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С Князева сняли электронный браслет, поскольку у него "по 6 часов нет света и связи"

З Князєва зняли електронний браслет

С бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сняли электронный браслет.

Об этом сообщили в Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Так, коллегия судей ВАКС продлила срок действия обязанностей Князеву. Он должен прибывать к прокурору суда по первому требованию, не изыматься за пределы Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу.

В то же время экс-главу Верховного Суда освободили от обязанности носить электронный браслет

"Как утверждал прокурор в судебном заседании, Князев может скрываться от суда и незаконно влиять на свидетелей, поэтому необходимо продолжать обязанности. Сторона защиты утверждала, что прокурор не предоставил никаких доказательств, подтверждающих наличие рисков.

Относительно браслета, Князев заявил, что у него по его месту жительства по 6 часов нет света и нет связи, поэтому браслет является неэффективным. Также браслет влияет на состояние его здоровья", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имущество и счета Князева арестовали

Дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева

16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн грн. 21 декабря залог уменьшили уже с 27 до 20 млн гривен.

27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.

Читайте также: Экс-главу Верховного Суда Князева оставили под стражей еще на два месяца, залог снова уменьшили

За Князева внесли 18,168 млн грн залога. По словам адвоката, это сделали друзья экс-главы ВС. 31 января его отпустили из-под стражи.

4 марта 2024 года дело Князева направили в суд.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1208) Князев Всеволод (69) электронный браслет (21)


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Топ комментарии
+37
А у Червінського в камері постійно є світло та зв"язок?
*****, як ви там в Україні терпите тих агенті рашки у владі????
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27.05.2024 12:26
+28
А з Червінського ( чи інших політв*язнів ) ніого не зняли..??? Чи тільки з тих хто не вміє ділитися ( але наразі вже усе зрозумів ).
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27.05.2024 12:28
+24
скоро на лижі стане
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27.05.2024 12:26
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Правила форума Совет форумчан
А у Червінського в камері постійно є світло та зв"язок?
*****, як ви там в Україні терпите тих агенті рашки у владі????
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27.05.2024 12:26 Ответить
Бо тих, які могли гнати владу сраним віником, зеленський з єрмаком ВБИЛИ.
Залишились ті, які бігали за Порошенком з іграшковими свинками, влаштовували трусяні майдани ( слава Богу позбавились), ті які постійно верещали про якусь корупцію, ті хто майже кожного тижня встраювали мітинги, палили шини- короче кончені проплачені ********, тому і мовчать, бо разом з зеленський продали Україну.
То от хочу попитати тих " патріотів" - де ви, суки?
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27.05.2024 14:45 Ответить
Той хто тобі не до лампочки ху*лом кличуть?
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27.05.2024 15:12 Ответить
Так, він найпрекрасніший, *****-********. Хіба можна його не любити? Ти ж це подумав, бо у твоєму черепку є тільки альбо-альбо.
Якщо не Зєля - то Пєтя. Якщо не Пєтя - то Зєля. Інших, плять, нема. Правда, є ще 2 дяді - сини Порошенка, що гріють свої половозрілі тухеси у Британнії.
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27.05.2024 15:32 Ответить
ти тупоголовий, забув написати що Порох ще брата свого убив
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27.05.2024 15:45 Ответить
ну хоч ти написав, і то добре.
Ще напиши, чому сини Порошенка, великі патріоти, яйця чухають у Лондоні.
Ану кажи!!!!
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27.05.2024 17:34 Ответить
Ну , взагалі то вони на фронті , 3тя штурмова білецького , постійно на нулю . Але , чи зрозуміли вони що накоїли ?
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27.05.2024 18:36 Ответить
скоро на лижі стане
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27.05.2024 12:26 Ответить
для того і світло відключають))
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28.05.2024 00:30 Ответить
Страшно подумать, шо будет, если еще воду отключат!
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27.05.2024 12:27 Ответить
будуть возити в Баден-Баден жопку мыть"

"помню как твою жопку обосранную мыл в Баден-Бадене"

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27.05.2024 14:33 Ответить
А з Червінського ( чи інших політв*язнів ) ніого не зняли..??? Чи тільки з тих хто не вміє ділитися ( але наразі вже усе зрозумів ).
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27.05.2024 12:28 Ответить
трясця.. от москалі тупі дебіли.
якби вони зараз просто зупинились і вийшли з наших територій - пару днів і українці самі б владу замінили, причому у спосіб дуже і дуже кривавий..
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27.05.2024 12:28 Ответить
Якби в кацапів були мізки, вони б і не заходили, а просто почекали, доки Зелень доведе країну до повного краху, а потім - поставили свого Мертвечука, як рятівника України, і все.
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27.05.2024 12:32 Ответить
Якби в кацапів були мізки, вони не були б кацапами
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27.05.2024 14:25 Ответить
Також браслет впливає на стан його здоров'я
=========

Круто. Потрібно взагалі законодавчо заборонити всі розслідування і публікації про корупцію, злодійство та інші речі. Тому що це може засмутити пацієнтів при владі і негативно впливати на їхню систему травлення
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27.05.2024 12:32 Ответить
То на Лук'янівці є нові камери! З якого йому такі покращення? Світла немає?? В нього генератора немає? Погано на здоров'я впливає? Несусвітня маячня...
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27.05.2024 12:32 Ответить
Це жарт?
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27.05.2024 12:33 Ответить
Тобто, у Князева є мінімум 6 годин шоб втекти.
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27.05.2024 12:33 Ответить
Було, тепер вже час необмежений.
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27.05.2024 12:36 Ответить
Ааа..то тому анонсували відключення по Києву й області по 7 діб?
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27.05.2024 13:00 Ответить
Вдягніть на нього діамантовий браслет і він сам засцить виходити з домівки.
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27.05.2024 12:33 Ответить
Та може ну нах та підоздра! Хай пересувається ...
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27.05.2024 12:35 Ответить
Не верю
Что у Князева нет электричества
В моей киевской квартире еще ни разу не отключали электрику
По графику есть отключения
Но в реальности их нет
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27.05.2024 12:39 Ответить
то ви еліта
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28.05.2024 00:32 Ответить
вы за себя отвечайте. А он за себя ответит.
Никого не знаю в Киеве, кому бы не отключали свет
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28.05.2024 01:01 Ответить
О і цей у лісок намилився
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27.05.2024 12:40 Ответить
Якщо браслет вплива на його здоров'я то перемістити його в СІЗО "на лікування".
Але в країні ПОВНИЙ безлад.
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27.05.2024 12:41 Ответить
Ти ба який кволий?! Шо навіть браслєт шкодить здоров'ю А браслет проводами підключений до розетки мабуть?
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27.05.2024 12:42 Ответить
Ага..і подовжувач за собою тягає)) такий, на підставці з барабаном..метрів на 100))
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27.05.2024 13:01 Ответить
УКРАЇНА ПРОГРАЄ ВІЙНУ КОРУПЦІЇ, БО ПРОТИ НЕЇ ВОЮЄ ПРЕЗИДЕНТ З ОФІСОМ ТА ЗЕЛЕНИМ КОДЛОМ У ВР ТА СУДАХ...
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27.05.2024 12:43 Ответить
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27.05.2024 12:45 Ответить
Хто знає, навіщо ми утримуємо цей гадюшник, поліцію, слідчих, прокурорів, судей,
якщо злочинці ніколи не покарані?
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27.05.2024 12:52 Ответить
На городі бузина у Києві дядько...
Що має одне до іншого?
Суки Зє-лені...
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27.05.2024 12:56 Ответить
Знущання над здоровим глуздом та сцянина в очі народу продовжуються.
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27.05.2024 13:00 Ответить
Вірно. Чого мучити людину, якщо воно ногу натирає? Він же не рецидивист якийсь?



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27.05.2024 13:01 Ответить
Всё по накатанной, как в делах бриллиантовых прокуроров, янтарной мафии, полубольного Насирова -в лес по-тихому...
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27.05.2024 13:06 Ответить
Купіть йому павербанк за 300 грн. Бідолажка.

А взагалі, влада вже не те що ложками лайна і локшиною годує суспільство, а вагонами.
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27.05.2024 13:09 Ответить
Дешевше купити генератор чим потім його розшукувати чи шум генератора діє йому на вухо.
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27.05.2024 13:09 Ответить
Ланцюг ще дешевше і не впливає на фізичне здоров*я.
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27.05.2024 13:15 Ответить
браслет впливає на стан його здоров'я а ланцюг не дай Боже вб"є , воно ж таке ніжне з цепом до суду не дотягне.
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27.05.2024 13:21 Ответить
...яротінбал таке ***********...
походу у Червінського у тюрмі світло завжди світить і не вимикається.. зелене світло клоунських репресій...
дермакі-зеленські сдохніть.. сссучі діти... звільніть Червінського!
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27.05.2024 13:10 Ответить
справедливість по-зеленські
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27.05.2024 13:15 Ответить
Ну от і все,театр від зельонки закінчився,боротьба з корупцією теж.
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27.05.2024 13:24 Ответить
У 1-кімнатній "хрущовці" на 9 поверсі живе з батьками та бабусею. Світла нема. Цілими днями мівіну їдять при свічках...

Це для повних дєбілів було пояснення, чи лише для 73%?
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27.05.2024 13:36 Ответить
Це ж одне і те ж
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27.05.2024 13:47 Ответить
Теперь надо решить задачу: хватит ли Князеву 6 часов чтобы пересечь границу и пропасть где-то в "венском котле", а затем крутить дули из за бугра и расказывать, что он узник совести. Как Вы думаете?
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27.05.2024 13:39 Ответить
https://republic.com.ua/article/pid-chas-vijni-zbagativsya-na-58-mln-dbr-zatrimalo-ekschinovnika-zsu-z-prodovolchogo-zabezpechennya-tilu.html https://republic.com.ua/article/pid-chas-vijni-zbagativsya-na-58-mln-dbr-zatrimalo-ekschinovnika-zsu-z-prodovolchogo-zabezpechennya-tilu.html

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27.05.2024 16:12 Ответить
Сколько же он занес ермаку с татаровым?
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27.05.2024 14:06 Ответить
через кордон все провели його?

всі документи в порядку - відстрочка від ТЦК, клопотання там різні?

ще ні?.... ну то чакеємо на новину... і да, простих людей стріляйте відразу у спину при спробі перетнути кордон без "липи"... "етадругоє"
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27.05.2024 14:20 Ответить
Може шоб не мучався чоловік без світла,перевести його в СІЗО,там світло є.
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27.05.2024 14:40 Ответить
То може він з Червинським посидить у одній камері? Там тепло й затишно, є вода і світло, розваг купа...
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27.05.2024 14:58 Ответить
Пздць! Хлопці в окопах, зимою цілодобово на морозі, під дощем, в багнюці, літом на спеці,
а цьому лайну від браслету погано
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27.05.2024 15:17 Ответить
Цікаво, а де це в Києві, або в районі немає світла по 6 годин? Банальна Зе-звиздьож, щоб рятувати свого.
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27.05.2024 15:23 Ответить
було таке
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28.05.2024 00:33 Ответить
Хіба браслет підключається в розетку? ))) От Зиздуни!
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27.05.2024 15:24 Ответить
Набу заявило про викриття схеми....але арештован чомусь тільки Князєв.
Князєв заявив що в нього немає світла.....і з нього зняли брамлєт.
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27.05.2024 15:37 Ответить
Знущання набирає все більше і більше обертів-таке враження що цей кровавий 95квартал,ніколи не скінчиться.По сценарію кварталу треба прикрутити до головки мародера дегенератор....
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27.05.2024 16:04 Ответить
 
 