Вибори у Гренландії виграла партія, яка виступає за незалежність від Данії
У Гренландії на виборах до парламенту, що пройшли 11 березня, перемогли партії, що виступають за відокремлення від Данії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Переможцем виборів стала Демократична партія (Demokraatit), яка раніше перебувала в опозиції. Вона набрала майже 30% голосів виборців, і тепер має сформувати коаліцію з іншими політичними силами.
Друге місце посіла партія Naleraq, тоді як попередня владна коаліція втратила майже половину голосів виборців порівняно з попередніми виборами.
І "Демократи", і Naleraq виступають за відокремлення Гренландії від Данії й проголошення незалежності. Крім того, Демократична партія наголошує на необхідності підтримки місцевого бізнесу й соціальних програм.
Вибори в Гренландії відбулися на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що він хоче приєднати острів до США.
Трамп хоче приєднати Гренландію до США
Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.
CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
Будь ласка, зачекайте...
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Вибори виграла центристська партія яка сама того не чекала. У них незалежність на десятому місці в пріоритетах була. А місцеві нацики яких спонсорувала Ілона і на яких ставили трампоїди провалились з тріском...
Там уся перша трійка проти...
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Слово "ескімос" ображає ескімосів. Тепер їх треба називати "інуіти". А "ескімосами" цей народ назвали індіанці, яких тепер теж заборонено називати індіанцями, бо це їх також ображає. Вони тепер "корінні американці". А саме слово "ескімоси" означає "ті, що їдять сире м'ясо". Чекаю, коли заборонять їсти м'ясо, бо це ображає вегетаріанців.
там ще гірше ніж у нас.
у нас що б почати копати треба ще потицяти туди сюди, порахувати. знайти де краще почати.
це, років з десять.
на гренландії, треба зачекати поки льодовик розтане остаточно.
а, це років з сто+.
потім, референдум.
далі, парламент гренландіїї просить президента трампа прийняти їх до сша.
скільки там залишилось до ста днів?
встигнуть нащадки вікінгів обісратися остаточно?
2 листопада 1903 року американські кораблі кинули якір на рейді поблизу Панама-Сіті.
3 листопада 1903 року тут було проголошена незалежна від Колумбії держава Панама.
6 листопада 1903 року Панама була визнана США. Підрозділи колумбійської армії в Панамі перейшли на бік сепаратистів.
18 листопада 1903 року Панама і США підписали договір Хей-Бунот-Варілла, згідно з яким США отримали право «навічно» розгортати збройні сили на території Панами і «забезпечувати контроль» над Панамським каналом. Сполученим Штатам також були надані всі права на будівництво та експлуатацію каналу і право втручатися у внутрішні справи Панами, якщо вони становили загрозу для каналу.
У 1904 р. право США на розгортання збройних сил на території Панами було закріплено в Конституції Панами. Тоді ж Військове відомство США почало будівництво Панамського каналу.
Там же, напевно потрібно "конституційна більшість"... "загальний референдум"...
Якщо, взагалі, Конституція Данії це дозволяє.
Половина голосувала за них, що би САМИМ продатися США.
А інша половина голосувала, що би "не дай боже" Данія їх, не питаючи, НЕ ПРОДАЛА.
Сіютативний ЗБІГ голосів виборців, як в Україні за Зеленського.
В той же Черногории отменили свою валюту и приняли Евро даже не вступив в ЕС
Це Пуерто-Ріко бажає отримати права штата США, хоча його жителі і так мають американське громадянство, однак не можуть голосувати за федеральну владу і за президента, якщо тільки не проживають на основній території США.
Це трохи схоже на теорію академіка Вернадського про ноосферу Землі, яка, мовляв, оточує планету незримою надсвітовою оболонкою.
Схема обкатана Ху.йлом, агент Руде Ху.йло примінить її для себе, куратор же зміг....
а партій...