09:51
Липецк и Тамбов на очереди.
24.06.2023 09:19 Відповісти
гіркін пише шо коли це правда, то наступна зупинка мацква )))
24.06.2023 09:21 Відповісти
москва большая очень там ментов фсо фсб русьгвард и всякой охраны больше чем вагнеров в десятки раз
24.06.2023 10:34 Відповісти
Оооооо...вже уявляю собi як отi усi товстозадi мацковськi менти та фсбшники рiшучо йдуть на барикади ,зупиняти пригожинцiв цiною власного життя....Кадри з Ростова перегляньте . - Привет ребята ! Ось така йхня вiдповiдь вагнерам.
24.06.2023 15:51 Відповісти
Мне непонятно, а дальше что? Выйдет из Воронежа и пойдет дальше? Воронеж оставит в покое вместе с воронежским филиалом МО РФ?) А потом Тамбов пройдет и оставит? Возможностей контролировать пройденные территории у него нет, он не покушается на власть, не трогает администрацию. Цирк какой то
24.06.2023 09:25 Відповісти
Для чого йому контролювати?захопить Москву і холопи самі поклоняться йому в ноги.
24.06.2023 09:38 Відповісти
Дело в том что на засрашке уже давно выстроена квазисистема замешанная на диктатуре одновременно с анархией и тотальной коррупцией. Меру Воронежа вместе с его подчиненными до задницы, вагнера зайдут к нему в город,китайцы или албанцы. Кто верх возьмёт,тому он и служить будет. Так что администрацию там трогать совсем необязательно.
24.06.2023 09:45 Відповісти
Міноборони бере вагнерів на понт -- не ведіться .
24.06.2023 09:15 Відповісти
по панятіям вагнеровці як би не повинні стати ссученими, пішовши на співпрацю з владою )) хоч там все зараз змішано.
24.06.2023 09:24 Відповісти
таки мудрий крок здійснили наші керівники, коли лукашеску повідомили про вагнерівців...
тепер ті, звільнені віддячують бойовими діями на території рф...
крим в складі південного федерального округу з центром у ростові і, якщо ростов захоплений вдячними вагнерівцями, то крим безпорадний без вказівок
24.06.2023 09:25 Відповісти
Скоро будеш розказувати, що наші зе-керівники зробили мудрий крок, здавши Південь без бою, ЗАЕС і дві маріупольські бригади в полон
24.06.2023 09:49 Відповісти
ти вже це розказуєш...
24.06.2023 10:04 Відповісти
не позорься кондом зеленый те вагнера что зеленский отпустил украинцев убивали пытали и насиловали женщин..
24.06.2023 10:38 Відповісти
А солдати РФ цього не робили?
24.06.2023 10:54 Відповісти
тех женщин и мужчин которых убили или пытали только отпущенные зеленским вагнеровцы а не солдаты твоей рашки
24.06.2023 11:22 Відповісти
після тих перенесених знущань ще й вагнерівців поділяєш на хороших і не дуже...
не дивно, що мозги набєкрєнь...такая хрень
24.06.2023 10:58 Відповісти
хотят простить вертолёты?
24.06.2023 09:16 Відповісти
povar nebere trubku netu zoni ! treba iti na maaaaskvu ubeite vse vseh tam i sami ubeites urodi 🤬
24.06.2023 09:16 Відповісти
Переполох в курятнику лисий когут трахає навіть старих когутів.
24.06.2023 09:17 Відповісти
І чорних ворон .
24.06.2023 09:24 Відповісти
Асисяи
24.06.2023 09:18 Відповісти
пора вже бамбіть Растов на дону ...
24.06.2023 09:18 Відповісти
"Картина лично мне ясна, Викторович (Пригожин - ред.) топит за справедливость, и я его поддерживаю, мы едем в Ростов-на-Дону, всей командой. Хе*а делать, нужно страну спасать. Не сидеть же сложа руки… Как говорил один мой старый друг, из конторы, что если начнется в стране кипиш, то мы знаем под чьи знамена встанем, черный стяг будет веять над всей страной, и тогда мы точно победим. И я с ним согласен", - написал Гузенко.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/.....%D0%A6%D0%B5 https://www.dialog.ua/.....Це те,що пишуть і думають роснацисти.Ви друзі даремно зубоскалите над цими подіями,до влади в Рашці рвуться ще безумніші і злобніші ніж Путін Шойгу Герасімов.....
24.06.2023 09:21 Відповісти
ти хочеш сказати що путін гуманіст і дід - добряк?!
24.06.2023 09:24 Відповісти
Де ти почув що путін добряк і гуманіст?
24.06.2023 09:37 Відповісти
Завжди є більше зло. Путін вихований садист у костюмчику. Пригожин, це зек- садист з кувалдами і заград отрядами.
24.06.2023 09:58 Відповісти
це ти вже сказав, а не він хоче так сказати
24.06.2023 10:06 Відповісти
Ви помиляєтесь.шановний.
24.06.2023 09:26 Відповісти
Поки що висновок можна зробити один --- чим більше вони знищать один одного, тим менше нашим бійцям буде роботи.
24.06.2023 09:52 Відповісти
Євген Прігожин -Тімофєй Кірпічніков нашого часу.
24.06.2023 09:22 Відповісти
Нас там нЭт! Ето всЬо ВЕЖЛИВЫЕ ЧЕЛаВэКИ !
24.06.2023 09:22 Відповісти
наступне це захоплення вагнером мацкви !
24.06.2023 09:22 Відповісти
***** зникає, а Пригожин каже це не я починав війну. Винуватих нема. Всьо.
24.06.2023 09:29 Відповісти
астанавитесь
24.06.2023 09:23 Відповісти
Нєт, я трєбую продолжєнія банкєта! (с)
24.06.2023 09:45 Відповісти
vsem kacapam sovet - vihoditi na ulici i razbivati drug drugu mordi !!! goida !!!
24.06.2023 09:24 Відповісти
😄
24.06.2023 09:35 Відповісти
всім кацапам порада: біжіть на Рубльовку, на москву, на пітєр відбирайте награбоване, забирайте золоті унітази, відбирайте свої гроші в руZZкіх бандитів а НЕ їдьте в Україну як гарматне м`ясо....
показати весь коментар
24.06.2023 09:24 Відповісти
на мацкву за унитазами
24.06.2023 09:24 Відповісти
Пригожин -- начинаи мочилово - мало трупів .
24.06.2023 09:25 Відповісти
Они три вертолета сбили.
24.06.2023 09:28 Відповісти
Не фвкт. Кацапу вірити - себе не поважати.
24.06.2023 09:34 Відповісти
Удивительно сколько в мире прихлебателей Путина оказалось. Не только у нас, но и среди независимых экспертов. Все таки миф о непобедимом Путине даже война в Украине не развенчала.
24.06.2023 09:35 Відповісти
Вже є відео з воронезької області.
24.06.2023 09:40 Відповісти
и никто не погиб из кацапов от рук пригожинцев -чудо какое-то
24.06.2023 10:41 Відповісти
и что? никого не убили ...
24.06.2023 10:40 Відповісти
Самий час роздати всім лаптєногим оленям зброю і почати летально вирішувати всі етнічні, соціальні і економічні проблеми на ×уйлостані.
24.06.2023 09:27 Відповісти
Прикро буде ,якщо домовляться(А це може бути прилюдія або до підриву ЗАЕС або ядерного удару по Україні.
24.06.2023 09:28 Відповісти
та пускай кидают уже то яо),тогда сперва не станет флота лоханок в крыму,а потом и самого кацапстана.
24.06.2023 09:31 Відповісти
можешь себе на кухню бросить ядерку придурок
24.06.2023 10:44 Відповісти
прігожин зі своїми головорізами прямує на москву!
24.06.2023 09:28 Відповісти
24.06.2023 09:33 Відповісти
Про "вибили" можна детальніше? Завдяки чому це сталося і якою кількістю трупів з боку вагнерівці?
24.06.2023 09:48 Відповісти
Це вам казали, але не нам. Ви, наївні, спочатку слухаєте зе-пропаганду, а потім розочаровуєтесь. Ви поводите себе як дуракі... І ще одне: коли говорите про Бахмут, то майте хоч якусь повагу до тих, хто там віддав своє життя, воюючи там і за себе, і за "того парня", який зараз розказує казки про беззбройних вагнерівців
24.06.2023 10:09 Відповісти
Бачив багато відео полонених кацапів у Золкіна.зеки там найбільш адекватні люди.
24.06.2023 09:52 Відповісти
золкин твой мудило ватное - работал на Щария и хотел отдать донбасс кацапам
24.06.2023 10:45 Відповісти
Вони часто грають на психології, кажуть одне, думають інше. Хоча тверезо думаючі там теж звісно є.
24.06.2023 10:52 Відповісти
Пригожин в інтерв"ю звинуватив Шойгу ,що той не зміг взяти Київ за 3 дні (хоча "нашими" для цього було зроблене все,зокрема в Гостомелі), Пригожин заявив,що Зельць був готовий до ВСІХ домовленостей з Рашкою але Шойгу захотілося слави полководця і він на домовленості з Зельцем не пішов.... Ось так....
24.06.2023 09:37 Відповісти
зачем ты этот бред набрасывапешть ботяра - предателя зелоха остановил Борис Джонсон и Штаты - а то бы жти ублюдки зермаки там наподписывали в минске или стамбуле
24.06.2023 10:48 Відповісти
Ветеренар шойгу з герасимовим, чомусь не йдуть на переговори особисто і утікали від пригожина з Ростова!!!
Мабуть якунОвоща пустять першого !!
24.06.2023 09:39 Відповісти
Зрадофіли це ті, хто замінував Чонгар, чи ті, хто його розмінував?
24.06.2023 09:49 Відповісти
питання розмінованого Чонгару не знято.

АЛЕ поставимо його Зе перед виборами.

хоча питання з агентами фсб у його адміністрації АКТУАЛЬНЕ.
24.06.2023 10:03 Відповісти
а га счас! держи карман шире зелебт твоемц зеленскгому это питання будет стваить СУД котрый его посадит за ПРЕДАТЕЛЬСТВО и смерти граждан Украины
24.06.2023 10:50 Відповісти
Ну тут надо сидеть на попе ровно, и не атаковать Белгород и Курск. Дадим им все разрулить, пусть преодолеют хаос, накопят сил и опять попрут на Украину. Нам велено наступать только на минные поля в пределах, определенные Ермаком и Байденом. Зеленский счас лихорадочно соображает, его башня Кремля побеждает, или то другая башня, у которой запись его оманской болтовни.
24.06.2023 09:54 Відповісти
цілком логічно....не здивуюся якщо найближчим часом,смертельно втомленому війною преЗЕденту у супроводі вірного Єрмака треба буде відпочити кілька днів у Дубаї....або Омані
24.06.2023 09:58 Відповісти
24.06.2023 10:01 Відповісти
Допоки немає трупів - не вірю. Без крові то все галімоє фуфло. "пагібших байцов"від ракетного удару - не пред"явили, дохлих вертольотчиків - теж. Поки що все - вистава. На 99% впевнений - то все вистава від Пригожина. Шойгу двбйоб. Але не настільки щоб не прорахувати наслідки кдару по вагнерам. Просто для кіпеша Пригожину потрібен вагомий привід. Він же не може просто сказати : йду на мацкву. Потрібен привід. Придумав " ракетний удар".і "сотні пагібших байцов".. і далі - роби що хочеш.. хоч на мацкву іди.
24.06.2023 10:01 Відповісти
Внутривидовая борьба гадов внутри рашистского террариума становится все затейливее и затейливее ... С интересом наблюдаем, жуя попкорн.
24.06.2023 15:59 Відповісти
Классика.... сцепились жаба с гадюкой. по дороге на москву унитазы изчезут..грабь награбленное.в этой ситуации я за вагнеровцев... русские своих не бросают они друг друга убивают как в 1917..
24.06.2023 16:10 Відповісти
 
 