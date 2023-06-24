УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6868 відвідувачів онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
6 469 16

Мелоні про події в РФ: "Ситуація хаосу всередині Росії дещо не збігається з пропагандою, яка поширюється в останні місяці"

мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні прокоментувала ситуацію в Росію, де Євгеній Пригожин разом із своєю "групою Вагнера" влаштували збройний заколот в РФ.

Про це вона заявила під час візиту до Австрії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ситуація хаосу всередині Росії... дещо не збігається з пропагандою, яка поширюється в останні місяці", – зазначила Мелоні у спільній заяві із канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Захід були заскочені зненацька бунтом Пригожина в Росії, - CNN

Прем’єрка додала, що в Італії уважно стежать за розвитком ситуації в Росії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Автор: 

росія (67301) Мелоні Джорджа (174)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
неконтрольований хаос теж кимось контрольований ?
показати весь коментар
24.06.2023 19:39 Відповісти
+7
ілюзія що можна контролювати мавпу з вибухівкою коштувала життя багатьом "розумникам"
показати весь коментар
24.06.2023 19:48 Відповісти
+6
показати весь коментар
24.06.2023 19:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
неконтрольований хаос теж кимось контрольований ?
показати весь коментар
24.06.2023 19:39 Відповісти
ілюзія що можна контролювати мавпу з вибухівкою коштувала життя багатьом "розумникам"
показати весь коментар
24.06.2023 19:48 Відповісти
... і що?

можна було б і коротше; усі щось та й заявили.
показати весь коментар
24.06.2023 19:40 Відповісти
Тре перемовини, але не зараз, а коли маскву заблокують, і без припинення бойових дій, там рамафоса мазафакович вже х-лу політпритулок начебто запропонував.
показати весь коментар
24.06.2023 19:43 Відповісти
якщо у пріґожина вийде то просто треба рушити ЗСУ на білгород(ЗСУ а не РДК чи ЛСР) і послухати пріґожина - почне лякати ядерною зброєю то він обрав шлях путіна - побити горшки з усіма. розвертаємося і продовжуємо війну на старих позиціях.

почне мимрити про перемовини = все, кінець війні, він буде забирати війська з криму і з донбасу і можна спокійно забирати білоруссію, полком калиновського чи ЗСУ - неважливо.

але я не вірю в пріґожина. росія це деспотична держава а деспоти повинні за престол битися до останнього, пригадайте асада.
показати весь коментар
24.06.2023 19:46 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 19:48 Відповісти
Збитий гвинтокрил Ка-52
показати весь коментар
24.06.2023 19:48 Відповісти
Район селища Талова Воронезької області (збитий найманцями ПВК "Вагнер").
показати весь коментар
24.06.2023 20:02 Відповісти
Хто ще не відчморив фуйло? Ставайте у чергу!
показати весь коментар
24.06.2023 19:49 Відповісти
Умом россию не понять, и жопой хаос не измерить...
показати весь коментар
24.06.2023 19:49 Відповісти
Дуже сподіваюся, що у найближчий час у палаті мір і ваг буде додано новий еталон "еталонний хаос на московії", можливо він буде вимірюватися кількістю засраних чумайданчиків, але це не точно...
показати весь коментар
24.06.2023 19:58 Відповісти
девочка дорогая...., ну пора бы уже привыкнуть!....
показати весь коментар
24.06.2023 19:49 Відповісти
В суматохе никто не вспоминил, что пригожин в Африке держит весь наличный общак путинской банды. Десятки тонн валюты в банкнотах и золота. Так что дедушка сейчас в панике - весь пенсионный фонд и наследство по ***** пошло. А у пригожина теперь до хера черного нала на революцию. (c)
показати весь коментар
24.06.2023 19:53 Відповісти
Те що було спершу схоже на бунт набуває ознак ретельно спланованого державного перевороту. Якщо ми втішимось будь якими крихтами "ліш би нє било войни" то нам піздєц - очухаються, перегрупуються і нападуть знову. Тому що б там не відбувалось наше задання знищення окупантів і деокупація всієї України. Хаосу там я не бачу. Хаос лише в головах коментаторів для яких переворот виявився несподіванкою. Зараз на ***** можуть звалити всі провали "СВО" і почнуть "справжню війну". Звідси, повторюю, потрібно вбити якомога більше окупантів саме зараз і звільнити якомога більше української землі від смердючої русні.
показати весь коментар
24.06.2023 20:24 Відповісти
"дещо не співпадає" - пані справжній дипломат
показати весь коментар
24.06.2023 20:30 Відповісти
Вроде и умная женщина но мозгов явно не хватает понять что происходит.
показати весь коментар
25.06.2023 08:50 Відповісти
 
 