Вибори у Гренландії виграла партія, яка виступає за незалежність від Данії

У Гренландії на виборах до парламенту, що пройшли 11 березня, перемогли партії, що виступають за відокремлення від Данії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Переможцем виборів стала Демократична партія (Demokraatit), яка раніше перебувала в опозиції. Вона набрала майже 30% голосів виборців, і тепер має сформувати коаліцію з іншими політичними силами.

Друге місце посіла партія Naleraq, тоді як попередня владна коаліція втратила майже половину голосів виборців порівняно з попередніми виборами.

І "Демократи", і Naleraq виступають за відокремлення Гренландії від Данії й проголошення незалежності. Крім того, Демократична партія наголошує на необхідності підтримки місцевого бізнесу й соціальних програм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр-міністр Гренландії Егеде про намір Трампа купити острів: Не продається

Вибори в Гренландії відбулися на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що він хоче приєднати острів до США.

Трамп хоче приєднати Гренландію до США

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".