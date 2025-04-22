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Новости Умер Папа Римский Франциск
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Путин не поедет на похороны Папы Франциска, - Песков

путін

Представитель Кремля Дмитрий Песков завил, что президент России Владимир Путин не планирует посетить похороны Папы Римского Франциска.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, решение о том, кто будет представлять Россию на церемонии прощания, пока еще не принято.

Песков не уточнил причины, почему Путин не поедет, однако напомним, что зарубежные поездки президента РФ затруднены из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": О визите Трампа в Москву 9 мая речь не идет, - Песков

Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

Франциск станет первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.

Похоронная церемония Папы Римского Франциска состоится в субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поедет в Ватикан на церемонию прощания с Папой Франциском

Автор: 

Песков Дмитрий (1877) путин владимир (31270) Франциск (174)


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Топ комментарии
+21
Краще одразу й поховати, за компанію.
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22.04.2025 14:04
+15
Чорту місце в пеклі! Та й Італія не виходила з членів МУС, ордер на арешт діє
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22.04.2025 13:59
+9
Значить треба його силоміць доставити на похорон і там арештувати.
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22.04.2025 14:02
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Чорту місце в пеклі! Та й Італія не виходила з членів МУС, ордер на арешт діє
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22.04.2025 13:59 Ответить
Сам ніт. Чучело повезуть.
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22.04.2025 14:10 Ответить
в Італії буйло буде підарешт

Сеньйора Джорджиа з радістю йому організує

.
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22.04.2025 15:33 Ответить
Значить треба його силоміць доставити на похорон і там арештувати.
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22.04.2025 14:02 Ответить
Краще одразу й поховати, за компанію.
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22.04.2025 14:04 Ответить
живцем, щоб цікавіше було.
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22.04.2025 15:26 Ответить
да **** бояться ! Двойников много. )
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22.04.2025 14:02 Ответить
СЦИКЛО!
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22.04.2025 14:04 Ответить
У кацапетівки немає літака-рефрижератора, а як інакше можна доставити тушку дохлої молі?
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22.04.2025 14:43 Ответить
Йоршик смердючий дурачка клеїть про те ,
що не знає , чому кремлівський вбивця не поіде на похорони !!
Так як його там арештують і відправлять до Гааги , як воєнного
злочинця 😠
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22.04.2025 14:04 Ответить
А піськов не сказав, що він не знає; піськов просто не сказав з якої причини "васіліч" не поїде.
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22.04.2025 18:50 Ответить
Якби й приїхав, то згорів би як тільки зайшов на територію святині!
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22.04.2025 14:05 Ответить
пілять...як несподівано... і головне -не зрозуміло ЧОМУ? А в кінці кінців одного двійника з армади шкодують?
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22.04.2025 14:06 Ответить
Гундяєва відправить.
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22.04.2025 14:06 Ответить
Папа Римский не приїде на похорони Путіна - Песков
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22.04.2025 14:06 Ответить
"...рішення щодо того, хто представлятиме Росію на церемонії прощання, наразі ще не ухвалили". Да уже и так понятно, кто это будет.
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22.04.2025 14:10 Ответить
9 мая скоро. А тут похорони.
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22.04.2025 14:15 Ответить
Старе ***** бздить.
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22.04.2025 14:18 Ответить
)(уйлоБздун генетичний, як і вся )(уйлоКассапія і саме тому це лайно не брали до РВС при совку.
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22.04.2025 14:24 Ответить
Йухло трохи папізже до Папи особисто підскоче.
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22.04.2025 14:27 Ответить
От був би похорон в Улан-Баторі... А так ні, не поїде.
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22.04.2025 14:29 Ответить
Після діарейного переляку, від свого повара прєданого, у ***** ноги зводить, від страху за шкурку!! СУД в ГААЗІ працює!
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22.04.2025 14:35 Ответить
Великий християнин Трамп з Рубіо повинні намалювати собі ХРЕСТИ ПОПЕЛОМ як УЛЬТРАХРИСТЯНИ й забезпечити ХЙЛУ безпечити проводи свого аргентинського дружбана до вічності . Там же у нього в Ватикані банківські рахунки кажуть є... А то раптом українець кардинал стане папою ...
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22.04.2025 14:45 Ответить
КАРДИНАЛ-УКРАЇНЕЦЬ БРАТИМЕ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ НОВОГО ПАПИ- ДТВін наймолодший кардинал у католицькій церкві.

45-річний єпископ українського походження Микола Бичок з Мельбурна буде одним з найвищих католицьких ієрархів світу, які https://zn.ua/ukr/war/khto-mozhe-stati-novim-papoju-politico-j-independent-nazvali-pjat-kandidatur-.html голосуватимуть за обрання наступного Папи, https://www.theguardian.com/australia-news/2025/apr/21/melbourne-bishop-australia-highest-ranking-catholic-choose-next-pope-mykola-bychok пише The Guardian.
Наприкінці минулого року https://zn.ua/ukr/WORLD/pomer-papa-rimskij-frantsisk-reuters.html покійний Папа Франциск проголосив його кардиналом. Бичок є наймолодшим кардиналом у Католицькій церкві та першим австралійцем, якого було призначено кардиналом після Джорджа Пелла. Він також став восьмим кардиналом з Австралії.

Бичок народився в українському місті Тернопіль. Після закінчення школи він пішов у монастир, а згодом був висвячений на священника у Львові.

Він служив священником у Польщі, США та інших країнах, а в січні 2020 року переїхав до Мельбурна, щоб стати єпархом Української греко-католицької церкви Святих Апостолів Петра і Павла.

«Звісно, що кожен кардинал може бути обраним на Святішого отця. Проте для мене це є щось із меж фантастики. Тому що я ніколи не думав, що я буду обраним на єпископа. Тепер я вже став кардиналом. Потенційно це можливо, але як буде насправді - покаже Бог», - зазначив він.
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22.04.2025 14:55 Ответить
А його хтось кликав, твого ******** обісраного?
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22.04.2025 14:46 Ответить
Ясна річ. Боїться, що той його за собою потягне.
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22.04.2025 14:47 Ответить
Мабуть білети придбати не вдалось. Піськов винен, ****
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22.04.2025 14:48 Ответить
Папа Римський та його проросійська позиція: чи винні гроші?

https://telegraf.com.ua/ukr/author-22686.html Олена РуденкоДата публікації23 березня 2024, 12:29

З одного боку, для президента Росії Володимира Путіна як для вкладника Банк Ватикану був би "дрібним", але з іншого - цікавим як "пральний автомат". 2003 року з рахунку "Єдиної Росії" до БВ було переведено 300 мільйонів доларів з РФ

Путіна в БВ привів колишній глава Ради міністрів Італії, нині покійний Сільвіо Берлусконі, який обіцяв легалізувати його гроші. На зустрічах із представниками Ватикану Путін наголошував на "довірливому діалозі".

Берлусконі мав вілли в Італії, які продав росіянам, зокрема Ротенбергам, Усманову, Тимченку. За словами економіста Віталія Шапрана, "несподіваний візит італійської прокуратури до Банку Ватикану з перевіркою зразка 2012-2013 років може не лише пояснити проросійські погляди Папи Франциска, а й дуже швидко змінити його риторику".
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22.04.2025 15:01 Ответить
А гундяєв полетить?
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22.04.2025 15:03 Ответить
Боїться,що померлий візьме його з собою? Даремно,він просто попросить св.Петра направити до тютіна тітоньку в балахоні та з косою.
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22.04.2025 15:08 Ответить
Путин убил столько людей, а сам такое сцыкло, боится ехать даже на похороны. Пусть пришлет конячку Лаврова или этот тоже боится
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22.04.2025 15:25 Ответить
Кого б не обрали новим папою наступник теж буде сторожовим псом грошей ***** у банку Ватикана. Взагалі то будь яка релігія процвітає лише в умовах війни, злиднів, несправедливості, корупції і втрати людьми моральних орієнтирів перед лицем хвороб, бідності і глупої смерті. В успішних країнах ви не побачите релігійної істерії і церкви там скромні. Скоріше нагадують місця для медитації та роздумів про життя яке по суті позбавлене само по собі будь якого індивідуального або колективного сенсу перед лицем смерті. В усіх війнах християни вбивали християн і роблять це сьогодні. Будуть вбивати і завтра. А кардинали і попи тим часом будуть проповідувати "не убий", "не бажай чужого", "поважай батьків" і головне неси копійчину на молитви за військових, яким ці молитви до дупи. Це ж так зручно - помолився, тобто покамлав, на перемогу і з чистою совістю чекаєш на "божу волю". І приймаєш все! Абсолютно все! Поразка, перемога, каліцтво, бідність, зрада - на все воля божа. Барани...
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22.04.2025 15:31 Ответить
Завжди казав, кажу й надалі казати буду, що розумній людині з власним незалежним поглядом на світ та суспільство ніякий поводир/пастух не потрібен. Церква--один з засобів влади тримати народ у покорі.
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22.04.2025 19:05 Ответить
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22.04.2025 16:01 Ответить
Плєшивий скоро поїде в Пекло. Ми то знаєм.
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22.04.2025 16:03 Ответить
Скоро будет новый Папа, а ***** и сдохнет ******
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22.04.2025 16:08 Ответить
 
 