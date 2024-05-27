С Князева сняли электронный браслет, поскольку у него "по 6 часов нет света и связи"
С бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сняли электронный браслет.
Об этом сообщили в Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
Так, коллегия судей ВАКС продлила срок действия обязанностей Князеву. Он должен прибывать к прокурору суда по первому требованию, не изыматься за пределы Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу.
В то же время экс-главу Верховного Суда освободили от обязанности носить электронный браслет
"Как утверждал прокурор в судебном заседании, Князев может скрываться от суда и незаконно влиять на свидетелей, поэтому необходимо продолжать обязанности. Сторона защиты утверждала, что прокурор не предоставил никаких доказательств, подтверждающих наличие рисков.
Относительно браслета, Князев заявил, что у него по его месту жительства по 6 часов нет света и нет связи, поэтому браслет является неэффективным. Также браслет влияет на состояние его здоровья", - говорится в сообщении.
Дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева
16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.
В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.
ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.
31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.
5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн грн. 21 декабря залог уменьшили уже с 27 до 20 млн гривен.
27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.
За Князева внесли 18,168 млн грн залога. По словам адвоката, это сделали друзья экс-главы ВС. 31 января его отпустили из-под стражи.
4 марта 2024 года дело Князева направили в суд.
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*****, як ви там в Україні терпите тих агенті рашки у владі????
Залишились ті, які бігали за Порошенком з іграшковими свинками, влаштовували трусяні майдани ( слава Богу позбавились), ті які постійно верещали про якусь корупцію, ті хто майже кожного тижня встраювали мітинги, палили шини- короче кончені проплачені ********, тому і мовчать, бо разом з зеленський продали Україну.
То от хочу попитати тих " патріотів" - де ви, суки?
Якщо не Зєля - то Пєтя. Якщо не Пєтя - то Зєля. Інших, плять, нема. Правда, є ще 2 дяді - сини Порошенка, що гріють свої половозрілі тухеси у Британнії.
Ще напиши, чому сини Порошенка, великі патріоти, яйця чухають у Лондоні.
Ану кажи!!!!
"помню как твою жопку обосранную мыл в Баден-Бадене"
якби вони зараз просто зупинились і вийшли з наших територій - пару днів і українці самі б владу замінили, причому у спосіб дуже і дуже кривавий..
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Круто. Потрібно взагалі законодавчо заборонити всі розслідування і публікації про корупцію, злодійство та інші речі. Тому що це може засмутити пацієнтів при владі і негативно впливати на їхню систему травлення
Что у Князева нет электричества
В моей киевской квартире еще ни разу не отключали электрику
По графику есть отключения
Но в реальности их нет
Никого не знаю в Киеве, кому бы не отключали свет
Але в країні ПОВНИЙ безлад.
якщо злочинці ніколи не покарані?
Що має одне до іншого?
Суки Зє-лені...
А взагалі, влада вже не те що ложками лайна і локшиною годує суспільство, а вагонами.
походу у Червінського у тюрмі світло завжди світить і не вимикається.. зелене світло клоунських репресій...
дермакі-зеленські сдохніть.. сссучі діти... звільніть Червінського!
Це для повних дєбілів було пояснення, чи лише для 73%?
всі документи в порядку - відстрочка від ТЦК, клопотання там різні?
ще ні?.... ну то чакеємо на новину... і да, простих людей стріляйте відразу у спину при спробі перетнути кордон без "липи"... "етадругоє"
а цьому лайну від браслету погано
Князєв заявив що в нього немає світла.....і з нього зняли брамлєт.