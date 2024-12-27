Україна вже встановила контакт із новою владою Сирії, - МЗС

Україна та нова влада Сирії вже встановили контакт, зокрема, на рівні міністрів.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми будемо дивитись, як буде діяти новий уряд. Попередній режим Асада визнав не порушення територіальної цілісності (України. - Ред.), тому ми були вимушені розірвати відносини. Якщо ця політика зміниться, будемо готові відновлювати дипломатичні відносини", - сказав він.

За словами Тихого, Київ вже встановив контакт з новою владою Сирії, зокрема, на рівні міністрів.

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Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Згодом сирійський диктатор Башар Асад зробив першу публічну заяву після падіння його режиму і втечі до Росії, стверджуючи, що він не хотів залишати країну, але зробив це за посередництва Москви.

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