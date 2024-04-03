Військ США в Україні не буде. Інші країни мають вирішувати це питання на рівні своїх урядів та НАТО, - Блінкен
Питання можливого відправлення військ окремих західних країн в Україну має вирішуватися на рівні їхніх урядів та НАТО. Військ США в Україні не буде, це не в їхніх інтересах.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю французьким каналам LCI/TF1, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, "чітка" політика президента Джо Байдена полягає у тому, що жодних американських військ на території України не буде.
"Бо для нас це призведе до прямого конфлікту з Росією, якого ми хочемо уникнути. Це не в наших інтересах і не в інтересах союзників", - наголосив Блінкен.
Держсекретар США зауважив, що одночасно партнери мають необхідність підтримки України цього року і в майбутньому.
На питання про те, якщо в Україні будуть війська Франції, Польщі, Фінляндії чи інших країн, Блінкен додав, що "кожен має ухвалювати рішення на національному рівні, а також на рівні Альянсу".
Заява Макрона про західні війська в Україні
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.
Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
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тому можливо для нас буде краще політика Трампа, бо очевидно політика Байдена не приведе до закінчення війни лише подовжить наш геноцид...
а знаешь чому, бо ваша демократія передемократила всю вашу свободну демократію. загралися ви.
хоть ви і є велетні, але неспроможні ні на що. ****** просто і нездарі
На шо тобі наша?
Після таких слів хочеться просто послати на... за кораблем. А потім подивитись, хто з нас ******* та нездаріʼ.
Добре, шо не всі Українці такі як ти, гидота ватна.
P.S. Ти хочеш наших солдатів? А свою мобілізацію все завершив??
Якщо США не допоможуть Україні, союзники створюватимуть програми ядерної зброї, - польський міністр Радослав Сікорський...
https://focus.ua/uk/*******-novosti/629014-yakshcho-ssha-ne-dopomozhut-ukrajini-soyuzniki-stvoryuvatimut-programi-yadernoji-zbroji-polskiy-ministr
Тепер нас українців вбивають, а сцикливі янки розводять руками і спостерігають, як ми вмираємо!
Слово США нічого неварте!
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-12#Text Про без'ядерний статус України
2. https://www.radiosvoboda.org/a/********-yaderna-zbroya-zelensky/31714820.html Ядерна зброя: чому Україна відмовилась від неї і чи реально стати ядерною знову? https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-12#Text
Ви забули, які настрої були в Україні у 90-ті, коли віддавали ядерну зброю? Я вас нагадую: було бажання разом з росіянами воювати проти НАТО. У нас рівень підтримки вступу до НАТО до 2014 року був 13-15 відсотків. Кого ви звинувачуєте? Ви отримали те, чого хотіли. І те, за що голосували усі роки Незалежності - багатовекторність, домовитися з путіним, двомовність, какая разніца