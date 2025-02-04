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Новини
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ЄС прагне термінових переговорів із США, щоб уникнути торгової війни Трампа, - Reuters

ЄС

Євросоюз наполягає на якнайшвидшому початку переговорів зі США, щоб запобігти введенню нових мит на європейські товари, які анонсував Дональд Трамп.

Про це повідомляє єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він наголосив, що Брюссель чекає призначення міністра торгівлі США, фінансиста Говарда Лутніка, та готовий негайно розпочати переговори.

"Ми готові до негайної взаємодії і сподіваємося, що завдяки цій швидкій взаємодії ми зможемо уникнути заходів, які можуть спричинити значні порушення найважливіших торговельних та інвестиційних відносин на цій планеті", - сказав Шефрович.

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Трамп хоче накласти торговельні мита на ЄС

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

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Після висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.

Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що Європа повинна стати сильнішою та більш згуртованою, якщо її "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, зокрема через загрози з боку США щодо митних зборів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що у Євросоюзі визнають потенційні виклики у стосунках із США, але готові на них відповідати.

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Автор: 

США (23410) Євросоюз (13665)


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Топ коментарі
+2
Ну почему? Донни сильно мечтал сделать Америку энергетической сверхдержавой? Дания в ответ Трампу уже разрешила рашке приступить к восстановлению своих северных потоков. Правда нам от этого совсем не лучше.
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04.02.2025 15:12 Відповісти
+1
Шантаж працює. ЄС просто безхребетні шавки. Канада та Мексика набагато краще відреагували.
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04.02.2025 15:02 Відповісти
+1
***** и Си тихонько сидят в сторонке и тихо ржут с этого дебилизма. Мир катится в манду с нарастающей скоростью. Навыбирали дебилов, теперь будет цирк "белочка".
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04.02.2025 15:09 Відповісти
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Шантаж працює. ЄС просто безхребетні шавки. Канада та Мексика набагато краще відреагували.
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04.02.2025 15:02 Відповісти
Ну почему? Донни сильно мечтал сделать Америку энергетической сверхдержавой? Дания в ответ Трампу уже разрешила рашке приступить к восстановлению своих северных потоков. Правда нам от этого совсем не лучше.
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04.02.2025 15:12 Відповісти
Уважаемый эксперт. Просветите нас о столь важном событии которое, к сожалению, прошло мимо нас. Дания разрешила ремонт трубопровода?
Будут монтировать вставку? Что вы, эксперты, называете восстановлением?
Приведение к первоначальному состоянию? Нет?
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04.02.2025 18:03 Відповісти
Він проти Євросоюзу ніякиз тарифів не вводив. На що Європі реагувати?
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04.02.2025 15:17 Відповісти
Всьо? Віддадуть Гренландію шоб мито не вводив?
Якшо ця руда мавпа відіжме Гренландію просто за обіцянку ввести мита, то обіцяю ніколи не називати його рудою мавпою . Це буде блін епічно!
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04.02.2025 15:02 Відповісти
Зэлэный_Змий, если я спрошу сколько у США есть действующих ледоколов, вы меня не пошлете за русским ледоколом?
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04.02.2025 18:10 Відповісти
В оригиналі "за русскім боєвим корабльом" . Ні, не пошлю
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05.02.2025 00:01 Відповісти
***** и Си тихонько сидят в сторонке и тихо ржут с этого дебилизма. Мир катится в манду с нарастающей скоростью. Навыбирали дебилов, теперь будет цирк "белочка".
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04.02.2025 15:09 Відповісти
Китай побачив що Трамп ввів мита 10%, з 10 лютого Китай вводить 10-відсоткове мито на нафту та сільськогосподарську техніку зі США. Також КНР вводить 15% мита на американське вугілля і зріджений газ.
Тут гра в дві сторони, Трамп, або геть забороняє торгівлю і інвестиції в Китай і все виробництво повертається в США, або вводить тарифи, а на ці тарифи Китай вводить свої тарифи... і Трамп в решті решт отримує шляпу, а не вирішення проблем торговельного балансу...
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04.02.2025 15:23 Відповісти
І з Сі договориться до чогось. Переносити виробництва назад в США це лише збільшити продукцію в ціні. Тому що в США робоча сила, то дорого.
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04.02.2025 15:35 Відповісти
Ви забуваєте про роботизацію... можливо і не потрібно вже стільки робочої сили... тому і почали торгівельні війни з Китаєм
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04.02.2025 16:05 Відповісти
******** рівень роботизації не дозволяє ще замінити людей повністю.
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04.02.2025 16:26 Відповісти
Ще 4 роки назад чув від ІТ, що АІ ніколи не зможе програми писати, так як вони, а тепер багато з них вже зовсім іншої думки....
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05.02.2025 09:35 Відповісти
ЄС варто передати список американської продукції на котру будуть підвищені мита ,у випадку,якщо подібну куйню дозволить собі "трамбон"
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04.02.2025 15:25 Відповісти
Основна частка зараз це газ та озброєння, на це мито не піднімуть
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04.02.2025 16:07 Відповісти
США продають в ЄС майже 60% зброї.Не виключено,що американський ВПК,може залишитися без жирного європейського шматка закзів.якщо ЄС вирішить замінювати американську зброю .на зброю власного виробництва. Конфлікт "трамбона" ,не на його користь із війсковими виробниками закінчиться для нього погано дюже............
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04.02.2025 17:29 Відповісти
ЄС так займались всі роки глобалізацією, що не зможуть самі виробляти озброєння... Те що наразі є, то спільно з амерами та на їх або китайських комплектуючих...
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05.02.2025 09:38 Відповісти
випадково про там різні європейські "цацки" на фронті нічого не чув???Якщо їх перераховувати,то Тобі не вистарчить загинати пальці рук і ніг де- кілька разів
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05.02.2025 10:52 Відповісти
Вони більшість розроблені спільно з амерами або на їх комплектуючих, принаймі при кожних затримках поставки озброєння від ЄС вони посилаються на це...
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05.02.2025 12:50 Відповісти
О, вже і ЄС прогнулися. Далі на черзі Китай ну і ***** звісно.
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04.02.2025 15:33 Відповісти
 
 