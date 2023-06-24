Війна закінчиться всередині РФ. Процес розпочато, - Данілов
Розпочата Росією війна закінчиться усередині самої Росії.
Про це повідомив у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться - всередині рф. Процес розпочато…", - зазначив він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
всім кацапам порада: біжіть на Рубльовку, на москву, на пітєр відбирайте награбоване, забирайте золоті унітази, відбирайте свої гроші в руZZкіх бандитів з кремля
а НЕ їдьте в Україну як гарматне м`ясо....
потім ЗЕля ж не буде сидіти? ну так ось - масони зробили(це я Соскіна послухав)
P.s. Я вчера был сторонником того что это "ипсо"... Но что то ипсо затянулось, походу ошибался)
петушине повстання це лише початок , далі буде веселіше . ***** поступово втрачає контроль над недоімперією .
Чоловік (водій) загинув одразу, а його дружина та донька тяжко поранені. У дівчинки відірвало пальці на руці і прострілено ногу, у мами потрапили кулі в живіт. Нині за їхнє життя бореться лікарі.
Военные взорвали автомобильный мост над трассой «Дон» в 2 км от города Богучар, бывший развязкой между ней и региональными дорогами, рассказали «Вёрстке» очевидцы.
Для этого могли использоваться тяжёлые авиабомбы ФАБ-500, до этого применявшиеся против украинской инфраструктуры.
Находилась ли в момент бомбардировки колонна ЧВК на мосту, неизвестно".
Він же не каже,що НЕ треба воювати,каже,що воюють НЕ ТАК.
Одне радує,аби побільше було 200-х з обох сторін,також металолому.
Ось путін і прийшов - то ж не забуваймо, хто його прикликав.