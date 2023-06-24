Міноборони РФ просить "вагнерівців" "проявити розсудливість і вийти на зв’язок"

Міністерство оборони Російської Федерації закликало бойовиків ПВК "Вагнер" проявити розсудливість та вийти на зв’язок.

Звернення опубліковане в телеграм-каналі відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Події в Росії в міноборони назвали "злочинною авантюрою Пригожина" та "збройним заколотом".

Там твердять, що частина "вагнерівців" вже "усвідомила свою помилку" та звернулася по допомогу, щоб їм допомогли безпечно вийти в пункти постійної дислокації.

"Така допомога з нашого боку всім бійцям і командирам, що звернулися, вже надано. Просимо виявити розсудливість і швидше вийти на зв'язок із представниками Міноборони Росії чи правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

"Вагнерівцям", які до них звернутсья, в міноборони РФ обіцяють гарантувати безпеку.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.