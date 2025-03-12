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Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США Вибори у Гренландії
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Вибори у Гренландії виграла партія, яка виступає за незалежність від Данії

вибори у Гренландії

У Гренландії на виборах до парламенту, що пройшли 11 березня, перемогли партії, що виступають за відокремлення від Данії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Переможцем виборів стала Демократична партія (Demokraatit), яка раніше перебувала в опозиції. Вона набрала майже 30% голосів виборців, і тепер має сформувати коаліцію з іншими політичними силами.

Друге місце посіла партія Naleraq, тоді як попередня владна коаліція втратила майже половину голосів виборців порівняно з попередніми виборами.

І "Демократи", і Naleraq виступають за відокремлення Гренландії від Данії й проголошення незалежності. Крім того, Демократична партія наголошує на необхідності підтримки місцевого бізнесу й соціальних програм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр-міністр Гренландії Егеде про намір Трампа купити острів: Не продається

Вибори в Гренландії відбулися на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що він хоче приєднати острів до США.

Трамп хоче приєднати Гренландію до США

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

Автор: 

вибори (6683) Гренландія (72) Данія (768)


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Топ коментарі
+11
дрн лнр?
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12.03.2025 19:32
+8
наступний крок, піхотинці сша займають пошту телеграф телефон.
потім, референдум.
далі, парламент гренландіїї просить президента трампа прийняти їх до сша.
скільки там залишилось до ста днів?
встигнуть нащадки вікінгів обісратися остаточно?
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12.03.2025 19:36
+6
Чтобы ***** и не нагадил на выборах - такого не может быть. Тем более когда у него одна цель с дегенератом Трампом.
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12.03.2025 19:34
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дрн лнр?
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12.03.2025 19:32 Відповісти
Це м'яко кажучи неправда.
Вибори виграла центристська партія яка сама того не чекала. У них незалежність на десятому місці в пріоритетах була. А місцеві нацики яких спонсорувала Ілона і на яких ставили трампоїди провалились з тріском...
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12.03.2025 19:40 Відповісти
місцеві нацики це ескімоси?
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12.03.2025 19:48 Відповісти
Не знаю яка в них національність але вони були треті. Причому навіть вони проти анексії штатами.
Там уся перша трійка проти...
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12.03.2025 19:57 Відповісти
Бурьяти....
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12.03.2025 20:10 Відповісти
місцеві нацики це ескімоси?
*********
Слово "ескімос" ображає ескімосів. Тепер їх треба називати "інуіти". А "ескімосами" цей народ назвали індіанці, яких тепер теж заборонено називати індіанцями, бо це їх також ображає. Вони тепер "корінні американці". А саме слово "ескімоси" означає "ті, що їдять сире м'ясо". Чекаю, коли заборонять їсти м'ясо, бо це ображає вегетаріанців.

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12.03.2025 21:25 Відповісти
гнр
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12.03.2025 21:41 Відповісти
Чтобы ***** и не нагадил на выборах - такого не может быть. Тем более когда у него одна цель с дегенератом Трампом.
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12.03.2025 19:34 Відповісти
Тобто Данія просрала шанс добре заробити?
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12.03.2025 19:35 Відповісти
нуу....
там ще гірше ніж у нас.
у нас що б почати копати треба ще потицяти туди сюди, порахувати. знайти де краще почати.
це, років з десять.
на гренландії, треба зачекати поки льодовик розтане остаточно.
а, це років з сто+.
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12.03.2025 19:39 Відповісти
Близько половини всього бюджету Гренландії надходить завдяки дотаціям з Данії.
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12.03.2025 19:41 Відповісти
наступний крок, піхотинці сша займають пошту телеграф телефон.
потім, референдум.
далі, парламент гренландіїї просить президента трампа прийняти їх до сша.
скільки там залишилось до ста днів?
встигнуть нащадки вікінгів обісратися остаточно?
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12.03.2025 19:36 Відповісти
До речі, майже так само була створена Панама, яка до того належала Колумбії.

2 листопада 1903 року американські кораблі кинули якір на рейді поблизу Панама-Сіті.

3 листопада 1903 року тут було проголошена незалежна від Колумбії держава Панама.

6 листопада 1903 року Панама була визнана США. Підрозділи колумбійської армії в Панамі перейшли на бік сепаратистів.

18 листопада 1903 року Панама і США підписали договір Хей-Бунот-Варілла, згідно з яким США отримали право «навічно» розгортати збройні сили на території Панами і «забезпечувати контроль» над Панамським каналом. Сполученим Штатам також були надані всі права на будівництво та експлуатацію каналу і право втручатися у внутрішні справи Панами, якщо вони становили загрозу для каналу.

У 1904 р. право США на розгортання збройних сил на території Панами було закріплено в Конституції Панами. Тоді ж Військове відомство США почало будівництво Панамського каналу.
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12.03.2025 21:34 Відповісти
Ну, 30 відсотків, то це ще НЕ "ааааа, катастрофаааа!"
Там же, напевно потрібно "конституційна більшість"... "загальний референдум"...
Якщо, взагалі, Конституція Данії це дозволяє.
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12.03.2025 19:37 Відповісти
Яка там Конституція, Трамп розігрує кримський варіант!
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12.03.2025 19:51 Відповісти
Підозрюю, що виграли тому що:
Половина голосувала за них, що би САМИМ продатися США.
А інша половина голосувала, що би "не дай боже" Данія їх, не питаючи, НЕ ПРОДАЛА.
Сіютативний ЗБІГ голосів виборців, як в Україні за Зеленського.
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12.03.2025 19:41 Відповісти
Схема така, якась вигідна комусь партія, обіцяє народові рай а сама в підсумках, виконує всі хотелки тих то їх фінансує?!
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12.03.2025 19:42 Відповісти
То що, вони відокремлюються і стають незалежними, чи відразу здаються США? Коста-Ріка, наприклад, не має власної валюти і користується доларом США, провела кілька референдумів за приєднання до США, а ті їх так і не беруть!
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12.03.2025 19:44 Відповісти
В Турции, Египте, Шри-Ланке и многих прочих свободно ходят в обращении баксы США .
В той же Черногории отменили свою валюту и приняли Евро даже не вступив в ЕС
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12.03.2025 20:21 Відповісти
Ви переплутали Коста-Ріку і Пуерто-Ріко. Або ж запам'ятали старий жарт сайту Панорама.
Це Пуерто-Ріко бажає отримати права штата США, хоча його жителі і так мають американське громадянство, однак не можуть голосувати за федеральну владу і за президента, якщо тільки не проживають на основній території США.

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12.03.2025 21:49 Відповісти
Ну, і звісно, Коста-Ріка має свою валюту, яка називається колон. Названа на честь Христофора Колумба, чиє ім'я-прізвище іспанською мовою звучить, як Крістобаль Колон.

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12.03.2025 21:59 Відповісти
Мир рушится на глазах, везде к власти приходят дешёвые популисты и дегенераты, которые приводят к развалу и уничтожению всего того, что достигалось столетиями , как это печально.
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12.03.2025 19:53 Відповісти
Можете это....человечество тупеет, поэтому и выплывают повсеместно дегенераты
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12.03.2025 20:57 Відповісти
Оно давно уже отупело и деградировало, на сегодня, минимум 99% населения земли это дебилы и дегенераты.
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12.03.2025 21:11 Відповісти
Існує одна цікава гіпотеза, що кількість, так би мовити, "планетарного розуму" є обмеженою, і розподіляється на всіх жителів Землі. Тому, чим більше стає людей на планеті, тим менше в середньому дістається розуму для однієї окремої людини. Вроді біткойнів розуму.

Це трохи схоже на теорію академіка Вернадського про ноосферу Землі, яка, мовляв, оточує планету незримою надсвітовою оболонкою.
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12.03.2025 22:10 Відповісти
Зараз москалі заволають,мовляв,відітє)Але ж на Гренландію не висадилися зелені чєлавєчкі з Гамерики)Вибори в них,бо так у всьому цивілізованому світі.Дивно,50 тисяч населення вірять,що якби вони стали американцями ,то їм щось би дали?))Хіба біл про права))
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12.03.2025 20:03 Відповісти
Я б ретельно перевірив ті вибори, бо дивіться, потім буде "рехверендум" акі в Криму і вуаля, Гренлядія новий штат.
Схема обкатана Ху.йлом, агент Руде Ху.йло примінить її для себе, куратор же зміг....
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12.03.2025 20:07 Відповісти
Враховучи населення Греландії Маск може підкупити більшу частину населення.МАГА не залишать Греландію в спокої.
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12.03.2025 20:09 Відповісти
Лучше бы присоединились к штатам, получили бы американское гражданство да инвестиции сумасшедшие в добычу ископаемых. А то, ни Дания, ни сами гренландцы не имеют на это финансов. ЕС не желает этим заниматься, а китаезов туда штаты не пустят т.к с китайскими инвестициями придет запашок китайского мира, а сша это вообще не к месту так близко от себя. Короче заберут их рано или поздно в любом случае
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12.03.2025 20:09 Відповісти
Давно уже сказано, там добыча нерентабельна. Добыча тонны угля равноценна стоимости двух тонн золота.
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13.03.2025 07:30 Відповісти
Сейчас нерентабельно, через 50 лет будеи рентабельно. Учитывая расположение и залежи ископаемых это вложение в будущее
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13.03.2025 14:08 Відповісти
населення з 50 тищ.
а партій...
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12.03.2025 20:25 Відповісти
Якщо виплатити кожному гренландцю по 1 мільйону доларів то за 50 мільярдів Гренландія буде ваша.
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12.03.2025 20:32 Відповісти
читав статтю колись про них здорову..тре ще 1 пляшка горілки бо там є один ескімос із росєї, бухає і бігає з ножем
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12.03.2025 22:07 Відповісти
Там населения всего 60 тыс человек, и туева куча партий. Кто-то вообще работает?
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12.03.2025 21:09 Відповісти
Интересный вопрос. Там 22тыс. работающих. Из них чиновников 13тыс., на производствах, в строительстве, добыче и промыслах 4.5тыс., остальные кто где. 300 риэлторов. 300! на меньше чем 60000 населения (они там что, только недвижку друг другу продают?). Вспомнился Старгород из 12 стульев, там только парикмахеры и гробовщики жили. Хотя, одно время жил и работал в польском городе Барлинек, так там на каждой улице по несколько кондитерских. Такое впечатление, что все жители только торты и пирожные пекут.
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13.03.2025 07:20 Відповісти
Там климат такой, что работать реально можно 3 месяца в году. Полгода темнота. Бухают они.
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13.03.2025 07:23 Відповісти
дуже тупе рішення, особливо зараз. Незалежні сьогодні, завтра або росія, або сша, або китай введуть війська. І що ці дебіли будуть робити??? абсолютно тупі
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12.03.2025 22:39 Відповісти
Вот интересно, на какие средства возможно существование независимой Гренландии, если на сегодня это мега дотационная автономия?
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13.03.2025 07:10 Відповісти
 
 