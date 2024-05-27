С Князева сняли электронный браслет, поскольку у него "по 6 часов нет света и связи"

С бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сняли электронный браслет.

Об этом сообщили в Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Так, коллегия судей ВАКС продлила срок действия обязанностей Князеву. Он должен прибывать к прокурору суда по первому требованию, не изыматься за пределы Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу.

В то же время экс-главу Верховного Суда освободили от обязанности носить электронный браслет

"Как утверждал прокурор в судебном заседании, Князев может скрываться от суда и незаконно влиять на свидетелей, поэтому необходимо продолжать обязанности. Сторона защиты утверждала, что прокурор не предоставил никаких доказательств, подтверждающих наличие рисков.

Относительно браслета, Князев заявил, что у него по его месту жительства по 6 часов нет света и нет связи, поэтому браслет является неэффективным. Также браслет влияет на состояние его здоровья", - говорится в сообщении.

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Дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева

16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн грн. 21 декабря залог уменьшили уже с 27 до 20 млн гривен.

27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.

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За Князева внесли 18,168 млн грн залога. По словам адвоката, это сделали друзья экс-главы ВС. 31 января его отпустили из-под стражи.

4 марта 2024 года дело Князева направили в суд.