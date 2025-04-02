Білий дім оцінює витрати на можливе придбання Гренландії, - WP

Білий дім проводить оцінку того, скільки коштуватиме федеральному уряду США контроль над Гренландією.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на три поінформовані джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це одна з найконкретніших спроб реалізувати ідею колишнього президента США Дональда Трампа щодо придбання цього данського острова. За словами джерел, чиновники в останні тижні вивчають потенційні витрати, пов’язані з інтеграцією Гренландії, включаючи фінансування державних послуг для її 58 тисяч жителів.

Бюджетне управління Білого дому аналізує скільки коштуватиме утримання острова в разі його придбання та які доходи може отримати США від природних ресурсів Гренландії.

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Один із варіантів передбачає пропозицію уряду Гренландії вигідніших умов, ніж нинішні данські субсидії у 600 мільйонів доларів на рік.

Повідомляється, що оцінку витрат проводить Управління та бюджет США на чолі з Расселом Воутом. Адміністрація розглядає можливість переконати громадськість у рентабельності цього проєкту через податки та роялті від комерційної діяльності на острові.

Водночас поки що питання Гренландії не є пріоритетним у національній безпеці США. Чиновник Білого дому заявив, що це "бонусна гра", яка може відбутися після завершення війни РФ в Україні, стабілізації ситуації на Близькому Сході та стримування Ірану.

Остаточне рішення залежатиме від економічних розрахунків і політичної волі мешканців Гренландії, які мають підтримати потенційне приєднання.

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Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

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