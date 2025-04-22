Путін не поїде на похорон Папи Франциска, - Пєсков
Речник Кремля Дмитро Пєсков завив, що президент Росії Володимир Путін не планує відвідати похорон Папи Римського Франциска.
Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рішення щодо того, хто представлятиме Росію на церемонії прощання, наразі ще не ухвалили.
Пєсков не уточнив причини, чому Путін не поїде, однак нагадаємо, що закордонні поїздки президента РФ ускладнені через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.
Смерть Папи Римського Франциска
Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.
Стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.
Франциск стане першим понтифіком за понад 120 років, якого поховають за межами Ватикану.
Похоронна церемонія Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).
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Сеньйора Джорджиа з радістю йому організує
.
що не знає , чому кремлівський вбивця не поіде на похорони !!
Так як його там арештують і відправлять до Гааги , як воєнного
злочинця 😠
45-річний єпископ українського походження Микола Бичок з Мельбурна буде одним з найвищих католицьких ієрархів світу, які https://zn.ua/ukr/war/khto-mozhe-stati-novim-papoju-politico-j-independent-nazvali-pjat-kandidatur-.html голосуватимуть за обрання наступного Папи, https://www.theguardian.com/australia-news/2025/apr/21/melbourne-bishop-australia-highest-ranking-catholic-choose-next-pope-mykola-bychok пише The Guardian.
Наприкінці минулого року https://zn.ua/ukr/WORLD/pomer-papa-rimskij-frantsisk-reuters.html покійний Папа Франциск проголосив його кардиналом. Бичок є наймолодшим кардиналом у Католицькій церкві та першим австралійцем, якого було призначено кардиналом після Джорджа Пелла. Він також став восьмим кардиналом з Австралії.
Бичок народився в українському місті Тернопіль. Після закінчення школи він пішов у монастир, а згодом був висвячений на священника у Львові.
Він служив священником у Польщі, США та інших країнах, а в січні 2020 року переїхав до Мельбурна, щоб стати єпархом Української греко-католицької церкви Святих Апостолів Петра і Павла.
«Звісно, що кожен кардинал може бути обраним на Святішого отця. Проте для мене це є щось із меж фантастики. Тому що я ніколи не думав, що я буду обраним на єпископа. Тепер я вже став кардиналом. Потенційно це можливо, але як буде насправді - покаже Бог», - зазначив він.
https://telegraf.com.ua/ukr/author-22686.html Олена РуденкоДата публікації23 березня 2024, 12:29
З одного боку, для президента Росії Володимира Путіна як для вкладника Банк Ватикану був би "дрібним", але з іншого - цікавим як "пральний автомат". 2003 року з рахунку "Єдиної Росії" до БВ було переведено 300 мільйонів доларів з РФ
Путіна в БВ привів колишній глава Ради міністрів Італії, нині покійний Сільвіо Берлусконі, який обіцяв легалізувати його гроші. На зустрічах із представниками Ватикану Путін наголошував на "довірливому діалозі".
Берлусконі мав вілли в Італії, які продав росіянам, зокрема Ротенбергам, Усманову, Тимченку. За словами економіста Віталія Шапрана, "несподіваний візит італійської прокуратури до Банку Ватикану з перевіркою зразка 2012-2013 років може не лише пояснити проросійські погляди Папи Франциска, а й дуже швидко змінити його риторику".