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Дипломат РФ Макогонов назвав французьких інструкторів в Україні "законною ціллю". У МЗС Франції відповіли

Франція відповіла на погрози РФ бити по інструкторах в Україні

Спікер посольства Росії у Франції Олександр Макогонов заявив, що французькі інструктори, яких можуть направити в Україну, стануть "законними цілями" для російських військових. У французькому МЗС пообіцяли не залишати такі заяви без відповіді.

Про це пише місцеве видання BFMTV, передає Цензор.НЕТ.

Макогонов стверджував, що якщо Франція відправить своїх військових, спеціалістів та інструкторів в Україну, щоб українські військовослужбовці могли "краще націлюватися і вбивати росіян", то такі французькі військові "стануть законною ціллю" для Росії.

"Це скандальні висловлювання, які не залишаться без відповіді", - заявив заступник речника французького дипломатичного відомства Крістоф Лемуан.

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При цьому Лемуан не став розкривати, якою саме може бути відповідь для Росії, пославшись на те, що це питання все ще обговорюється у Парижі. 

Нагадаємо, раніше екскомандувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг заявляв, що французькі військові інструктори перебувають в Україні ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Відправлення французьких інструкторів в Україну

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

Після цього французьке Міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.

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У Міноборони України пізніше уточнили, що дискусії щодо цього продовжуються, а Україна наразі просто готує документи, "щоб не витрачати час на погодження бюрократичних моментів", коли рішення ухвалять.

Президент Франції Емманюель Макрон прагне створити коаліцію європейських країн, які будуть не проти направити військових інструкторів в Україну для навчання майбутніх бійців ЗСУ.

Автор: 

росія (65223) Франція (3067)


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Топ коментарі
+19
Схоже, вони самі хочуть навчатися мочити русню.
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06.06.2024 13:27
+17
Навіщо звертати увагу на кацапські кукурікання?
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06.06.2024 13:30
+11
Та не треба нічому дивуватися. Бо для касапів кожна жива особа, яка чинить їм опір, де б вона не знаходилася, є потенційною та навіть чинною мішенню для них.
Касапів потрібно ізолювати від цивілізованого світу. Всіх. І дипломатів в т.ч.
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06.06.2024 13:45
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Схоже, вони самі хочуть навчатися мочити русню.
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06.06.2024 13:27 Відповісти
Солдатам НАТО давно пора в реальных боевых действиях пройти обстрелку. Необстреляный солдат ето не солдат. Не зря же рашисты с 2014 до 2022 года все свои подразделения на несколько недель отправляли на дамбас для того чтобы пропустить через боевые действия и обстрелять. Нам уже тогда нужно было понять что рашисты готовятся к большой войне. У нас же 99% людей вообще никогда не воевали а половина даже не держали оружия в руках
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06.06.2024 14:52 Відповісти
Схоже на те .Більше двохсот років минуло , як французи мочили русню . Забули , як це робиться . Мабуть хочуть згадати .
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06.06.2024 19:14 Відповісти
скандальна заява... ха. а французи що думають собі, що в Україну вони на курорт приїдуть?
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06.06.2024 13:28 Відповісти
самі будуть учитися та переймати досвід максимально близько до 0
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06.06.2024 15:09 Відповісти
Навіщо звертати увагу на кацапські кукурікання?
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06.06.2024 13:30 Відповісти
як то кажуть - дай мені привід..
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06.06.2024 14:00 Відповісти
Відповіли що не залишать без відповіді .
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06.06.2024 13:30 Відповісти
Вся Україна мішень. Шо він понтується.
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06.06.2024 13:38 Відповісти
Кремль пропаганда після заяв Макрона тепер щодня тіпа знищує французів в Україні. Холопи вірять.
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06.06.2024 13:41 Відповісти
Та не треба нічому дивуватися. Бо для касапів кожна жива особа, яка чинить їм опір, де б вона не знаходилася, є потенційною та навіть чинною мішенню для них.
Касапів потрібно ізолювати від цивілізованого світу. Всіх. І дипломатів в т.ч.
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06.06.2024 13:45 Відповісти
Париж за три дні😁
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06.06.2024 13:53 Відповісти
Макогонов тепер - законна ціль французьких інструкторів.
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06.06.2024 13:56 Відповісти
Вони не люди, вони навіть не звірі... Вони москалі. Як французи ще терплять у себе таке скрєПоносне, зайвохромосомне гів... ???
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06.06.2024 13:56 Відповісти
Кацапи бздять що після прибуття інструкторів наша стрільба стане більш точною та швидкою Бо в СРСР під виглядом "інструкторів" до військ інших країн направлялися цілі військові підрозділи які приймали безпосередню участь у веденні бойових дій
ПО СОБІ МІРЯЮТЬ!!!
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06.06.2024 14:23 Відповісти
У В'єтнамі диверсанти ГРУ та розрахунки ПВО...А в Анголі я так зрозумів була і звичайна піхота
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06.06.2024 15:11 Відповісти
У В"єтнамі були й льотчики (особисто знав колись одного) І ти забув про Сирію з Єгиптом Там цілі ракетні дивізіони ППО були з таких ""советников"
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06.06.2024 15:22 Відповісти
последнее китайское предупреждение это когда их 9, а когда их 97, то это рашисткое предупреждение
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06.06.2024 14:48 Відповісти
Цей безглуздий чос вже неабияк запарив. Яка законна ціль? Згідно якого закону? Як на незаконній війні може бути законна ціль.
Біс його зна. А русня біс тому і зна.
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06.06.2024 15:23 Відповісти
А про те, яка саме буде відповідь, краще розповість дупа дімона Дирявого Батута рогозіна
Його ж саме французські Цезарі з днюхою вітали
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06.06.2024 16:59 Відповісти
 
 