Дипломат РФ Макогонов назвал французских инструкторов в Украине "законной целью". В МИД Франции ответили

Спикер посольства России во Франции Александр Макогонов заявил, что французские инструкторы, которых могут направить в Украину, станут "законными целями" для российских военных. Во французском МИД пообещали не оставлять такие заявления без ответа.

Об этом пишет местное издание BFMTV, передает Цензор.НЕТ.

Макогонов утверждал, что если Франция отправит своих военных, специалистов и инструкторов в Украину, чтобы украинские военнослужащие могли "лучше нацеливаться и убивать россиян", то такие французские военные "станут законной целью" для России.

"Это скандальные высказывания, которые не останутся без ответа", - заявил заместитель спикера французского дипломатического ведомства Кристоф Лемуан.

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При этом Лемуан не стал раскрывать, каким именно может быть ответ для России, сославшись на то, что этот вопрос все еще обсуждается в Париже.

Напомним, ранее экс-командующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг заявлял, что французские военные инструкторы находятся в Украине еще с начала полномасштабного вторжения России.

Отправка французских инструкторов в Украину

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

После этого французское Минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.

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В Минобороны Украины позже уточнили, что дискуссии по этому поводу продолжаются, а Украина пока просто готовит документы, "чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов", когда решение примут.

Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию европейских стран, которые будут не против направить военных инструкторов в Украину для обучения будущих бойцов ВСУ.