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Сьогодні роковини теракту в Оленівці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оленівка

Рік тому, у ніч проти 29 липня, російські загарбники здійснили теракт на території колонії в cелищі Оленівка (Донецька область).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка російські загарбники утримували військовополонених українців. У ніч проти 29 липня там стався вибух. Згодом стало відомо, що росіяни влаштувавши вибух у бараку, де перебували полонені захисники "Азовсталі".

За даними російських окупантів, внаслідок вибуху загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 дістали важкі поранення.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї. Супутникові знімки компанії Maxar Technologies демонстрували, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

В Офісі Генпрокурора заявили, що точна кількість загиблих військовополонених в Оленівці досі не відома.

Пресслужба "Азову" у роковини трагедії повідомляє, що за кілька днів до теракту окупанти навмисно, знаючи, що саме вони готуються зробити, перевели частину полонених в окреме приміщення.

"Близько 02:00 29-го липня цей ангар за секунду став братською могилою для 53-х азовців. 130 отримали поранення. Тієї липневої ночі вони спали. Беззбройні. В очікуванні на обміни, які були обіцяні та гарантувалися третіми країнами й міжнародними організаціями. Пройшовши криваві бої в Маріуполі, виконавши наказ і врятувавши Україну, вони були підступно вбиті уві сні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Мотиви російського теракту в Оленівці незрозумілі, - Офіс Генпрокурора

Автор: Богдан Гуньковський
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А хто ж їх в полон то здав? Коли за таке відповідальність понесе?
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29.07.2023 09:30 Відповісти
Вічна пам'ять, Слава героям !У нас тоже сажают украинских героев , свободу Червинскому!А для слуг закон не писан.
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29.07.2023 09:32 Відповісти
Теж ставлю дурне питання: "Хто пообіцяв захисникам Азовсталі , те що Червоний хрест гарантував, і все буде нормально..?"
(Дурне питання тому , що відповідь на це запитання є очевидною)👈
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29.07.2023 09:36 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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29.07.2023 09:41 Відповісти
Так шашличники нікому й не віріли, а просто виконали черговий договорняк. Сподіваюсь ми сьогодні побачимо публічні виступи звільнених командирів? Ну хоча б такі як на піар акції боневтіка.
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29.07.2023 09:47 Відповісти
СБУ чи ГУР вже встановили хто саме вчинив вбивство та за чиїм наказом? Чи за Червинським ніколи?
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29.07.2023 09:57 Відповісти
pam'yataemo
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29.07.2023 10:56 Відповісти
Глибока шана та вічна пам'ять усім загиблим за Україну Воїнам!
Спочивайте з миром Герої!
Слава Україні!
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29.07.2023 19:29 Відповісти
 
 