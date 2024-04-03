Військ США в Україні не буде. Інші країни мають вирішувати це питання на рівні своїх урядів та НАТО, - Блінкен

Питання можливого відправлення військ окремих західних країн в Україну має вирішуватися на рівні їхніх урядів та НАТО. Військ США в Україні не буде, це не в їхніх інтересах.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю французьким каналам LCI/TF1, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "чітка" політика президента Джо Байдена полягає у тому, що жодних американських військ на території України не буде.

"Бо для нас це призведе до прямого конфлікту з Росією, якого ми хочемо уникнути. Це не в наших інтересах і не в інтересах союзників", - наголосив Блінкен.

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Держсекретар США зауважив, що одночасно партнери мають необхідність підтримки України цього року і в майбутньому.

На питання про те, якщо в Україні будуть війська Франції, Польщі, Фінляндії чи інших країн, Блінкен додав, що "кожен має ухвалювати рішення на національному рівні, а також на рівні Альянсу".

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Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

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