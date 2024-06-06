Дипломат РФ Макогонов назвав французьких інструкторів в Україні "законною ціллю". У МЗС Франції відповіли

Спікер посольства Росії у Франції Олександр Макогонов заявив, що французькі інструктори, яких можуть направити в Україну, стануть "законними цілями" для російських військових. У французькому МЗС пообіцяли не залишати такі заяви без відповіді.

Про це пише місцеве видання BFMTV, передає Цензор.НЕТ.

Макогонов стверджував, що якщо Франція відправить своїх військових, спеціалістів та інструкторів в Україну, щоб українські військовослужбовці могли "краще націлюватися і вбивати росіян", то такі французькі військові "стануть законною ціллю" для Росії.

"Це скандальні висловлювання, які не залишаться без відповіді", - заявив заступник речника французького дипломатичного відомства Крістоф Лемуан.

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При цьому Лемуан не став розкривати, якою саме може бути відповідь для Росії, пославшись на те, що це питання все ще обговорюється у Парижі.

Нагадаємо, раніше екскомандувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг заявляв, що французькі військові інструктори перебувають в Україні ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Відправлення французьких інструкторів в Україну

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

Після цього французьке Міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.

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У Міноборони України пізніше уточнили, що дискусії щодо цього продовжуються, а Україна наразі просто готує документи, "щоб не витрачати час на погодження бюрократичних моментів", коли рішення ухвалять.

Президент Франції Емманюель Макрон прагне створити коаліцію європейських країн, які будуть не проти направити військових інструкторів в Україну для навчання майбутніх бійців ЗСУ.