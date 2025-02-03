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Новини
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Рютте заявив, що інтерес Трампа до Гренландії є абсолютно зрозумілим

Рютте про зацікавленість Трампа Гренландією

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що інтерес президента США Дональда Трампа до Гренландії є "абсолютно зрозумілим".

Про це він сказав під час прибуття до Брюсселя на перший саміт лідерів ЄС після інавгурації Трампа, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно зрозуміло, що Трамп має рацію щодо крайньої півночі, що ми повинні робити більше колективно. Йдеться не лише про Гренландію, але й про Ісландію, Норвегію, Фінляндію, Швецію та Канаду, і навіть про самі США. Тому ми працюватимемо разом у межах НАТО, щоб забезпечити, що щодо крайньої півночі ми колективно зробимо все необхідне", - заявив генсек Альянсу.

Раніше у західній пресі з'явилася інформація, що стратегія НАТО щодо Гренландії – це розширити свою присутність в Арктиці, залучивши до цього і війська США.

Нагадаємо, що напередодні прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Данія готова дозволити Сполученим Штатам збільшити свою присутність у Гренландії. Однак вона наголосила, що острів не продається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Данії Расмуссен - Рубіо: Гренландія не продається

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

Читайте також: Данія готова дозволити США збільшити свою присутність у Гренландії, - Фредеріксен

Автор: 

Гренландія (84) НАТО (6547) Рютте Марк (434) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+8
А ти думав що обравши владу, яка розмінувала території і саботувала розвиток ЗСУ , хтось з америки приїде тебе від кацапів захищати ?
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03.02.2025 17:10 Відповісти
+4
Ну звісно - це ж ГРЕНЛАНДІЯ ... що там війна десь в Україні ...((
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03.02.2025 17:07 Відповісти
+4
Рютте такий ***@@ний як Трамп.Незабаром скажуть що розуміють для чого фюрер із кремля вбив сотні тисяч українців.
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03.02.2025 17:10 Відповісти
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Ну звісно - це ж ГРЕНЛАНДІЯ ... що там війна десь в Україні ...((
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03.02.2025 17:07 Відповісти
А ти думав що обравши владу, яка розмінувала території і саботувала розвиток ЗСУ , хтось з америки приїде тебе від кацапів захищати ?
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03.02.2025 17:10 Відповісти
Вчора десь відео попало від гренландців)говорять прекрасною англійською,мордами через одного схожі на народ північного сибіру,хочуть з усімі співпрацювати))Але їх ті бажання схожі на данбасят,сподіваюсь не опустяться до рівня "трамп ввєді вайска",бо результат вводу за комір можна побачити по картинці сходу та півдня України(
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03.02.2025 17:12 Відповісти
Рютте такий ***@@ний як Трамп.Незабаром скажуть що розуміють для чого фюрер із кремля вбив сотні тисяч українців.
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03.02.2025 17:10 Відповісти
так і зацікавленність путлєра в Україні теж зрозуміла, але вона злочинна
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03.02.2025 17:13 Відповісти
Рютте заявив, що інтерес Трампа до Гренландії є абсолютно зрозумілим

Атож, атож!
Бажання захапати чуже - воно абсолютно зрозуміле!
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03.02.2025 17:16 Відповісти
Хтось ще вірить що Трамп і Ко будуть допамагати Україні?
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03.02.2025 17:22 Відповісти
Будуть, але в рази менше і мабуть, після аудиту.
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03.02.2025 17:36 Відповісти
Понимает собирателя земель американских, *** ...
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03.02.2025 17:57 Відповісти
Гренландія перейде до США по кримському сценарію. Референдум - незалежність-знову референдум-входження до складу США. Президента Гренландії на знак подяки приймуть в масони. Окупація Криму і приєднання до рф - це прецедент, який запустить подібні процеси по всьому світу. Право сили
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03.02.2025 18:08 Відповісти
Не дарма ж Обамбілумумбі нобєлєвку присудили ...
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03.02.2025 18:44 Відповісти
так этот со своим скудоумием ,договорится до того.что пуйла тоже можно понять,что ему нужна Украина..они там совсем уже *****?
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03.02.2025 18:50 Відповісти
ШО і гренланців прийшов час ДЕНАЦІФІКУВАТИ та ДЕМІЛІТАРІЗУВАТИ ?
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03.02.2025 19:07 Відповісти
 
 