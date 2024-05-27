З Князєва зняли електронний браслет, оскільки у нього "по 6 годин немає світла та зв’язку"
З колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, зняли електронний браслет.
Про це повідомили у Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.
Так, колегія суддів ВАКС продовжила строк дії обов’язків Князєву. Він має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не вилучатись за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, здати паспорти для виїзду закордон.
Водночас ексголову Верховного Суду звільнили від обов’язку носити електронний браслет
"Як стверджував прокурор в судовому засіданні, Князєв може переховуватись від суду та незаконно впливати на свідків, тому необхідно продовжувати обов'язки. Сторона захисту стверджувала, що прокурор не надав жодних доказів, які б підтверджували наявність ризиків.
Щодо браслету, Князєв заявив, що в нього за його місцем проживання по 6 годин немає світла та немає зв’язку, тому браслет є неефективним. Також браслет впливає на стан його здоров’я", - йдеться в повідомленні.
Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва
16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозруКнязєву та його спільнику - адвокату.
Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.
ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.
31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.
5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.
27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.
За Князєва внесли 18,168 млн грн застави. За словами адвоката, це зробили друзіексголови ВС. 31 січня його відпустили з-під варти.
4 березня 2024 року справу Князєва скерували до суду.
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*****, як ви там в Україні терпите тих агенті рашки у владі????
Залишились ті, які бігали за Порошенком з іграшковими свинками, влаштовували трусяні майдани ( слава Богу позбавились), ті які постійно верещали про якусь корупцію, ті хто майже кожного тижня встраювали мітинги, палили шини- короче кончені проплачені ********, тому і мовчать, бо разом з зеленський продали Україну.
То от хочу попитати тих " патріотів" - де ви, суки?
Якщо не Зєля - то Пєтя. Якщо не Пєтя - то Зєля. Інших, плять, нема. Правда, є ще 2 дяді - сини Порошенка, що гріють свої половозрілі тухеси у Британнії.
Ще напиши, чому сини Порошенка, великі патріоти, яйця чухають у Лондоні.
Ану кажи!!!!
"помню как твою жопку обосранную мыл в Баден-Бадене"
якби вони зараз просто зупинились і вийшли з наших територій - пару днів і українці самі б владу замінили, причому у спосіб дуже і дуже кривавий..
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Круто. Потрібно взагалі законодавчо заборонити всі розслідування і публікації про корупцію, злодійство та інші речі. Тому що це може засмутити пацієнтів при владі і негативно впливати на їхню систему травлення
Что у Князева нет электричества
В моей киевской квартире еще ни разу не отключали электрику
По графику есть отключения
Но в реальности их нет
Никого не знаю в Киеве, кому бы не отключали свет
Але в країні ПОВНИЙ безлад.
якщо злочинці ніколи не покарані?
Що має одне до іншого?
Суки Зє-лені...
А взагалі, влада вже не те що ложками лайна і локшиною годує суспільство, а вагонами.
походу у Червінського у тюрмі світло завжди світить і не вимикається.. зелене світло клоунських репресій...
дермакі-зеленські сдохніть.. сссучі діти... звільніть Червінського!
Це для повних дєбілів було пояснення, чи лише для 73%?
всі документи в порядку - відстрочка від ТЦК, клопотання там різні?
ще ні?.... ну то чакеємо на новину... і да, простих людей стріляйте відразу у спину при спробі перетнути кордон без "липи"... "етадругоє"
а цьому лайну від браслету погано
Князєв заявив що в нього немає світла.....і з нього зняли брамлєт.