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Новини Війна в Сирії
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Україна вже встановила контакт із новою владою Сирії, - МЗС

Україна встановила контакт із новою владою Сирії

Україна та нова влада Сирії вже встановили контакт, зокрема, на рівні міністрів.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми будемо дивитись, як буде діяти новий уряд. Попередній режим Асада визнав не порушення територіальної цілісності (України. - Ред.), тому ми були вимушені розірвати відносини. Якщо ця політика зміниться, будемо готові відновлювати дипломатичні відносини", - сказав він.

За словами Тихого, Київ вже встановив контакт з новою владою Сирії, зокрема, на рівні міністрів.

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Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Згодом сирійський диктатор Башар Асад зробив першу публічну заяву після падіння його режиму і втечі до Росії, стверджуючи, що він не хотів залишати країну, але зробив це за посередництва Москви.

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Автор: 

дипломатія (711) МЗС (4123) Сирія (1860)


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Топ коментарі
+6
В принципі нам все одно де мочити москалів - хоч в Сиріі,хоч в Африці,хоч в Придністров"ї...Москаль він і в Африці москаль,і буде впроваджувати свій смердючий "рускій мір" куди не попаде...
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27.12.2024 13:18
+5
чекаємо ні підписання меморандуму потужності та незламності з впливовим новим урядом. Не задарма МЗС хліб їсть
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27.12.2024 13:07
+2
Ну а як же. Сирійським "мальчікам ф трусіках" їсти ж теж хочеця...
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27.12.2024 13:12
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чекаємо ні підписання меморандуму потужності та незламності з впливовим новим урядом. Не задарма МЗС хліб їсть
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27.12.2024 13:07 Відповісти
І чергову корабельну сосну, для встановлення дипломатичних відносин....
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28.12.2024 04:07 Відповісти
Ну а як же. Сирійським "мальчікам ф трусіках" їсти ж теж хочеця...
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27.12.2024 13:12 Відповісти
це правильні мальчики, без православного хреста на кривавому пузі

.
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27.12.2024 13:41 Відповісти
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27.12.2024 13:50 Відповісти
Не бачу різниці між православним хрестом та правовірним півмісяцем.
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27.12.2024 13:55 Відповісти
В принципі нам все одно де мочити москалів - хоч в Сиріі,хоч в Африці,хоч в Придністров"ї...Москаль він і в Африці москаль,і буде впроваджувати свій смердючий "рускій мір" куди не попаде...
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27.12.2024 13:18 Відповісти
Встановили потужні контакти з новою владою
Потужні,в тому плані, що закидали сирійців вантажами зерна,а самі,бачте,*Ми будемо дивитись, як буде діяти новий уряд".
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27.12.2024 13:22 Відповісти
ЗСУ потрібні кваліфіковані профі з Сіріюшки
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27.12.2024 13:42 Відповісти
Хух,слава богу.Вже і подарунками обмінялись.Ми їм 500 т борошна,вони нам велике дякую
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27.12.2024 13:49 Відповісти
Відносини не відновили між країнами а міністри "вийшли на контакт"? Ау! СБУ! Не видно зради?
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27.12.2024 14:40 Відповісти
І на ..... Мабуть війна закінчилася, а ми ще не в курсі
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27.12.2024 15:56 Відповісти
 
 