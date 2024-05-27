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Новини
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З Князєва зняли електронний браслет, оскільки у нього "по 6 годин немає світла та зв’язку"

З Князєва зняли електронний браслет

З колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, зняли електронний браслет.

Про це повідомили у Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

Так, колегія суддів ВАКС продовжила строк дії обов’язків Князєву. Він має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не вилучатись за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, здати паспорти для виїзду закордон.

Водночас ексголову Верховного Суду звільнили від обов’язку носити електронний браслет

"Як стверджував прокурор в судовому засіданні, Князєв може переховуватись від суду та незаконно впливати на свідків, тому необхідно продовжувати обов'язки. Сторона захисту стверджувала, що прокурор не надав жодних доказів, які б підтверджували наявність ризиків.

Щодо браслету, Князєв заявив, що в нього за його місцем проживання по 6 годин немає світла та немає зв’язку, тому браслет є неефективним. Також браслет впливає на стан його здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майно та рахунки Князєва заарештували

Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозруКнязєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.

За Князєва внесли 18,168 млн грн застави. За словами адвоката, це зробили друзіексголови ВС. 31 січня його відпустили з-під варти.

4 березня 2024 року справу Князєва скерували до суду.

Читайте: Князєва відсторонили від здійснення правосуддя до вироку або закриття справи

Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (1952) Князєв Всеволод (120) електронний браслет (23)


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Топ коментарі
+37
А у Червінського в камері постійно є світло та зв"язок?
*****, як ви там в Україні терпите тих агенті рашки у владі????
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27.05.2024 12:26
+28
А з Червінського ( чи інших політв*язнів ) ніого не зняли..??? Чи тільки з тих хто не вміє ділитися ( але наразі вже усе зрозумів ).
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27.05.2024 12:28
+24
скоро на лижі стане
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27.05.2024 12:26
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А у Червінського в камері постійно є світло та зв"язок?
*****, як ви там в Україні терпите тих агенті рашки у владі????
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27.05.2024 12:26 Відповісти
Бо тих, які могли гнати владу сраним віником, зеленський з єрмаком ВБИЛИ.
Залишились ті, які бігали за Порошенком з іграшковими свинками, влаштовували трусяні майдани ( слава Богу позбавились), ті які постійно верещали про якусь корупцію, ті хто майже кожного тижня встраювали мітинги, палили шини- короче кончені проплачені ********, тому і мовчать, бо разом з зеленський продали Україну.
То от хочу попитати тих " патріотів" - де ви, суки?
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27.05.2024 14:45 Відповісти
Той хто тобі не до лампочки ху*лом кличуть?
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27.05.2024 15:12 Відповісти
Так, він найпрекрасніший, *****-********. Хіба можна його не любити? Ти ж це подумав, бо у твоєму черепку є тільки альбо-альбо.
Якщо не Зєля - то Пєтя. Якщо не Пєтя - то Зєля. Інших, плять, нема. Правда, є ще 2 дяді - сини Порошенка, що гріють свої половозрілі тухеси у Британнії.
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27.05.2024 15:32 Відповісти
ти тупоголовий, забув написати що Порох ще брата свого убив
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27.05.2024 15:45 Відповісти
ну хоч ти написав, і то добре.
Ще напиши, чому сини Порошенка, великі патріоти, яйця чухають у Лондоні.
Ану кажи!!!!
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27.05.2024 17:34 Відповісти
Ну , взагалі то вони на фронті , 3тя штурмова білецького , постійно на нулю . Але , чи зрозуміли вони що накоїли ?
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27.05.2024 18:36 Відповісти
скоро на лижі стане
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27.05.2024 12:26 Відповісти
для того і світло відключають))
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28.05.2024 00:30 Відповісти
Страшно подумать, шо будет, если еще воду отключат!
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27.05.2024 12:27 Відповісти
будуть возити в Баден-Баден жопку мыть"

"помню как твою жопку обосранную мыл в Баден-Бадене"

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27.05.2024 14:33 Відповісти
А з Червінського ( чи інших політв*язнів ) ніого не зняли..??? Чи тільки з тих хто не вміє ділитися ( але наразі вже усе зрозумів ).
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27.05.2024 12:28 Відповісти
трясця.. от москалі тупі дебіли.
якби вони зараз просто зупинились і вийшли з наших територій - пару днів і українці самі б владу замінили, причому у спосіб дуже і дуже кривавий..
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27.05.2024 12:28 Відповісти
Якби в кацапів були мізки, вони б і не заходили, а просто почекали, доки Зелень доведе країну до повного краху, а потім - поставили свого Мертвечука, як рятівника України, і все.
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27.05.2024 12:32 Відповісти
Якби в кацапів були мізки, вони не були б кацапами
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27.05.2024 14:25 Відповісти
Також браслет впливає на стан його здоров'я
=========

Круто. Потрібно взагалі законодавчо заборонити всі розслідування і публікації про корупцію, злодійство та інші речі. Тому що це може засмутити пацієнтів при владі і негативно впливати на їхню систему травлення
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27.05.2024 12:32 Відповісти
То на Лук'янівці є нові камери! З якого йому такі покращення? Світла немає?? В нього генератора немає? Погано на здоров'я впливає? Несусвітня маячня...
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27.05.2024 12:32 Відповісти
Це жарт?
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27.05.2024 12:33 Відповісти
Тобто, у Князева є мінімум 6 годин шоб втекти.
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27.05.2024 12:33 Відповісти
Було, тепер вже час необмежений.
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27.05.2024 12:36 Відповісти
Ааа..то тому анонсували відключення по Києву й області по 7 діб?
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27.05.2024 13:00 Відповісти
Вдягніть на нього діамантовий браслет і він сам засцить виходити з домівки.
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27.05.2024 12:33 Відповісти
Та може ну нах та підоздра! Хай пересувається ...
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27.05.2024 12:35 Відповісти
Не верю
Что у Князева нет электричества
В моей киевской квартире еще ни разу не отключали электрику
По графику есть отключения
Но в реальности их нет
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27.05.2024 12:39 Відповісти
то ви еліта
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28.05.2024 00:32 Відповісти
вы за себя отвечайте. А он за себя ответит.
Никого не знаю в Киеве, кому бы не отключали свет
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28.05.2024 01:01 Відповісти
О і цей у лісок намилився
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27.05.2024 12:40 Відповісти
Якщо браслет вплива на його здоров'я то перемістити його в СІЗО "на лікування".
Але в країні ПОВНИЙ безлад.
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27.05.2024 12:41 Відповісти
Ти ба який кволий?! Шо навіть браслєт шкодить здоров'ю А браслет проводами підключений до розетки мабуть?
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27.05.2024 12:42 Відповісти
Ага..і подовжувач за собою тягає)) такий, на підставці з барабаном..метрів на 100))
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27.05.2024 13:01 Відповісти
УКРАЇНА ПРОГРАЄ ВІЙНУ КОРУПЦІЇ, БО ПРОТИ НЕЇ ВОЮЄ ПРЕЗИДЕНТ З ОФІСОМ ТА ЗЕЛЕНИМ КОДЛОМ У ВР ТА СУДАХ...
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27.05.2024 12:43 Відповісти
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27.05.2024 12:45 Відповісти
Хто знає, навіщо ми утримуємо цей гадюшник, поліцію, слідчих, прокурорів, судей,
якщо злочинці ніколи не покарані?
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27.05.2024 12:52 Відповісти
На городі бузина у Києві дядько...
Що має одне до іншого?
Суки Зє-лені...
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27.05.2024 12:56 Відповісти
Знущання над здоровим глуздом та сцянина в очі народу продовжуються.
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27.05.2024 13:00 Відповісти
Вірно. Чого мучити людину, якщо воно ногу натирає? Він же не рецидивист якийсь?



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27.05.2024 13:01 Відповісти
Всё по накатанной, как в делах бриллиантовых прокуроров, янтарной мафии, полубольного Насирова -в лес по-тихому...
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27.05.2024 13:06 Відповісти
Купіть йому павербанк за 300 грн. Бідолажка.

А взагалі, влада вже не те що ложками лайна і локшиною годує суспільство, а вагонами.
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27.05.2024 13:09 Відповісти
Дешевше купити генератор чим потім його розшукувати чи шум генератора діє йому на вухо.
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27.05.2024 13:09 Відповісти
Ланцюг ще дешевше і не впливає на фізичне здоров*я.
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27.05.2024 13:15 Відповісти
браслет впливає на стан його здоров'я а ланцюг не дай Боже вб"є , воно ж таке ніжне з цепом до суду не дотягне.
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27.05.2024 13:21 Відповісти
...яротінбал таке ***********...
походу у Червінського у тюрмі світло завжди світить і не вимикається.. зелене світло клоунських репресій...
дермакі-зеленські сдохніть.. сссучі діти... звільніть Червінського!
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27.05.2024 13:10 Відповісти
справедливість по-зеленські
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27.05.2024 13:15 Відповісти
Ну от і все,театр від зельонки закінчився,боротьба з корупцією теж.
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27.05.2024 13:24 Відповісти
У 1-кімнатній "хрущовці" на 9 поверсі живе з батьками та бабусею. Світла нема. Цілими днями мівіну їдять при свічках...

Це для повних дєбілів було пояснення, чи лише для 73%?
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27.05.2024 13:36 Відповісти
Це ж одне і те ж
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27.05.2024 13:47 Відповісти
Теперь надо решить задачу: хватит ли Князеву 6 часов чтобы пересечь границу и пропасть где-то в "венском котле", а затем крутить дули из за бугра и расказывать, что он узник совести. Как Вы думаете?
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27.05.2024 13:39 Відповісти
https://republic.com.ua/article/pid-chas-vijni-zbagativsya-na-58-mln-dbr-zatrimalo-ekschinovnika-zsu-z-prodovolchogo-zabezpechennya-tilu.html https://republic.com.ua/article/pid-chas-vijni-zbagativsya-na-58-mln-dbr-zatrimalo-ekschinovnika-zsu-z-prodovolchogo-zabezpechennya-tilu.html

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27.05.2024 16:12 Відповісти
Сколько же он занес ермаку с татаровым?
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27.05.2024 14:06 Відповісти
через кордон все провели його?

всі документи в порядку - відстрочка від ТЦК, клопотання там різні?

ще ні?.... ну то чакеємо на новину... і да, простих людей стріляйте відразу у спину при спробі перетнути кордон без "липи"... "етадругоє"
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27.05.2024 14:20 Відповісти
Може шоб не мучався чоловік без світла,перевести його в СІЗО,там світло є.
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27.05.2024 14:40 Відповісти
То може він з Червинським посидить у одній камері? Там тепло й затишно, є вода і світло, розваг купа...
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27.05.2024 14:58 Відповісти
Пздць! Хлопці в окопах, зимою цілодобово на морозі, під дощем, в багнюці, літом на спеці,
а цьому лайну від браслету погано
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27.05.2024 15:17 Відповісти
Цікаво, а де це в Києві, або в районі немає світла по 6 годин? Банальна Зе-звиздьож, щоб рятувати свого.
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27.05.2024 15:23 Відповісти
було таке
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28.05.2024 00:33 Відповісти
Хіба браслет підключається в розетку? ))) От Зиздуни!
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27.05.2024 15:24 Відповісти
Набу заявило про викриття схеми....але арештован чомусь тільки Князєв.
Князєв заявив що в нього немає світла.....і з нього зняли брамлєт.
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27.05.2024 15:37 Відповісти
Знущання набирає все більше і більше обертів-таке враження що цей кровавий 95квартал,ніколи не скінчиться.По сценарію кварталу треба прикрутити до головки мародера дегенератор....
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27.05.2024 16:04 Відповісти
 
 