Окупанти вдарили по Токарівці на Херсонщині, поранено чоловіка

Зранку російська армія вдарила по Токарівці Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Постраждав 62-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму", - йдеться у повідомленні.

Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

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У Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 будинків у Бучанському та Фастівському районах.

7 лютого близько 6:00 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району м. Харкова. Також російські окупанти вранці атакували Львівщину. Зафіксовано влучання у промисловий об’єкт в Дрогобичі.

Також Цензор.НЕТ інформував, що росіяни зранку атакували Миколаїв й область ракетами та "шахедами".