Путин не поедет на похороны Папы Франциска, - Песков
Представитель Кремля Дмитрий Песков завил, что президент России Владимир Путин не планирует посетить похороны Папы Римского Франциска.
Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, решение о том, кто будет представлять Россию на церемонии прощания, пока еще не принято.
Песков не уточнил причины, почему Путин не поедет, однако напомним, что зарубежные поездки президента РФ затруднены из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом.
Смерть Папы Римского Франциска
Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.
Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.
Франциск станет первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.
Похоронная церемония Папы Римского Франциска состоится в субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву).
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Сеньйора Джорджиа з радістю йому організує
.
що не знає , чому кремлівський вбивця не поіде на похорони !!
Так як його там арештують і відправлять до Гааги , як воєнного
злочинця 😠
45-річний єпископ українського походження Микола Бичок з Мельбурна буде одним з найвищих католицьких ієрархів світу, які https://zn.ua/ukr/war/khto-mozhe-stati-novim-papoju-politico-j-independent-nazvali-pjat-kandidatur-.html голосуватимуть за обрання наступного Папи, https://www.theguardian.com/australia-news/2025/apr/21/melbourne-bishop-australia-highest-ranking-catholic-choose-next-pope-mykola-bychok пише The Guardian.
Наприкінці минулого року https://zn.ua/ukr/WORLD/pomer-papa-rimskij-frantsisk-reuters.html покійний Папа Франциск проголосив його кардиналом. Бичок є наймолодшим кардиналом у Католицькій церкві та першим австралійцем, якого було призначено кардиналом після Джорджа Пелла. Він також став восьмим кардиналом з Австралії.
Бичок народився в українському місті Тернопіль. Після закінчення школи він пішов у монастир, а згодом був висвячений на священника у Львові.
Він служив священником у Польщі, США та інших країнах, а в січні 2020 року переїхав до Мельбурна, щоб стати єпархом Української греко-католицької церкви Святих Апостолів Петра і Павла.
«Звісно, що кожен кардинал може бути обраним на Святішого отця. Проте для мене це є щось із меж фантастики. Тому що я ніколи не думав, що я буду обраним на єпископа. Тепер я вже став кардиналом. Потенційно це можливо, але як буде насправді - покаже Бог», - зазначив він.
https://telegraf.com.ua/ukr/author-22686.html Олена РуденкоДата публікації23 березня 2024, 12:29
З одного боку, для президента Росії Володимира Путіна як для вкладника Банк Ватикану був би "дрібним", але з іншого - цікавим як "пральний автомат". 2003 року з рахунку "Єдиної Росії" до БВ було переведено 300 мільйонів доларів з РФ
Путіна в БВ привів колишній глава Ради міністрів Італії, нині покійний Сільвіо Берлусконі, який обіцяв легалізувати його гроші. На зустрічах із представниками Ватикану Путін наголошував на "довірливому діалозі".
Берлусконі мав вілли в Італії, які продав росіянам, зокрема Ротенбергам, Усманову, Тимченку. За словами економіста Віталія Шапрана, "несподіваний візит італійської прокуратури до Банку Ватикану з перевіркою зразка 2012-2013 років може не лише пояснити проросійські погляди Папи Франциска, а й дуже швидко змінити його риторику".