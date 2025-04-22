Путин не поедет на похороны Папы Франциска, - Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков завил, что президент России Владимир Путин не планирует посетить похороны Папы Римского Франциска.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, решение о том, кто будет представлять Россию на церемонии прощания, пока еще не принято.

Песков не уточнил причины, почему Путин не поедет, однако напомним, что зарубежные поездки президента РФ затруднены из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом.

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Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

Франциск станет первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.

Похоронная церемония Папы Римского Франциска состоится в субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

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