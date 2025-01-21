Суд обиратиме запобіжний захід для екскомандира 155-ї бригади Рюмшина завтра, - ЗМІ (доповнено)

Засідання суду, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Анна Київська Дмитру Рюмшину перенесли на завтра.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Обрання запобіжного заходу екскомандиру 155 бригади Дмитру Рюмшину перенесли на завтра. Засідання пройде у закритому режимі", - йдеться в повідомленні.

Екскомандира бригади підозрюють у бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану, заявляючи, що він "не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями". Окремі випадки СЗЧ, за даними слідства, відбулися на території ЄС, де бригада проходила навчання.

Рюмшин заявив журналістам, що своєї провини не визнає.

Нагадаємо 20 січня 2025 року Рюмшина затримала СБУ.

Ситуація у 155 бригаді

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

