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Новини США відновили постачання допомоги Україні
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Відновилося транспортування американської допомоги в Україну з хабу в Польщі, - Міноборони Польщі

Допомога сша Україні

Транспортування американської зброї в Україну з хабу в Польщі, розташованого в Ясьонці, відновилося.

Про це у соцмережі Х повідомив заступник міністра оборони Польщі Залевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову почали транспортування американської зброї з польського хабу в Ясьонці в Україну", - написав він.

Раніше також повідомлялося, що Maxar відновила доступ до супутникових фото для українських користувачів.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Автор: 

Польща (8478) допомога (8291) США (22497)


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Топ коментарі
+15
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12.03.2025 10:07
+11
https://x.com/freeukrman ДревляниН
https://x.com/freeukrman
@freeukrmanhttps://x.com/freeukrman

Тобто угода по мінералам буде підписана, військова допомога та розвіддані будуть відновлені.
Але ж це не досягнення, це повернення в стартові позиції до провалу Зеленського у Вашингтоні.
А де ті які казали що це не провал і угода це пастка і капітуляція?
Що тепер заспівають?
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12.03.2025 09:58
+8
Зрадойоби так і не зрозуміли чому все так. Лижіть дупу найвеличнішому і далі.
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12.03.2025 10:00
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все так. трамп йшов на вибори з такою програмою. його американці для цього і вибрали.

ого тут коменти труть, капець. цензор.так
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12.03.2025 10:09 Відповісти
Розморозили - до Украіни Трамп приміняє батіг
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12.03.2025 09:54 Відповісти
і це добре., а кізлам що зранку до вечора самоутверджуються матюччям у сторону союзників- жріть холодну мівіну на пОПі дЄрьмака.
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12.03.2025 09:54 Відповісти
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12.03.2025 09:54 Відповісти
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12.03.2025 09:57 Відповісти
Зеля та його команда це *********
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12.03.2025 10:20 Відповісти
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12.03.2025 09:55 Відповісти
Цирк ціною життя Воїнів України...

П.с. весь світ має зрозуміти, що мати справу з американцями це рівносильно смерті! + Все потрібно робити щоб мати свою зброю і бажано свою ядерну зброю.
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12.03.2025 09:56 Відповісти
https://x.com/freeukrman ДревляниН
https://x.com/freeukrman
@freeukrmanhttps://x.com/freeukrman

Тобто угода по мінералам буде підписана, військова допомога та розвіддані будуть відновлені.
Але ж це не досягнення, це повернення в стартові позиції до провалу Зеленського у Вашингтоні.
А де ті які казали що це не провал і угода це пастка і капітуляція?
Що тепер заспівають?
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12.03.2025 09:58 Відповісти
Сходи до дідька.
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12.03.2025 09:58 Відповісти
Мы яблоками себя обеспечить не можем,какая ядерная зброя?****** .Голова для шапки?
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12.03.2025 10:01 Відповісти
смішно чути, а ви, хоча б спробували?
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12.03.2025 10:12 Відповісти
Ig Shu. У меня три яблони и не только,хватает.А в магазинах 90% Польша.
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12.03.2025 11:23 Відповісти
корови ******* травичку, але дають сіно то жруть сіно... То навіщо ви такий приклад наводите, хіба я винен, що хтось ввозить яблука доведені воском, хімією, завиванням і т.д. до стадії, що на неї і мушка не хоча спорожнюватись?
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12.03.2025 11:28 Відповісти
ну все. поговорили нарешті..., далі - нецікаво, головне - не припинення вогню, головне - поговорити про це...
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12.03.2025 09:56 Відповісти
Інсайдери вже пишуть таке:

@ "Через ряд приближённых к кремлю источников сообщают о выгодах временного полного прекращения огня, что само собой говорит о согласии россии на такое предложение.
Если бы в москве отказались от инициативы временного полного прекращения огня - это бы расценивалось мировым сообществом как нежелание россии двигаться к миру."
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12.03.2025 10:17 Відповісти
Еще никто так не подставлял американский ВПК как этот рыжий клоун-маразматик,многие новые контракты уйдут конкурентам.
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12.03.2025 09:58 Відповісти
Що з їбалом русня???,
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12.03.2025 10:00 Відповісти
Зрадойоби так і не зрозуміли чому все так. Лижіть дупу найвеличнішому і далі.
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12.03.2025 10:00 Відповісти
є нюанс
це зброя, надана ЗСУ ще попередньою адміністрацією Білого дому та яка вже фактично належала ЗСУ ще до вступу рудого донні на посаду
зупинити її передачу до ЗСУ це навіть не "цукерку в дитини забрати"
а от шо ЗСУ надасть рудий донні? яку саме воєнну допомогу?
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12.03.2025 10:01 Відповісти
Я не поняв. Так шо, Трамп вже не агент Краснов і прислужник путіна? Хто тепер в усьому винен?
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12.03.2025 10:04 Відповісти
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12.03.2025 10:07 Відповісти
Єрмак: Наша стратегія не звинувачувати Росію в усіх наших бідах

Стратегія команди президента Володимира Зеленського у досягненні миру на Донбасі полягає не у звинуваченні Росії у всіх бідах, а у використані всіх можливих майданчиків для переговорів і зниження напруги, щоб рятувати життя українців і просувати інтереси України. (с)
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12.03.2025 10:11 Відповісти
Ви що не бачите, що це двійник Трампа! у справжнього Трампа вухо пробите повинно бути, а цього ціле!
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12.03.2025 10:08 Відповісти
та просто коли агент козир зустрівся з посіпаками агента краснова, щоб підписати капітуляцію на вимогу агента *****, то у місцевих зельоних плати погоріли. а коли вийшла новина про те що зброя знову поїхала до нас, то і не тільки у зельоних плати погоріли.
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12.03.2025 10:12 Відповісти
нєнє.
зараз у вашингтоні ніч. трамп відпочивають.
зараз, головний, потужний ларьочнік єрмачина.
як же він всіх обмногоходовіл...
ай яй яй....
це ж пєсня про любов і смерть одночасно!
сьогодні, весь день, всі утюгі будуть співати осанни, справжньому лідеру єрмачинє!
поки не проснеться трамп та не почне ригати чергову маячню....
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12.03.2025 10:13 Відповісти
Ну це добре...а то уявляєте собі десь через місяць в АТБ - сваабоднаая каассаа!
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12.03.2025 10:05 Відповісти
Кацапури недовго раділи
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12.03.2025 10:09 Відповісти
І ніяких вам узгоджень, конгресів, голосувань.
Наказ - зупинили. Наказ - продовжили.
Перевага автократій.
Тільки боком це вилазить. Особливо демократіям, до такого зовсім не звичним.
Фондовий ринок США не дасть збрехати.
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12.03.2025 10:17 Відповісти
ринок ринком,
проте це зброя, вже надана ЗСУ попереднім овальним кабінетом Білого дому
рішення про її надання та передачу ЗСУ вже остаточно прийнято Когресом та Президентом США, після чого ЗСУ стало її власником, а пентагом лише оператором з постачання (до речі, більшість перевозилася нашими АНами)
та на складах у Польщі вона перебувала на зберіганні задля убезпечення знищення кацапами до моменту отримання бойовим підрозділом задля бойової роботи (яко ті самі ракети до Петріотів)
тому такий "наказ" з точки зору закону - як мінімум "перевищення службових повноважень", якщо не чистий "розбій"
так само і щодо обміну розвідданими, відновлення якого штати наразі подають як велике досягнення на шляху припинення "кривавої війни"... ссумно це все, із таким союзником
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12.03.2025 10:47 Відповісти
Треба бігом бігом, бо у того, що під фейковою засмагою права півкуля не довіряє лівій
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12.03.2025 10:47 Відповісти
Головне шо постачання зброї відновили. З паршивої вівці хоч шерсті клок (С). Погано тільки шо тепер всі (Європа) розслабляться. Тіпа питання вирішене. Хоча воно ніфіга не вирішене.
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12.03.2025 11:05 Відповісти
Возобновление помощи это конечно хорошо, правда это то, что еще при Байдене было выделено. Остается не до конца понятным, зачем было устраивать весь тот цырк-спектакль в овальном кабинете: показать кто тут главный, потрафить своим избирателям, отыграться за прошлые неуважение обиды, сделать Зе более сговорчивым. Все это имеет место, но главное здесь как мне кажется, изменение парадигмы, что бы для орков, которые уже четвертый год топчутся (по большому счету) на месте, и которым великодержавная гордыня и высокомерие не позволяет перед какими то хохлами украинцами признать свою неспособность достичь своих шизонутых целей т.н. сво, короче прижать нас к ногтю, поэтому Трампу надо было сделать, что бы все выглядело так, что на прекращение огня, на перемирие, они идут под давлением США, собственно как они и хотели, они же типа с НАТО воюют а Украина это так, марионетка, и на что при Байдене не соглашались - никаких переговоров с Украиной без Украины, т.е. когда Украина хотя бы формально была субъектом и задавала общие контуры и условия, на которых была готова начать переговоры. На публику естественно нереалистичные, на деле же стараясь максимально улучшить свои переговорные позиции, понимая что все оккупированные территории не вернуть. Что ж, вариантов похоже у нас нет, так что теперь мы в игре которую задумал Трамп, но не стоит спешить радоваться возобновлению поставок, пока неясно что у не го на уме, и на какие уступки придется идти ради перемирия, быть может он потребует так много, что Зе будет вынужден отказаться, и тогда он заявит что Зе не хочет мира и снова прекратит поставки. Можно еще рассмотреть оптимистичный вариант, где Трамп не станет много требовать, а то и вовсе рф откажется от прекращения огня и он введет серьезные санкции а нас завалит оружием.
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12.03.2025 11:06 Відповісти
Хоч якась добра новина.
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12.03.2025 11:20 Відповісти
Все що було у Овальному кабінеті було розіграно як вистава для путіна. І наш президент був головним актором. Вони розіграли нібито сварку щоб обдурити пуйла, та дати йому марні надії.
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12.03.2025 12:45 Відповісти
 
 