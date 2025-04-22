Путін не поїде на похорон Папи Франциска, - Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков завив, що президент Росії Володимир Путін не планує відвідати похорон Папи Римського Франциска.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення щодо того, хто представлятиме Росію на церемонії прощання, наразі ще не ухвалили.

Пєсков не уточнив причини, чому Путін не поїде, однак нагадаємо, що закордонні поїздки президента РФ ускладнені через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

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Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

Франциск стане першим понтифіком за понад 120 років, якого поховають за межами Ватикану.

Похоронна церемонія Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).

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