Офицер ВСУ Гай и экснардеп Лапин заявили о желании взять Пашинского на поруки. ВИДЕО

Бывшего нардепа Сергея Пашинского, которому избирают меру пресечения в ВАКС, хотят взять на поруки офицер ВСУ Мирослав Гай и экснардеп Игорь Лапин.

Об этом во время заседания ВАКС заявил майор ВСУ, руководитель Благотыорительного Фонда Мир и Ко Мирослав Гай, информирует Цензор.НЕТ.

"Сергея Владимировича я знаю несколько лет. Мы познакомились в 2021 году, когда меня пригласили к нему в кабинет и там мне и еще нескольким ветеранам, общественным активистам, Сергей Владимирович сообщил, что он считает, что он уверен, что в 2022 году высоковероятно будет полномасштабное наступление РФ. Исходя из этой информации, которая у него была, и из его знаний истории, военной науки. Нам было предложено помочь ему подготовить все возможное для отражения вооруженной агрессии РФ. Началась большая работа. Во-первых, мы благодаря Сергею Владимировичу смогли сообщить о возможном полномасштабном наступлении всем соответствующим должностным лицам, благодаря Сергею Владимировичу мы начали программу подготовки операторов противотанковых средств ПТРК "Стугна" на базе тогда создававшихся бригад ТРО. Мы готовили транспортные средства, рубежи, коммуникации с военными подразделениями, которые могли принимать в этом участие", - сказал Гай.

По словам офицера ВСУ, уже 24 февраля подготовленные команды вышли на поддержку 72 бригады на окраине Киева.

Он добавил, что в начале полномасштабного вторжения РФ Пашинский организовал команды по эвакуации украинских видов вооружения.

"К сожалению, на тот момент государство не организовало никаких действий по эвакуации. Нашими командами были эвакуированы противотанковые средства, которые впоследствии получили десантники и другие вновь созданные подразделения ВСУ. Были эвакуированы ракеты "Нептун", в том числе потопившие крейсер "Москва". РСЗО "Вильха", участвовавшая в отпоре агрессии в Киеве, - подчеркнул он.

Гай рассказал, что Пашинский пригласил его и предложил операцию по привлечению САУ "Богдана" к деоккупации острова Змеиный.

"Я Сергея Владимировича знаю как порядочного, ответственного человека. Он ни разу не нарушил своего слова передо мной, или каких-то своих обязательств, которые он брал на себя по помощи военным подразделениям, бригаде. Сергей Владимирович, зная точно о начале полномасштабного наступления, не покинул Украину. Сделал все, чтобы организовать отпор вооруженной агрессии РФ. Он имел возможность покинуть Украину за эти годы десятки раз. Вместо этого он избрал трудный, сложный путь борьбы с российским оккупантом", - добавил он.

Экснардеп Игорь Лапин заявил на суді, что не знает структуры в Украине, выполнившей все обязательства по доставке боеприпасов во время полномасштабного вторжения.

"Кроме тех структур, за которые брался сам Пашинский. ...

Что касается возможности обеспечить, не обеспечить приход (Пашинского в суд. – Ред.), я нахожусь в Киеве, уже в отставке. 10 лет знаю Пашинского, знаю о нем очень много. Даже представить не могу, что он может нарушить данное слово. Это мое субъективное мнение", - подчеркнул он.

"Пашинского знаю ориентировочно с 2014 года. О нем узнал на Майдане. После того познакомился уже будучи депутатом ВР VIII созыва. ... Ваша честь, я надеюсь, что будет судебное решение беспристрастно. Я видел, как из этого суда выходили невиновные сторонники Януковича. Видел, как из этого суда не выходили патриоты Украины Сейчас я - майор в отставке, после последнего ранения, участвовал в боях в треугольнике Попасная-Троицкое-Бахмут.

Отлично помню ситуацию, как возле Попасной 24 бригада уже провалилась и мой батальон имел полный риск оказаться в полном окружении. Единственное, чем можно было остановить российскую бронетехнику – это ПТРК "Стугна". Так как знаю лично Пашинского, звонок другу и ракеты в ПТРК у меня были. Фактически теми тремя "Стугнами" мы закрыли фланг. И батальон, которым я командовал, батальон спецназначения, в количестве 900 человек не был в окружении, и мы удерживали позиции более месяца на высотах у Троицкого.

Почему я говорю, что он (Пашинский. – ред.) человек слова? Потому что он ни разу свое слово не нарушил", - добавил Лапин.

ДЕЛО ПАШИНСКОГО

12 февраля этого года бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству в 2015 году.

НАБУ и СБУ сообщили, что разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 годов государство понесло убытки на сумму 967 млн грн. Экс-депутату Пашинскому и его бизнес-партнеру объявлено о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов.

13 февраля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко в виде содержания под стражей. Тищенко является фигурантом дела о краже нефтепродуктов Сергея Курченко, подлежащих национализации.

НАБУ, САП и СБУ подозревают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.

Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны выступили в защиту Сергея Пашинского, главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы. А экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины, – остановить эти поставки.

Ассоциация оборонной промышленности призвала не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОП.

21 февраля Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения экснардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд избрать экснардепу Сергею Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 299 999 100 грн.

21 февраля Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Пашинскому, поэтому перенес заседание на 23 февраля.

Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не подтверждают материалы дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.