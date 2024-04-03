УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4307 відвідувачів онлайн
Новини
6 399 137

Військ США в Україні не буде. Інші країни мають вирішувати це питання на рівні своїх урядів та НАТО, - Блінкен

блінкен

Питання можливого відправлення військ окремих західних країн в Україну має вирішуватися на рівні їхніх урядів та НАТО. Військ США в Україні не буде, це не в їхніх інтересах.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю французьким каналам LCI/TF1, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "чітка" політика президента Джо Байдена полягає у тому, що жодних американських військ на території України не буде.

"Бо для нас це призведе до прямого конфлікту з Росією, якого ми хочемо уникнути. Це не в наших інтересах і не в інтересах союзників", - наголосив Блінкен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен запевнив, що Путін не захопить Київ та Україну

Держсекретар США зауважив, що одночасно партнери мають необхідність підтримки України цього року і в майбутньому.

На питання про те, якщо в Україні будуть війська Франції, Польщі, Фінляндії чи інших країн, Блінкен додав, що "кожен має ухвалювати рішення на національному рівні, а також на рівні Альянсу".

Читайте також: Блінкен та Макрон пообіцяли подальшу підтримку Україні, - Держдепартамент США

Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім шукає способи екстреної допомоги Україні, - Кірбі

Автор: 

НАТО (6395) США (22417) Блінкен (1156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+45
Тоді, сцикуни, поверніть Україні тактичну ядерну зброю, яку ви забрали в України за гарантії безпеки!
показати весь коментар
03.04.2024 12:15
+29
В вашій сцикливості ніхто не сумнівається, гаранти хєрові. ЯЗ, яке відібрали, на бочку гоніть і пішли під три чорти.
показати весь коментар
03.04.2024 12:17
+29
Забрали не лише тактичну ядерну зброю, а й більше 2 тисяч термоядерних боєголовок як на МБР так і на крилатих ракетах Ха-55 та Ха 22. На втіху українцям Клінтон визнав , що це напевно була його помилка.
показати весь коментар
03.04.2024 12:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Треба подивитись календар. Може сьогодні мажнародний день геїв. Бо кожна наступніша заява від штатів все більш підарська.
показати весь коментар
03.04.2024 15:56 Відповісти
Це "чітка" політика президента Джо Байдена
тому можливо для нас буде краще політика Трампа, бо очевидно політика Байдена не приведе до закінчення війни лише подовжить наш геноцид...
показати весь коментар
03.04.2024 16:06 Відповісти
Америка всьо.
показати весь коментар
03.04.2024 16:19 Відповісти
Не зрозуміло чим Афган був кращій і війська там були... Тим макаконам грошей не жаліли
показати весь коментар
03.04.2024 16:39 Відповісти
Макакони успішно розікрали і проїбали всі штатівські гроші. Майже, як і ми.
показати весь коментар
03.04.2024 20:07 Відповісти
Якраз впору москалям згадати про Аляску...ото б було сміху. "Ми з Україною будемо стільки скільки потрібно", потім з'Їхали на "скільки зможемо", а під кінець - обробились, як малі діти без памперсів(можна було сказати одним словом).
показати весь коментар
03.04.2024 16:40 Відповісти
та й не кажи блінкен, сша обісралось скрізь де було.
а знаешь чому, бо ваша демократія передемократила всю вашу свободну демократію. загралися ви.
хоть ви і є велетні, але неспроможні ні на що. ****** просто і нездарі
показати весь коментар
03.04.2024 17:18 Відповісти
Та тоби свою демократію, або бери москальку, у них там багато, поділяться із задоволенням!
На шо тобі наша?
Після таких слів хочеться просто послати на... за кораблем. А потім подивитись, хто з нас ******* та нездаріʼ.
Добре, шо не всі Українці такі як ти, гидота ватна.
P.S. Ти хочеш наших солдатів? А свою мобілізацію все завершив??
показати весь коментар
04.04.2024 00:04 Відповісти
P.P.S. Повезло вам с ЗСУ, вони Герої, а ви і їх почали лайном обливати. Так шо закрий пельку. Тьфу, бл...
показати весь коментар
04.04.2024 00:09 Відповісти
Я сподіваюсь поляки уже почали...
Якщо США не допоможуть Україні, союзники створюватимуть програми ядерної зброї, - польський міністр Радослав Сікорський...
https://focus.ua/uk/*******-novosti/629014-yakshcho-ssha-ne-dopomozhut-ukrajini-soyuzniki-stvoryuvatimut-programi-yadernoji-zbroji-polskiy-ministr
показати весь коментар
03.04.2024 17:42 Відповісти
США забрала в України ядерну зброю, пообіцяла безпеку за це...
Тепер нас українців вбивають, а сцикливі янки розводять руками і спостерігають, як ми вмираємо!
Слово США нічого неварте!
показати весь коментар
03.04.2024 18:57 Відповісти
Там, взагалі то, п'ять підписів. До кацапів, британців, французів і китайців у тебе претензій немає? Кацапська методичка про них нічого не пише, так, пацюче?
показати весь коментар
03.04.2024 20:09 Відповісти
Панове, трохи історії:

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-12#Text Про без'ядерний статус України

2. https://www.radiosvoboda.org/a/********-yaderna-zbroya-zelensky/31714820.html Ядерна зброя: чому Україна відмовилась від неї і чи реально стати ядерною знову? https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-12#Text

показати весь коментар
03.04.2024 19:13 Відповісти
У Кореї був прямий конфлікт, у В'єтнамі...і що???
показати весь коментар
03.04.2024 19:34 Відповісти
Що ,1 армія світу очкує перед "втарой? Ну так ,це ж не Авганістан з кремнійовими піщалями.
показати весь коментар
03.04.2024 20:04 Відповісти
Становятся похожи на ООН (Лигу Наций) 😔
показати весь коментар
03.04.2024 21:01 Відповісти
- Я повертався зі Сполучених Штатів і випадково зустрів у літаку університетського приятеля, - згадує Олександр Чалий. - На той час він уже рік викладав у США. Я тоді був переконаний, що ядерна зброя, яка дісталася від СРСР, - запорука нашої безпеки. На що він мені відповів: "Вашингтон ніколи не дозволить Україні мати ядерну зброю, за жодних обставин. Забудь про це".
показати весь коментар
03.04.2024 21:26 Відповісти
Пояснюю як мешканець США: ідея відправки військ в Україну тут надзвичайно непопулярна. Тому хочете ви чи ні, але американські політики будуть це говорити. Особливо перед виборами.
показати весь коментар
03.04.2024 22:13 Відповісти
Хочу запитати тих придурків, які тут говорять про ядерну зброю. А що б ви робили, якби вона була? Наносили ядерний удар по Москві?
Ви забули, які настрої були в Україні у 90-ті, коли віддавали ядерну зброю? Я вас нагадую: було бажання разом з росіянами воювати проти НАТО. У нас рівень підтримки вступу до НАТО до 2014 року був 13-15 відсотків. Кого ви звинувачуєте? Ви отримали те, чого хотіли. І те, за що голосували усі роки Незалежності - багатовекторність, домовитися з путіним, двомовність, какая разніца
показати весь коментар
03.04.2024 22:19 Відповісти
за ракеты и самолеты, которые сша выдурило, они нам тоже не нужны?
показати весь коментар
04.04.2024 00:39 Відповісти
та нахрін нам ваші сцикливі ремби?? ЗБРОЮ ДАЙТЕ, ВИРОДКИ!!!
показати весь коментар
03.04.2024 23:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 