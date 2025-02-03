Рютте заявив, що інтерес Трампа до Гренландії є абсолютно зрозумілим

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що інтерес президента США Дональда Трампа до Гренландії є "абсолютно зрозумілим".

Про це він сказав під час прибуття до Брюсселя на перший саміт лідерів ЄС після інавгурації Трампа, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно зрозуміло, що Трамп має рацію щодо крайньої півночі, що ми повинні робити більше колективно. Йдеться не лише про Гренландію, але й про Ісландію, Норвегію, Фінляндію, Швецію та Канаду, і навіть про самі США. Тому ми працюватимемо разом у межах НАТО, щоб забезпечити, що щодо крайньої півночі ми колективно зробимо все необхідне", - заявив генсек Альянсу.

Раніше у західній пресі з'явилася інформація, що стратегія НАТО щодо Гренландії – це розширити свою присутність в Арктиці, залучивши до цього і війська США.

Нагадаємо, що напередодні прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Данія готова дозволити Сполученим Штатам збільшити свою присутність у Гренландії. Однак вона наголосила, що острів не продається.

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Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

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