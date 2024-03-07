Прокурор считает подозрение Пашинскому обоснованным

Сторона обвинения по делу Пашинского заявила, что сообщение о подозрении обосновано. Адвокаты считают, что прокуратура не предоставила ни одного документа, подтверждающего участие Пашинского в заключении соглашений по продаже нефтепродуктов Курченко.

Об этом во время заседания апелляционной палаты ВАКС заявил прокурор, передает Цензор.НЕТ.

Прокурор выступил против удовлетворения апелляционной жалобы и заявил, что уведомление о подозрении Пашинскому было обоснованным. По словам стороны обвинения, Пашинский вступил в сговор с бизнесменом Сергеем Тищенко, чтобы завладеть "нефтепродуктами Курченко" и продать их через подконтрольное ГП.

В частности, он отмечает, что когда были арестованы нефтепродукты и счета, Пашинский звонил Тищенко и поручал ему найти возможность обжаловать это решение.

Также прокурор заявил, что даже частичная оплата от реализации нефтепродуктов была сразу же выведена на счета.

В то же время, защита Пашинского считает, что обвинение не предоставило ни одного документа, подтверждающего участие их клиента в заключении соглашений по продаже нефтепродуктов.

По словам адвоката Тараса Пошиванюка, суд первой инстанции также проигнорировал аргумент, чья это была нефть. Владельцем были фирмы, принадлежавшие Курченко. Когда произошел арест нефти, она не принадлежала государству. Также защитник обратил внимание, что стоимость реализуемых нефтепродуктов по состоянию на 2017 год составила 829 млн грн, а в подозрении сумма ущерба составляет уже 986 млн грн.

Дело Пашинского

12 февраля этого года бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству в 2015 году.

НАБУ и СБУ сообщили, что разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 годов государство понесло убытки на сумму 967 млн грн. Экс-депутату Пашинскому и его бизнес-партнеру объявлено о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов.

13 февраля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко в виде содержания под стражей. Тищенко является фигурантом дела о краже нефтепродуктов Сергея Курченко, подлежащих национализации.

НАБУ, САП и СБУ подозревают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.

Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны выступили в защиту Сергея Пашинского, главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы. А экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины, – остановить эти поставки.

Ассоциация оборонной промышленности призвала не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОП.

21 февраля Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения экснардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд избрать экснардепу Сергею Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 299 999 100 грн.

21 февраля Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Пашинскому, поэтому перенес заседание на 23 февраля.

Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не подтверждают материалы дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.

26 февраля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей до 25 апреля с залогом в размере 272,5 млн грн.

Члены ассоциации предприятий оборонной промышленности внесли залог за Пашинского.

