УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8206 відвідувачів онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
8 085 59

Війна закінчиться всередині РФ. Процес розпочато, - Данілов

данілов

Розпочата Росією війна закінчиться усередині самої Росії.

Про це повідомив у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться - всередині рф. Процес розпочато…", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колону ПВК "Вагнер" атаковано у Воронезькій області. Повстанці повідомили про збиття гелікоптера, що бив по них. ФОТО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (67301) ПВК Вагнер (1546)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Цікаво, що робитимуть зеки, чи намагатимуться захопити крємль, чи візьмуть в оточення, чи всі колони підуть на мошкву, чи закріпляться в ростові, чи покинуть його. Якщо закріпляться в ростові, то щоб їх вибити звідти, прийдеться бомбити рашистам ростов, так само, як бомбили Маріуполь. Але якщо почнуть бомбити їх, вагнери не будуть випускати людей, щоб прикриватися ними від авіації. Щоб закріпитися надовго, потрібно, щоб захопили зеки склади з бк, вони мабуть знають де зберігається найбільша кількість бк. Без бк довге протистояння неможливо і їх швидко придушать. Набравши бажаючих в ростові, воронежі, грабувати так, як тоді, коли в Україну заходили, просуваючись до самих рибних місць, до мошкви. Там голоти буде багато, яка бажає грабувати, вбивати своїх і за це не буде їм ніякого міжнародного трибуналу, усі тільки подякують, що знесли цих ман'яків при владі. Так що нехай себе не стримують і ні в чому не обмежують. Гарних і кривавих вихідних на росії! Нехай це триває довше, ніж на вихідних, хоча б два тижні. Наші війська встигнуть за цей час невизначеності штовхнути цього колоса на глиняних ногах і він може розчавить при падінні всю росію. Бо над прогиавшій армії, яка втекла з ганьбою, ще знущатися залишиться і кого грабувати? Звісно, населення оркостану. І почне вбивати орк орка і нехай не буде цьому кінця в цьому році))
показати весь коментар
24.06.2023 12:07 Відповісти
+11
Менше б базікав цей Данілов, який не справився зі своїми обов'язками, та не зміг вчасно вжити всі заходи, щоб не допустити війни, теж мені голова "безпеки та оборони", дурна.
показати весь коментар
24.06.2023 12:11 Відповісти
+10
Сейчас бы нашим дипломатам срочно созвать СовБез ООН. И призывать там путина услышать "народ россии". И вообще это не предатели а обычные "шахтеры" откопавшие в шахтах оружие! Короче повторить все то что годами РФ рассказывала...
P.s. Я вчера был сторонником того что это "ипсо"... Но что то ипсо затянулось, походу ошибался)
показати весь коментар
24.06.2023 12:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, що робитимуть зеки, чи намагатимуться захопити крємль, чи візьмуть в оточення, чи всі колони підуть на мошкву, чи закріпляться в ростові, чи покинуть його. Якщо закріпляться в ростові, то щоб їх вибити звідти, прийдеться бомбити рашистам ростов, так само, як бомбили Маріуполь. Але якщо почнуть бомбити їх, вагнери не будуть випускати людей, щоб прикриватися ними від авіації. Щоб закріпитися надовго, потрібно, щоб захопили зеки склади з бк, вони мабуть знають де зберігається найбільша кількість бк. Без бк довге протистояння неможливо і їх швидко придушать. Набравши бажаючих в ростові, воронежі, грабувати так, як тоді, коли в Україну заходили, просуваючись до самих рибних місць, до мошкви. Там голоти буде багато, яка бажає грабувати, вбивати своїх і за це не буде їм ніякого міжнародного трибуналу, усі тільки подякують, що знесли цих ман'яків при владі. Так що нехай себе не стримують і ні в чому не обмежують. Гарних і кривавих вихідних на росії! Нехай це триває довше, ніж на вихідних, хоча б два тижні. Наші війська встигнуть за цей час невизначеності штовхнути цього колоса на глиняних ногах і він може розчавить при падінні всю росію. Бо над прогиавшій армії, яка втекла з ганьбою, ще знущатися залишиться і кого грабувати? Звісно, населення оркостану. І почне вбивати орк орка і нехай не буде цьому кінця в цьому році))
показати весь коментар
24.06.2023 12:07 Відповісти
там, на раSSії поки-що є що грабувати....
всім кацапам порада: біжіть на Рубльовку, на москву, на пітєр відбирайте награбоване, забирайте золоті унітази, відбирайте свої гроші в руZZкіх бандитів з кремля
а НЕ їдьте в Україну як гарматне м`ясо....
показати весь коментар
24.06.2023 12:17 Відповісти
Хай не буде цьому не кінця не краю
показати весь коментар
24.06.2023 12:18 Відповісти
Аби пригожину хтось правильно підказав, як до повстання залучити більше зеків. Потрібно, щоб він по ходу руху заходив у в'язниці і випускав зеків, які будуть поповнюти їх ряди і збільшувати жаху помсти за класову нерівність і розпалбвалася боротьба класів. Цих головорізів, яких інші росіяни закликають знищити і самих головорізів. Якщо випускати зеків з тюрм, то це створить хаос на територіях і силовикам прийдеться розпорошувати свої зусилля, бо зеки почнуть мародирити, грабувати і палити усе, на фоні зростаючої анархії.
показати весь коментар
24.06.2023 12:31 Відповісти
о наш чорнопіджачник проснувся
показати весь коментар
24.06.2023 12:08 Відповісти
ну налисо ще не побритий ))
показати весь коментар
24.06.2023 12:20 Відповісти
Так, бо реально, якщо Ростов з штабом війни проти України в блокаді,то хто віддає накази про обстріли України? Реальність ніхто не відміняв. Війна до Перемоги України, а не хиба оп
показати весь коментар
24.06.2023 12:22 Відповісти
Так Пригожин зранку з того штаба сам казав - що він продовжує працювати "по цілям в Україні", ви реальное думаєте що Пригожин закінчить війну зсередини? Як би не навпаки,з ним рашка має шанси стати найбільшим мілітарі-табором на планеті 😬
показати весь коментар
24.06.2023 12:34 Відповісти
Я написала,що ніхто Україну не захистить,тільки Перемога України. Прочитайте уважно.
показати весь коментар
24.06.2023 12:50 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 12:09 Відповісти
Хтось знає, в якій сорочці це базікало? Може, воно нам знаки подає, а ми - тупі вівці - натяків не розуміємо
показати весь коментар
24.06.2023 12:09 Відповісти
Маладєц, Данілов! Переключайся на угорщину
показати весь коментар
24.06.2023 12:09 Відповісти
До угорщини черга дійде як закінчимо з парашою.
показати весь коментар
24.06.2023 12:19 Відповісти
Але починати Буданову шукати мад'ярського пригожина, я думаю, вже можна.
показати весь коментар
24.06.2023 12:21 Відповісти
Зелені зрадники імпотенти усі до одного. Їм за власну шкіру треба думати а це тільки узурпація влади.
показати весь коментар
24.06.2023 12:30 Відповісти
Це все закономірно, як то кажуть, так мало статися, все іде за планом. А враховуючи те,що прихильників на росії і путіна і Жеки Пірожка багато, буде драка між тими і тими.
показати весь коментар
24.06.2023 12:10 Відповісти
Знову ''вангує''.
показати весь коментар
24.06.2023 12:10 Відповісти
вагинує
показати весь коментар
24.06.2023 13:00 Відповісти
В самісєнькій її дирочці-москві
показати весь коментар
24.06.2023 12:10 Відповісти
Менше б базікав цей Данілов, який не справився зі своїми обов'язками, та не зміг вчасно вжити всі заходи, щоб не допустити війни, теж мені голова "безпеки та оборони", дурна.
показати весь коментар
24.06.2023 12:11 Відповісти
ага, не допустити.
потім ЗЕля ж не буде сидіти? ну так ось - масони зробили(це я Соскіна послухав)
показати весь коментар
24.06.2023 12:15 Відповісти
Гигант мысли, особа приближенная к императору!!!
показати весь коментар
24.06.2023 13:25 Відповісти
Рашка валиться ? Сил в вагнерів малувато -- може арміиці будуть переходити .
показати весь коментар
24.06.2023 12:11 Відповісти
так, на це і розрахунок, як мінімум саботувати накази про атаку вагнерівців
показати весь коментар
24.06.2023 12:13 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 12:13 Відповісти
Брат, Брат2 ...нє а
показати весь коментар
24.06.2023 13:24 Відповісти
Сейчас бы нашим дипломатам срочно созвать СовБез ООН. И призывать там путина услышать "народ россии". И вообще это не предатели а обычные "шахтеры" откопавшие в шахтах оружие! Короче повторить все то что годами РФ рассказывала...
P.s. Я вчера был сторонником того что это "ипсо"... Но что то ипсо затянулось, походу ошибался)
показати весь коментар
24.06.2023 12:14 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/Nw1Bg-8BK9c
показати весь коментар
24.06.2023 12:17 Відповісти
Так і має бути .. паРаша має себе знищити - сама . Імперії завжди розвалюються .
петушине повстання це лише початок , далі буде веселіше . ***** поступово втрачає контроль над недоімперією .
показати весь коментар
24.06.2023 12:18 Відповісти
girkin said that putin escaped https://www.youtube.com/shorts/Nw1Bg-8BK9c
показати весь коментар
24.06.2023 12:19 Відповісти
*********** озеру приготуватись
показати весь коментар
24.06.2023 12:20 Відповісти
таки да, ждем лебединое озеро в кремле
показати весь коментар
24.06.2023 14:57 Відповісти
А життя то налагоджується
показати весь коментар
24.06.2023 12:20 Відповісти
Головне, щоб хаос у рашці був керованим, у вигляді маріонеточних урядів без яд зброї. Бо інакше як поповзе це все лайно через кордони...
показати весь коментар
24.06.2023 12:21 Відповісти
Поповзе. І на початку - до "брацкой Пєрсіі".
показати весь коментар
24.06.2023 12:48 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 12:22 Відповісти
Кріт робить свою роботу справно!
показати весь коментар
24.06.2023 13:27 Відповісти
При в'їзді в місто Богучар Воронезької області Росгвардія настріляла машину з цивільними. Думали, що там Вагнера, а виявилося, що там родина з Ростова везла доньку на змагання до Москви.
Чоловік (водій) загинув одразу, а його дружина та донька тяжко поранені. У дівчинки відірвало пальці на руці і прострілено ногу, у мами потрапили кулі в живіт. Нині за їхнє життя бореться лікарі.
показати весь коментар
24.06.2023 12:25 Відповісти
це росгвардія така перелякана що стріляє і не дивиться куди?
показати весь коментар
24.06.2023 14:01 Відповісти
"Очевидцы: на трассе «Дон» разбомбили автомобильный мост

Военные взорвали автомобильный мост над трассой «Дон» в 2 км от города Богучар, бывший развязкой между ней и региональными дорогами, рассказали «Вёрстке» очевидцы.

Для этого могли использоваться тяжёлые авиабомбы ФАБ-500, до этого применявшиеся против украинской инфраструктуры.

Находилась ли в момент бомбардировки колонна ЧВК на мосту, неизвестно".
показати весь коментар
24.06.2023 12:27 Відповісти
все по плану и четкому графику *****...
показати весь коментар
24.06.2023 12:27 Відповісти
Зараз повилазять --очільники влади...з коментаріями і прогнозами
показати весь коментар
24.06.2023 12:28 Відповісти
і де там різні *рєстовічі, +єйгіни, -ритули, $тєрнєнкі, і інша запроданська шваль зі своїми передбаченнями і перемогами?!!
показати весь коментар
24.06.2023 13:34 Відповісти
гарантую! ви побачите шоу
показати весь коментар
24.06.2023 13:37 Відповісти
Не кажи гоп. Поки зарано щось казати. Дивимось і насолоджуємось.
показати весь коментар
24.06.2023 12:34 Відповісти
Треба негайно випускати всіх бажаючих зеків з наших вязниць в допомогу музикантам - ця музика має грати вічно!
показати весь коментар
24.06.2023 12:34 Відповісти
Ну скинуть пуйла,стане атаманом-смотрящім типу президентом пригожін,що зміниться для України?
Він же не каже,що НЕ треба воювати,каже,що воюють НЕ ТАК.
Одне радує,аби побільше було 200-х з обох сторін,також металолому.
показати весь коментар
24.06.2023 12:35 Відповісти
Я думаю,что если не переговоры,то консультации между Путиным и Байденом уже идут.
показати весь коментар
24.06.2023 12:41 Відповісти
Луганський мужик прокинувся, геостратег нев'є*ений
показати весь коментар
24.06.2023 12:42 Відповісти
зелені вже більше року розповідають коли і де закінчиться війна...))
показати весь коментар
24.06.2023 12:43 Відповісти
ЗекоМанда пожвавилася. Накидають зараз шапкозакидацьких прогнозів.
показати весь коментар
24.06.2023 12:48 Відповісти
Війна планувалась всередині Росії, аде почалась вона із того, що такий собі Ахметов захотів стати царем Донбасу: одержувати державні дотації на утримання регіону, а прибуток від продажу вугілля та металу класти у власну кишеню. Це з його подачі почався сепаратизм і заклики: "Путін, пріді !"
Ось путін і прийшов - то ж не забуваймо, хто його прикликав.
показати весь коментар
24.06.2023 13:05 Відповісти
Без комментариев всезнающего ветеринара - как без воды...
показати весь коментар
24.06.2023 13:07 Відповісти
Боюсь, пуль у них не хватить на самих себе
показати весь коментар
24.06.2023 13:12 Відповісти
Балабол зараз 100 коробов набазікає ! Усі досягнення ЗСУ- його досягнення. Всі заслуги Пригожина-теж його заслуги!
показати весь коментар
24.06.2023 13:34 Відповісти
ветеринар після клізьми
показати весь коментар
24.06.2023 14:00 Відповісти
щоб робили без цієї ванги
показати весь коментар
24.06.2023 15:18 Відповісти
 
 