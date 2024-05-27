З Князєва зняли електронний браслет, оскільки у нього "по 6 годин немає світла та зв’язку"

З колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, зняли електронний браслет.

Про це повідомили у Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

Так, колегія суддів ВАКС продовжила строк дії обов’язків Князєву. Він має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не вилучатись за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, здати паспорти для виїзду закордон.

Водночас ексголову Верховного Суду звільнили від обов’язку носити електронний браслет

"Як стверджував прокурор в судовому засіданні, Князєв може переховуватись від суду та незаконно впливати на свідків, тому необхідно продовжувати обов'язки. Сторона захисту стверджувала, що прокурор не надав жодних доказів, які б підтверджували наявність ризиків.

Щодо браслету, Князєв заявив, що в нього за його місцем проживання по 6 годин немає світла та немає зв’язку, тому браслет є неефективним. Також браслет впливає на стан його здоров’я", - йдеться в повідомленні.

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Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозруКнязєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.

За Князєва внесли 18,168 млн грн застави. За словами адвоката, це зробили друзіексголови ВС. 31 січня його відпустили з-під варти.

4 березня 2024 року справу Князєва скерували до суду.

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