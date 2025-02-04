ЄС прагне термінових переговорів із США, щоб уникнути торгової війни Трампа, - Reuters
Євросоюз наполягає на якнайшвидшому початку переговорів зі США, щоб запобігти введенню нових мит на європейські товари, які анонсував Дональд Трамп.
Про це повідомляє єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Він наголосив, що Брюссель чекає призначення міністра торгівлі США, фінансиста Говарда Лутніка, та готовий негайно розпочати переговори.
"Ми готові до негайної взаємодії і сподіваємося, що завдяки цій швидкій взаємодії ми зможемо уникнути заходів, які можуть спричинити значні порушення найважливіших торговельних та інвестиційних відносин на цій планеті", - сказав Шефрович.
Трамп хоче накласти торговельні мита на ЄС
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.
Після, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.
Після висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.
Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що Європа повинна стати сильнішою та більш згуртованою, якщо її "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, зокрема через загрози з боку США щодо митних зборів.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що у Євросоюзі визнають потенційні виклики у стосунках із США, але готові на них відповідати.
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Якшо ця руда мавпа відіжме Гренландію просто за обіцянку ввести мита, то обіцяю ніколи не називати його рудою мавпою . Це буде блін епічно!
Тут гра в дві сторони, Трамп, або геть забороняє торгівлю і інвестиції в Китай і все виробництво повертається в США, або вводить тарифи, а на ці тарифи Китай вводить свої тарифи... і Трамп в решті решт отримує шляпу, а не вирішення проблем торговельного балансу...