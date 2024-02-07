Окупанти вдарили по Токарівці на Херсонщині, поранено чоловіка
Зранку російська армія вдарила по Токарівці Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
"Постраждав 62-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму", - йдеться у повідомленні.
Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого
Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.
Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.
У Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 будинків у Бучанському та Фастівському районах.
7 лютого близько 6:00 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району м. Харкова. Також російські окупанти вранці атакували Львівщину. Зафіксовано влучання у промисловий об’єкт в Дрогобичі.
Також Цензор.НЕТ інформував, що росіяни зранку атакували Миколаїв й область ракетами та "шахедами".
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