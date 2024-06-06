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Дипломат РФ Макогонов назвал французских инструкторов в Украине "законной целью". В МИД Франции ответили

Франція відповіла на погрози РФ бити по інструкторах в Україні

Спикер посольства России во Франции Александр Макогонов заявил, что французские инструкторы, которых могут направить в Украину, станут "законными целями" для российских военных. Во французском МИД пообещали не оставлять такие заявления без ответа.

Об этом пишет местное издание BFMTV, передает Цензор.НЕТ.

Макогонов утверждал, что если Франция отправит своих военных, специалистов и инструкторов в Украину, чтобы украинские военнослужащие могли "лучше нацеливаться и убивать россиян", то такие французские военные "станут законной целью" для России.

"Это скандальные высказывания, которые не останутся без ответа", - заявил заместитель спикера французского дипломатического ведомства Кристоф Лемуан.

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При этом Лемуан не стал раскрывать, каким именно может быть ответ для России, сославшись на то, что этот вопрос все еще обсуждается в Париже.

Напомним, ранее экс-командующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг заявлял, что французские военные инструкторы находятся в Украине еще с начала полномасштабного вторжения России.

Отправка французских инструкторов в Украину

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

После этого французское Минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.

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В Минобороны Украины позже уточнили, что дискуссии по этому поводу продолжаются, а Украина пока просто готовит документы, "чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов", когда решение примут.

Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию европейских стран, которые будут не против направить военных инструкторов в Украину для обучения будущих бойцов ВСУ.
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Топ комментарии
+19
Схоже, вони самі хочуть навчатися мочити русню.
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06.06.2024 13:27
+17
Навіщо звертати увагу на кацапські кукурікання?
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06.06.2024 13:30
+11
Та не треба нічому дивуватися. Бо для касапів кожна жива особа, яка чинить їм опір, де б вона не знаходилася, є потенційною та навіть чинною мішенню для них.
Касапів потрібно ізолювати від цивілізованого світу. Всіх. І дипломатів в т.ч.
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06.06.2024 13:45
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Схоже, вони самі хочуть навчатися мочити русню.
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06.06.2024 13:27 Ответить
Солдатам НАТО давно пора в реальных боевых действиях пройти обстрелку. Необстреляный солдат ето не солдат. Не зря же рашисты с 2014 до 2022 года все свои подразделения на несколько недель отправляли на дамбас для того чтобы пропустить через боевые действия и обстрелять. Нам уже тогда нужно было понять что рашисты готовятся к большой войне. У нас же 99% людей вообще никогда не воевали а половина даже не держали оружия в руках
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06.06.2024 14:52 Ответить
Схоже на те .Більше двохсот років минуло , як французи мочили русню . Забули , як це робиться . Мабуть хочуть згадати .
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06.06.2024 19:14 Ответить
скандальна заява... ха. а французи що думають собі, що в Україну вони на курорт приїдуть?
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06.06.2024 13:28 Ответить
самі будуть учитися та переймати досвід максимально близько до 0
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06.06.2024 15:09 Ответить
Навіщо звертати увагу на кацапські кукурікання?
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06.06.2024 13:30 Ответить
як то кажуть - дай мені привід..
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06.06.2024 14:00 Ответить
Відповіли що не залишать без відповіді .
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06.06.2024 13:30 Ответить
Вся Україна мішень. Шо він понтується.
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06.06.2024 13:38 Ответить
Кремль пропаганда після заяв Макрона тепер щодня тіпа знищує французів в Україні. Холопи вірять.
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06.06.2024 13:41 Ответить
Та не треба нічому дивуватися. Бо для касапів кожна жива особа, яка чинить їм опір, де б вона не знаходилася, є потенційною та навіть чинною мішенню для них.
Касапів потрібно ізолювати від цивілізованого світу. Всіх. І дипломатів в т.ч.
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06.06.2024 13:45 Ответить
Париж за три дні😁
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06.06.2024 13:53 Ответить
Макогонов тепер - законна ціль французьких інструкторів.
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06.06.2024 13:56 Ответить
Вони не люди, вони навіть не звірі... Вони москалі. Як французи ще терплять у себе таке скрєПоносне, зайвохромосомне гів... ???
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06.06.2024 13:56 Ответить
Кацапи бздять що після прибуття інструкторів наша стрільба стане більш точною та швидкою Бо в СРСР під виглядом "інструкторів" до військ інших країн направлялися цілі військові підрозділи які приймали безпосередню участь у веденні бойових дій
ПО СОБІ МІРЯЮТЬ!!!
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06.06.2024 14:23 Ответить
У В'єтнамі диверсанти ГРУ та розрахунки ПВО...А в Анголі я так зрозумів була і звичайна піхота
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06.06.2024 15:11 Ответить
У В"єтнамі були й льотчики (особисто знав колись одного) І ти забув про Сирію з Єгиптом Там цілі ракетні дивізіони ППО були з таких ""советников"
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06.06.2024 15:22 Ответить
последнее китайское предупреждение это когда их 9, а когда их 97, то это рашисткое предупреждение
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06.06.2024 14:48 Ответить
Цей безглуздий чос вже неабияк запарив. Яка законна ціль? Згідно якого закону? Як на незаконній війні може бути законна ціль.
Біс його зна. А русня біс тому і зна.
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06.06.2024 15:23 Ответить
А про те, яка саме буде відповідь, краще розповість дупа дімона Дирявого Батута рогозіна
Його ж саме французські Цезарі з днюхою вітали
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06.06.2024 16:59 Ответить
 
 