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Новини Помер Папа Римський Франциск
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Путін не поїде на похорон Папи Франциска, - Пєсков

путін

Речник Кремля Дмитро Пєсков завив, що президент Росії Володимир Путін не планує відвідати похорон Папи Римського Франциска.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення щодо того, хто представлятиме Росію на церемонії прощання, наразі ще не ухвалили.

Пєсков не уточнив причини, чому Путін не поїде, однак нагадаємо, що закордонні поїздки президента РФ ускладнені через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Про візит Трампа до Москви 9 травня не йдеться, - Пєсков

Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

Франциск стане першим понтифіком за понад 120 років, якого поховають за межами Ватикану.

Похоронна церемонія Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський поїде до Ватикану на церемонію прощання з Папою Франциском

Автор: 

Пєсков Дмитро (1629) путін володимир (23821) Папа Франциск (189)


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Топ коментарі
+21
Краще одразу й поховати, за компанію.
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22.04.2025 14:04
+15
Чорту місце в пеклі! Та й Італія не виходила з членів МУС, ордер на арешт діє
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22.04.2025 13:59
+9
Значить треба його силоміць доставити на похорон і там арештувати.
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22.04.2025 14:02
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Чорту місце в пеклі! Та й Італія не виходила з членів МУС, ордер на арешт діє
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22.04.2025 13:59 Відповісти
Сам ніт. Чучело повезуть.
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22.04.2025 14:10 Відповісти
в Італії буйло буде підарешт

Сеньйора Джорджиа з радістю йому організує

.
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22.04.2025 15:33 Відповісти
Значить треба його силоміць доставити на похорон і там арештувати.
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22.04.2025 14:02 Відповісти
Краще одразу й поховати, за компанію.
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22.04.2025 14:04 Відповісти
живцем, щоб цікавіше було.
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22.04.2025 15:26 Відповісти
да **** бояться ! Двойников много. )
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22.04.2025 14:02 Відповісти
СЦИКЛО!
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22.04.2025 14:04 Відповісти
У кацапетівки немає літака-рефрижератора, а як інакше можна доставити тушку дохлої молі?
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22.04.2025 14:43 Відповісти
Йоршик смердючий дурачка клеїть про те ,
що не знає , чому кремлівський вбивця не поіде на похорони !!
Так як його там арештують і відправлять до Гааги , як воєнного
злочинця 😠
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22.04.2025 14:04 Відповісти
А піськов не сказав, що він не знає; піськов просто не сказав з якої причини "васіліч" не поїде.
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22.04.2025 18:50 Відповісти
Якби й приїхав, то згорів би як тільки зайшов на територію святині!
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22.04.2025 14:05 Відповісти
пілять...як несподівано... і головне -не зрозуміло ЧОМУ? А в кінці кінців одного двійника з армади шкодують?
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22.04.2025 14:06 Відповісти
Гундяєва відправить.
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22.04.2025 14:06 Відповісти
Папа Римский не приїде на похорони Путіна - Песков
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22.04.2025 14:06 Відповісти
"...рішення щодо того, хто представлятиме Росію на церемонії прощання, наразі ще не ухвалили". Да уже и так понятно, кто это будет.
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22.04.2025 14:10 Відповісти
9 мая скоро. А тут похорони.
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22.04.2025 14:15 Відповісти
Старе ***** бздить.
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22.04.2025 14:18 Відповісти
)(уйлоБздун генетичний, як і вся )(уйлоКассапія і саме тому це лайно не брали до РВС при совку.
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22.04.2025 14:24 Відповісти
Йухло трохи папізже до Папи особисто підскоче.
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22.04.2025 14:27 Відповісти
От був би похорон в Улан-Баторі... А так ні, не поїде.
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22.04.2025 14:29 Відповісти
Після діарейного переляку, від свого повара прєданого, у ***** ноги зводить, від страху за шкурку!! СУД в ГААЗІ працює!
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22.04.2025 14:35 Відповісти
Великий християнин Трамп з Рубіо повинні намалювати собі ХРЕСТИ ПОПЕЛОМ як УЛЬТРАХРИСТЯНИ й забезпечити ХЙЛУ безпечити проводи свого аргентинського дружбана до вічності . Там же у нього в Ватикані банківські рахунки кажуть є... А то раптом українець кардинал стане папою ...
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22.04.2025 14:45 Відповісти
КАРДИНАЛ-УКРАЇНЕЦЬ БРАТИМЕ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ НОВОГО ПАПИ- ДТВін наймолодший кардинал у католицькій церкві.

45-річний єпископ українського походження Микола Бичок з Мельбурна буде одним з найвищих католицьких ієрархів світу, які https://zn.ua/ukr/war/khto-mozhe-stati-novim-papoju-politico-j-independent-nazvali-pjat-kandidatur-.html голосуватимуть за обрання наступного Папи, https://www.theguardian.com/australia-news/2025/apr/21/melbourne-bishop-australia-highest-ranking-catholic-choose-next-pope-mykola-bychok пише The Guardian.
Наприкінці минулого року https://zn.ua/ukr/WORLD/pomer-papa-rimskij-frantsisk-reuters.html покійний Папа Франциск проголосив його кардиналом. Бичок є наймолодшим кардиналом у Католицькій церкві та першим австралійцем, якого було призначено кардиналом після Джорджа Пелла. Він також став восьмим кардиналом з Австралії.

Бичок народився в українському місті Тернопіль. Після закінчення школи він пішов у монастир, а згодом був висвячений на священника у Львові.

Він служив священником у Польщі, США та інших країнах, а в січні 2020 року переїхав до Мельбурна, щоб стати єпархом Української греко-католицької церкви Святих Апостолів Петра і Павла.

«Звісно, що кожен кардинал може бути обраним на Святішого отця. Проте для мене це є щось із меж фантастики. Тому що я ніколи не думав, що я буду обраним на єпископа. Тепер я вже став кардиналом. Потенційно це можливо, але як буде насправді - покаже Бог», - зазначив він.
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22.04.2025 14:55 Відповісти
А його хтось кликав, твого ******** обісраного?
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22.04.2025 14:46 Відповісти
Ясна річ. Боїться, що той його за собою потягне.
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22.04.2025 14:47 Відповісти
Мабуть білети придбати не вдалось. Піськов винен, ****
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22.04.2025 14:48 Відповісти
Папа Римський та його проросійська позиція: чи винні гроші?

https://telegraf.com.ua/ukr/author-22686.html Олена РуденкоДата публікації23 березня 2024, 12:29

З одного боку, для президента Росії Володимира Путіна як для вкладника Банк Ватикану був би "дрібним", але з іншого - цікавим як "пральний автомат". 2003 року з рахунку "Єдиної Росії" до БВ було переведено 300 мільйонів доларів з РФ

Путіна в БВ привів колишній глава Ради міністрів Італії, нині покійний Сільвіо Берлусконі, який обіцяв легалізувати його гроші. На зустрічах із представниками Ватикану Путін наголошував на "довірливому діалозі".

Берлусконі мав вілли в Італії, які продав росіянам, зокрема Ротенбергам, Усманову, Тимченку. За словами економіста Віталія Шапрана, "несподіваний візит італійської прокуратури до Банку Ватикану з перевіркою зразка 2012-2013 років може не лише пояснити проросійські погляди Папи Франциска, а й дуже швидко змінити його риторику".
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22.04.2025 15:01 Відповісти
А гундяєв полетить?
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22.04.2025 15:03 Відповісти
Боїться,що померлий візьме його з собою? Даремно,він просто попросить св.Петра направити до тютіна тітоньку в балахоні та з косою.
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22.04.2025 15:08 Відповісти
Путин убил столько людей, а сам такое сцыкло, боится ехать даже на похороны. Пусть пришлет конячку Лаврова или этот тоже боится
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22.04.2025 15:25 Відповісти
Кого б не обрали новим папою наступник теж буде сторожовим псом грошей ***** у банку Ватикана. Взагалі то будь яка релігія процвітає лише в умовах війни, злиднів, несправедливості, корупції і втрати людьми моральних орієнтирів перед лицем хвороб, бідності і глупої смерті. В успішних країнах ви не побачите релігійної істерії і церкви там скромні. Скоріше нагадують місця для медитації та роздумів про життя яке по суті позбавлене само по собі будь якого індивідуального або колективного сенсу перед лицем смерті. В усіх війнах християни вбивали християн і роблять це сьогодні. Будуть вбивати і завтра. А кардинали і попи тим часом будуть проповідувати "не убий", "не бажай чужого", "поважай батьків" і головне неси копійчину на молитви за військових, яким ці молитви до дупи. Це ж так зручно - помолився, тобто покамлав, на перемогу і з чистою совістю чекаєш на "божу волю". І приймаєш все! Абсолютно все! Поразка, перемога, каліцтво, бідність, зрада - на все воля божа. Барани...
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22.04.2025 15:31 Відповісти
Завжди казав, кажу й надалі казати буду, що розумній людині з власним незалежним поглядом на світ та суспільство ніякий поводир/пастух не потрібен. Церква--один з засобів влади тримати народ у покорі.
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22.04.2025 19:05 Відповісти
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22.04.2025 16:01 Відповісти
Плєшивий скоро поїде в Пекло. Ми то знаєм.
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22.04.2025 16:03 Відповісти
Скоро будет новый Папа, а ***** и сдохнет ******
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22.04.2025 16:08 Відповісти
 
 