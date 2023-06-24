Війна закінчиться всередині РФ. Процес розпочато, - Данілов

Розпочата Росією війна закінчиться усередині самої Росії.

Про це повідомив у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться - всередині рф. Процес розпочато…", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колону ПВК "Вагнер" атаковано у Воронезькій області. Повстанці повідомили про збиття гелікоптера, що бив по них. ФОТО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.