Сьогодні роковини теракту в Оленівці

Рік тому, у ніч проти 29 липня, російські загарбники здійснили теракт на території колонії в cелищі Оленівка (Донецька область).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка російські загарбники утримували військовополонених українців. У ніч проти 29 липня там стався вибух. Згодом стало відомо, що росіяни влаштувавши вибух у бараку, де перебували полонені захисники "Азовсталі".

За даними російських окупантів, внаслідок вибуху загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 дістали важкі поранення.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї. Супутникові знімки компанії Maxar Technologies демонстрували, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

В Офісі Генпрокурора заявили, що точна кількість загиблих військовополонених в Оленівці досі не відома.

Пресслужба "Азову" у роковини трагедії повідомляє, що за кілька днів до теракту окупанти навмисно, знаючи, що саме вони готуються зробити, перевели частину полонених в окреме приміщення.

"Близько 02:00 29-го липня цей ангар за секунду став братською могилою для 53-х азовців. 130 отримали поранення. Тієї липневої ночі вони спали. Беззбройні. В очікуванні на обміни, які були обіцяні та гарантувалися третіми країнами й міжнародними організаціями. Пройшовши криваві бої в Маріуполі, виконавши наказ і врятувавши Україну, вони були підступно вбиті уві сні", - йдеться в повідомленні.

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