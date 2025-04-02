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Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
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Білий дім оцінює витрати на можливе придбання Гренландії, - WP

Гренландія і Трамп

Білий дім проводить оцінку того, скільки коштуватиме федеральному уряду США контроль над Гренландією.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на три поінформовані джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це одна з найконкретніших спроб реалізувати ідею колишнього президента США Дональда Трампа щодо придбання цього данського острова. За словами джерел, чиновники в останні тижні вивчають потенційні витрати, пов’язані з інтеграцією Гренландії, включаючи фінансування державних послуг для її 58 тисяч жителів.

Бюджетне управління Білого дому аналізує скільки коштуватиме утримання острова в разі його придбання та які доходи може отримати США від природних ресурсів Гренландії.

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Один із варіантів передбачає пропозицію уряду Гренландії вигідніших умов, ніж нинішні данські субсидії у 600 мільйонів доларів на рік.

Повідомляється, що оцінку витрат проводить Управління та бюджет США на чолі з Расселом Воутом. Адміністрація розглядає можливість переконати громадськість у рентабельності цього проєкту через податки та роялті від комерційної діяльності на острові.

Водночас поки що питання Гренландії не є пріоритетним у національній безпеці США. Чиновник Білого дому заявив, що це "бонусна гра", яка може відбутися після завершення війни РФ в Україні, стабілізації ситуації на Близькому Сході та стримування Ірану.

Остаточне рішення залежатиме від економічних розрахунків і політичної волі мешканців Гренландії, які мають підтримати потенційне приєднання.

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Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

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Автор: 

Гренландія (73) витрати (278) США (22685)


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Топ коментарі
+24
Трампони хочуть доїти ресурси України щоб придбати Гренландію. Ось і весь бізнес-план мародерні.
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02.04.2025 11:29
+14
Трампісти прямо запрошують Китай до Тайваню ! Дограються ідіоти ...
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02.04.2025 11:36
+12
"Водночас поки що питання Гренландії не є пріоритетним у національній безпеці США. Чиновник Білого дому заявив, що це "бонусна гра", яка може відбутися після завершення війни РФ в Україні, стабілізації ситуації на Близькому Сході та стримування Ірану". Джерело: https://censor.net/ua/n3544584
Починаєм : "завершення війни в Україні"... Питання - а коли це буде? До закінчення правління Трампа, чи після? І чи захоче наступний президент США продовжувать авантюру з "привласнення" Гренландії...
Продовжуєм: "стабілізації ситуації на Близькому Сході". Її ніяк "стабілізувать" не можуть з 1949 року... А "трампісти" хочуть її "стабілізувать" за час каденції Трампа...
Завершаєм: "стримування Ірану"... Тут взагалі "туман" - "У чому полягає "стримування"? "Які його географічні, економічні, військові, дипломатичні та часові рамки?

Тобто - голий популізм і пустопорожнє балабольство...
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02.04.2025 11:47
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Трампони хочуть доїти ресурси України щоб придбати Гренландію. Ось і весь бізнес-план мародерні.
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02.04.2025 11:29 Відповісти
Этот план по украински называется просто обосрусь ( пардон идиома)-- но докажу ---что у идиота должно быть розовое пони в стране наркомании...
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02.04.2025 11:38 Відповісти
Народу України з тих ресурсів тільки дірка від бублика...На них збагачуються тільки ахметови Фірташі Коломойські та інші олігархи ... Та чиновники
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02.04.2025 11:40 Відповісти
Трамп побачив як ***** забрав в України Крим і вирішив шо так можна забирати собі все що завгодно
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02.04.2025 11:40 Відповісти
Куйлові дозволив забрати крим обама
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02.04.2025 11:45 Відповісти
Дозволили забрати виборці, які вибирали різний непотріб у вигляді синіх ригів.
Вибравши зелених ригів - дозволили інші втрати.
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02.04.2025 11:52 Відповісти
Виборці обирають тих на кого вкажуть олігархи а ЗМІ які теж належать олігархам розкрутять претендента.... Як цього зеленого цапа.....
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02.04.2025 12:13 Відповісти
58 тис нас. -- 1млн дол - кожному!
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02.04.2025 11:29 Відповісти
Треба брати не по жителям а розрахувати вартість землі. Там трильйони баксів...
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02.04.2025 11:52 Відповісти
штати не *********
на сусідів та партнерів не нападають
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02.04.2025 11:41 Відповісти
У русні досі болить за Аляску.
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02.04.2025 11:53 Відповісти
З Аляскою там дещо прозаїчніше. Та місія що "володіла" Аляскою отримала серйозного збройного відкоша від місцевих алеутів, мала шалені збитки, тому вирішила продати. Тобто і пропозиція була від москалів продати, а не від США купити. Продали вони непогано, в вікі цю угоду порівнюють з угодою щодо Луїзіани, не до порівняння щодо клімату і землеробства
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02.04.2025 12:49 Відповісти
Русня, звісно, буде вигадувати всякі пояснення, чому то була не лажа, а зовсім навпаки.
Навіть красиво дадуть пояснення факту, чому не змогли впоратись з алеутами, в той час як американці змогли.
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02.04.2025 12:58 Відповісти
як можна купити те що взагалі не до продажу?
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02.04.2025 11:33 Відповісти
що не можна придбати за кошти - можна придбати за великі кошти...
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02.04.2025 11:34 Відповісти
Ціна - як дві Аляски!
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02.04.2025 11:33 Відповісти
Ще трохи будуть продавати один із 50 штатів щоб утримувати Аль Капоне і Ко.
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02.04.2025 11:33 Відповісти
Трампісти прямо запрошують Китай до Тайваню ! Дограються ідіоти ...
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02.04.2025 11:36 Відповісти
штати криголамів не виробляють, а задля судноплавства в Арктиці, у т.ч із використанням баз в Гренландії, вони потрібні
придбання криголамів - витрати
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02.04.2025 11:36 Відповісти
А якщо так: Данія НЕ погоджується на продаж, але дозволяє взяти в оренду Гренландію. При цьому частину грошей за це вона вимагатиме надати зброєю, яку передаватиме Україні. Нам же ж потрібні системи ППО, снаряди, Хімарси і ще багато чого. Ось і буде такий собі своєрідний лендліз через третю сторону.
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02.04.2025 11:37 Відповісти
Не буде такого ...
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02.04.2025 11:37 Відповісти
До речі, Гренландія це не ОДИН острів, а ДВА. Просто вони вкриті льодовиком, тому обрисів їхніх не видно. Тобто і тут можна домовлятися.
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02.04.2025 11:45 Відповісти
Білий Бім Чорне Вухо Дім Відстрелене Вухо вдовольниться пісною салупою!
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02.04.2025 11:37 Відповісти
Або Хрєнландією.
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02.04.2025 11:56 Відповісти
Думаю Данії потрібно виготовити ядерну зброю, а папірцями яких напідписували сотнями тисяч людство може підтертеся.
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02.04.2025 11:37 Відповісти
****..тым нет покоя
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02.04.2025 11:38 Відповісти
Нічого Данія продати МАГА-торгашам не зможе. Бо не має таких прав. Можуть продати громадяни автономії разом з самими собою.
Взагалі не зрозуміло, навіщо трумпам той острів "для підтримки міжнародної безпеки" потрібний. Одна військова база у них там є і хто їм заважає побудувати ще якісь бази?
Трумп разом з венсами просто лицемірно бреше. Гренландія їм потрібна для розграбування ресурсів острова та його територіальних вод.
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02.04.2025 11:44 Відповісти
То ість ілона видирає з рота голодаючих дітей навіть ті копійки що йшли через USAID, а на трампоїдні хотєлки так нема проблєм....
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02.04.2025 11:44 Відповісти
Якщо путлеру насрати на закони, то чому б і додіку це не зробити?... а там і сі з пончиком підтягнуться...
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02.04.2025 11:45 Відповісти
"Водночас поки що питання Гренландії не є пріоритетним у національній безпеці США. Чиновник Білого дому заявив, що це "бонусна гра", яка може відбутися після завершення війни РФ в Україні, стабілізації ситуації на Близькому Сході та стримування Ірану". Джерело: https://censor.net/ua/n3544584
Починаєм : "завершення війни в Україні"... Питання - а коли це буде? До закінчення правління Трампа, чи після? І чи захоче наступний президент США продовжувать авантюру з "привласнення" Гренландії...
Продовжуєм: "стабілізації ситуації на Близькому Сході". Її ніяк "стабілізувать" не можуть з 1949 року... А "трампісти" хочуть її "стабілізувать" за час каденції Трампа...
Завершаєм: "стримування Ірану"... Тут взагалі "туман" - "У чому полягає "стримування"? "Які його географічні, економічні, військові, дипломатичні та часові рамки?

Тобто - голий популізм і пустопорожнє балабольство...
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02.04.2025 11:47 Відповісти
Зате трампобілам подобається. Вони мастурбують від цього і отримують зновувеликоамериканський оргазм! 😁
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02.04.2025 11:59 Відповісти
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02.04.2025 12:00 Відповісти
Файно написали, колишнього президента США )
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02.04.2025 11:52 Відповісти
Чотири рази перечитав і ще два протер очі! 😁
"Як зазначається, це одна з найконкретніших спроб реалізувати ідею колишнього президента США Дональда Трампа щодо придбання цього данського острова. Джерело: https://censor.net/ua/n3544584
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02.04.2025 11:57 Відповісти
Дай то Бог.
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02.04.2025 12:59 Відповісти
не кажи гоп...
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02.04.2025 11:53 Відповісти
Форпост в Гринландии гарантирует доминирование в северном полушарии .
Гражданское население там нах не нужно .
Местным чукчам можно сунуть в зубы горсть долларов и выселить в родовое стойбище Шойгу.
В обмен на территорию, Дании предоставить неограниченное право "глубокой озабоченности".
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02.04.2025 12:02 Відповісти
Який ти потужний стротєх. А нічого що 1. більшість населеняя живе в столиці і поселеннях на півдні Гренландії. 2. контроль за Льодовитим океаном треба запроваджувати на півночі острова. 3. У американців УЖЕ є база і Гренландії і ніщо їм не заважає попросити данців про розміщення ще однлї, двох чи десяти. 4. Найбільша цінність Гренландія - в її шельфі, якій дає підстави претендувати на більше долю в майбтньому поділі ресурсів Північно-Льодовитого океану.
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02.04.2025 12:18 Відповісти
Нхауя просить о чем то пигмеев датчан ?
Дешевле и проще забрать Гренландию и распоряжаться по своему усмотрению.
Несогласные могут подать в ООН ноту протеста или пожаловаться в БРИКС .
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02.04.2025 13:07 Відповісти
А кто же там в Северном полушарии вредит Рыжему Донику ? Норвегия ? Дания? Британия ? А как Кетай туды доберётся. Или жедание потереться с феноменальным другом о земную ось дробит тело ?
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02.04.2025 12:19 Відповісти
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02.04.2025 12:15 Відповісти
Це майже як у приказці - дурень думкою... бідніє.
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02.04.2025 13:00 Відповісти
тю, надрукують трильйон зеленого паперу як завжди за який всілякі дикуни готові повбивати один одного
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02.04.2025 13:40 Відповісти
Ніхто не сказав французькому дурню, що Гренландія не в Євросоюзі? (Вона, до речі, теж не належить до Європи - бо є частиною Північної Америки). І при чому тут взагалі Данія? Їх хтось запросив туди в гості? Колоніалізм уже давно повинен був закінчитися, а рішення повинні прийматися лише гренландцями.
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02.04.2025 14:14 Відповісти
"це одна з найконкретніших спроб реалізувати ідею колишнього президента США Дональда Трампа щодо придбання цього данського острова" - це пророцтво. Занотуйте. Пророцтво збудеться до мого дня народження. До 30 серпня. Цього року.
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04.04.2025 02:03 Відповісти
 
 