Мелоні про події в РФ: "Ситуація хаосу всередині Росії дещо не збігається з пропагандою, яка поширюється в останні місяці"

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні прокоментувала ситуацію в Росію, де Євгеній Пригожин разом із своєю "групою Вагнера" влаштували збройний заколот в РФ.

Про це вона заявила під час візиту до Австрії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ситуація хаосу всередині Росії... дещо не збігається з пропагандою, яка поширюється в останні місяці", – зазначила Мелоні у спільній заяві із канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Прем’єрка додала, що в Італії уважно стежать за розвитком ситуації в Росії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.