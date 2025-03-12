Відновилося транспортування американської допомоги в Україну з хабу в Польщі, - Міноборони Польщі
Транспортування американської зброї в Україну з хабу в Польщі, розташованого в Ясьонці, відновилося.
Про це у соцмережі Х повідомив заступник міністра оборони Польщі Залевський, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову почали транспортування американської зброї з польського хабу в Ясьонці в Україну", - написав він.
Раніше також повідомлялося, що Maxar відновила доступ до супутникових фото для українських користувачів.
Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".
Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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ого тут коменти труть, капець. цензор.так
П.с. весь світ має зрозуміти, що мати справу з американцями це рівносильно смерті! + Все потрібно робити щоб мати свою зброю і бажано свою ядерну зброю.
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@freeukrmanhttps://x.com/freeukrman
Тобто угода по мінералам буде підписана, військова допомога та розвіддані будуть відновлені.
Але ж це не досягнення, це повернення в стартові позиції до провалу Зеленського у Вашингтоні.
А де ті які казали що це не провал і угода це пастка і капітуляція?
Що тепер заспівають?
@ "Через ряд приближённых к кремлю источников сообщают о выгодах временного полного прекращения огня, что само собой говорит о согласии россии на такое предложение.
Если бы в москве отказались от инициативы временного полного прекращения огня - это бы расценивалось мировым сообществом как нежелание россии двигаться к миру."
це зброя, надана ЗСУ ще попередньою адміністрацією Білого дому та яка вже фактично належала ЗСУ ще до вступу рудого донні на посаду
зупинити її передачу до ЗСУ це навіть не "цукерку в дитини забрати"
а от шо ЗСУ надасть рудий донні? яку саме воєнну допомогу?
Стратегія команди президента Володимира Зеленського у досягненні миру на Донбасі полягає не у звинуваченні Росії у всіх бідах, а у використані всіх можливих майданчиків для переговорів і зниження напруги, щоб рятувати життя українців і просувати інтереси України. (с)
зараз у вашингтоні ніч. трамп відпочивають.
зараз, головний, потужний ларьочнік єрмачина.
як же він всіх обмногоходовіл...
ай яй яй....
це ж пєсня про любов і смерть одночасно!
сьогодні, весь день, всі утюгі будуть співати осанни, справжньому лідеру єрмачинє!
поки не проснеться трамп та не почне ригати чергову маячню....
Наказ - зупинили. Наказ - продовжили.
Перевага автократій.
Тільки боком це вилазить. Особливо демократіям, до такого зовсім не звичним.
Фондовий ринок США не дасть збрехати.
проте це зброя, вже надана ЗСУ попереднім овальним кабінетом Білого дому
рішення про її надання та передачу ЗСУ вже остаточно прийнято Когресом та Президентом США, після чого ЗСУ стало її власником, а пентагом лише оператором з постачання (до речі, більшість перевозилася нашими АНами)
та на складах у Польщі вона перебувала на зберіганні задля убезпечення знищення кацапами до моменту отримання бойовим підрозділом задля бойової роботи (яко ті самі ракети до Петріотів)
тому такий "наказ" з точки зору закону - як мінімум "перевищення службових повноважень", якщо не чистий "розбій"
так само і щодо обміну розвідданими, відновлення якого штати наразі подають як велике досягнення на шляху припинення "кривавої війни"... ссумно це все, із таким союзником
неуважениеобиды, сделать Зе более сговорчивым. Все это имеет место, но главное здесь как мне кажется, изменение парадигмы, что бы для орков, которые уже четвертый год топчутся (по большому счету) на месте, и которым великодержавная гордыня и высокомерие не позволяет перед какими то хохламиукраинцами признать свою неспособность достичь своих шизонутых целей т.н. сво, короче прижать нас к ногтю, поэтому Трампу надо было сделать, что бы все выглядело так, что на прекращение огня, на перемирие, они идут под давлением США, собственно как они и хотели, они же типа с НАТО воюют а Украина это так, марионетка, и на что при Байдене не соглашались - никаких переговоров с Украиной без Украины, т.е. когда Украина хотя бы формально была субъектом и задавала общие контуры и условия, на которых была готова начать переговоры. На публику естественно нереалистичные, на деле же стараясь максимально улучшить свои переговорные позиции, понимая что все оккупированные территории не вернуть. Что ж, вариантов похоже у нас нет, так что теперь мы в игре которую задумал Трамп, но не стоит спешить радоваться возобновлению поставок, пока неясно что у не го на уме, и на какие уступки придется идти ради перемирия, быть может он потребует так много, что Зе будет вынужден отказаться, и тогда он заявит что Зе не хочет мира и снова прекратит поставки. Можно еще рассмотреть оптимистичный вариант, где Трамп не станет много требовать, а то и вовсе рф откажется от прекращения огня и он введет серьезные санкции а нас завалит оружием.