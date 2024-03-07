УКР
1 634 14

Прокурор вважає підозру Пашинському обґрунтованою

пашинський

Сторона обвинувачення у справі Пашинського заявила, що повідомлення про підозру є обґрунтованим. Адвокати вважають, що прокуратура не надала жодного документа, який би підтверджував участь Пашинського в укладенні угод щодо продажу нафтопродуктів Курченка.

Про це під час засідання апеляційної палати ВАКС заявив прокурор, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурор виступив проти задоволення апеляційної скарги та заявив, що повідомлення про підозру Пашинському було обґрунтованим. За словами сторони обвинувачення, Пашинський вступив у змову з бізнесменом Сергієм Тищенком, щоб заволодіти "нафтопродуктами Курченка" та продати їх через підконтрольне ДП.

Зокрема, він вказує, що коли було арештовано нафтопродукти та рахунки, Пашинський дзвонив до Тищенка та вказував йому знайти можливість оскаржити це рішення.

Також прокурор заявив, що навіть часткову оплату від реалізації нафтопродуктів було одразу ж виведено на рахунки.

В той же час, захист Пашинського вважає, що обвинувачення не надало жодного документа, який би підтверджував участь їх клієнта в укладенні угод щодо продажу нафтопродуктів.

За словами адвоката Тараса Пошиванюка, суд першої інстанції також проігнорував аргумент, чия це була нафта. Власником були фірми, які належали Курченку. Коли відбувся арешт нафти, то вона не належала державі. Також захисник звернув увагу, що вартість реалізованих нафтопродуктів станом на 2017 рік становила 829 млн грн, а в підозрі фігурує сума сума збитків становить вже 986 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пашинський в суді: Активізація справи проти мене почалася після того, як я відніс до НАБУ матеріали щодо корупції в Міноборони

Справа Пашинського

12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.

НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.

НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.

21 лютого Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі 299 999 100 грн.

21 лютого Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Пашинському, тому переніс засідання на 23 лютого.

Адвокати Сергія Пашинського вважають, що твердження, на яких будується підозра їхньому клієнту, не мають підтвердження у матеріалах справи. А дописи на офіційних сторінках НАБУ і САП щодо цієї справи мають маніпулятивний характер для формування потрібної суспільної думки.

26 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Пашинському у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із заставою у розмірі 272,5 млн грн.

Члени асоціації підприємств оборонної промисловості внесли заставу за Пашинського

Також читайте: Генерал Лісовий подав клопотання про взяття Пашинського на поруки

+6
Червінській сидить без вироку, Залужного з командою прибрали, Пашинського саджають, саботаж виробництва власної зброю, Медведчук подав заяву. Що виходить в сухому залишку?
Пригадую як, зеленський надав указ все розмінувати, вивести 3 бригади з під Чонгару, зачистити охорону Гостомельського АПТ, звільнити Бурбу, посадити Чорновіл, побудувати дороги в напрямок Росії і Беларусі, і... І янукович подававав заяву.
Як то схоже.
Спроба номер 2 повернутися до договорнічка в омані?
показати весь коментар
07.03.2024 19:07 Відповісти
+5
Хто б сумнівався...

А було таке, щоб прокурори та судді вважали необгрунтованою заказуху ОПЗЄ?
показати весь коментар
07.03.2024 18:38 Відповісти
+4
Татаров й цьому прокурору дисертацію писав?
показати весь коментар
07.03.2024 19:15 Відповісти
За підозру саджати на роки? Без доказів і свідків? Та так можна і зелю посадити і єрмака.
Да кого завгодно. Що за закони?
показати весь коментар
07.03.2024 20:58 Відповісти
Це не закони, а телефонне право Портнова-Татарова-Смірнова.
показати весь коментар
07.03.2024 21:47 Відповісти
Очень странно выглядело бы, если бы сторона обвинения в лице прокурора, посчитала, что обвинения беспочвенны. Зачем тогда их предъявлять?0_о
показати весь коментар
07.03.2024 18:38 Відповісти
Може він і крав гроші держави, можуть 100% крав, тому що не одно тіло, яке є у державній кормушці апріорі не може не красти, або система його перемеле і як лайно висре. Но на данний час це не є життеве необхіднти-це просто політичні розборки і все.
показати весь коментар
07.03.2024 18:44 Відповісти
судячи по останніх "танцях" кума *****, дєрьмазек поверне його, відшкодує всі збитки й призначить адвокатом пашинському.
показати весь коментар
07.03.2024 18:46 Відповісти
Червінській сидить без вироку, Залужного з командою прибрали, Пашинського саджають, саботаж виробництва власної зброю, Медведчук подав заяву. Що виходить в сухому залишку?
Пригадую як, зеленський надав указ все розмінувати, вивести 3 бригади з під Чонгару, зачистити охорону Гостомельського АПТ, звільнити Бурбу, посадити Чорновіл, побудувати дороги в напрямок Росії і Беларусі, і... І янукович подававав заяву.
Як то схоже.
Спроба номер 2 повернутися до договорнічка в омані?
показати весь коментар
07.03.2024 19:07 Відповісти
Я від чужинців при владі іншого і не чекала.
показати весь коментар
07.03.2024 19:17 Відповісти
Татаров й цьому прокурору дисертацію писав?
показати весь коментар
07.03.2024 19:15 Відповісти
неужели свершится именно ПРАВОСУДИЕ, а не суд за бабло
показати весь коментар
07.03.2024 19:27 Відповісти
Може прокурвол?
показати весь коментар
07.03.2024 19:49 Відповісти
Жабы.
показати весь коментар
07.03.2024 21:32 Відповісти
...юриспруденція від рішал татарова, все чисто.
показати весь коментар
07.03.2024 22:23 Відповісти
Україна вважає смертну кару для цього прокурора цілком обгрунтованою
Україна вважає смертну кару для цього прокурора цілком обгрунтованою
😁
показати весь коментар
07.03.2024 23:30 Відповісти
 
 