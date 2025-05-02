У Брюсселі вітають угоду про надра, яка не суперечить вступу України до Євросоюзу, - ЄК

У Брюсселі вітають, що підписана угода про надра між Києвом та Вашингтоном не перешкоджає просуванню України на шляху до ЄС та враховує європейське законодавство.

Про це заявила речниця речниця Європейської комісії Паула Піньо під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Речниця розповіла, що представники ЄС перебували в постійному контакті з урядом України під час консультацій щодо укладення угоди про надра між Києвом і Вашингтоном.

"Ми вітаємо угоду, що була укладена вчора. Вона враховує, зокрема, процес входження до ЄС та АКІ (законодавство, - ред.) ЄС, що має ключову важливість. Це є тим, що ми обговорювали з нашими українськими партнерами. Як ми розуміємо, вони також піклуються, щоб така угода не стала на шляху ймовірного майбутнього входження (України до ЄС, - ред.) … Європейська сторона перебувала у постійному контакті з українського стороною в обговоренні цього питання",- заявила Піньо.

Своєю чергою речниця Єврокомісії з конкуренції, внутрішнього ринку та промислової стратегії Леа Зубер, відповідаючи на запитання преси, чи не суперечить щойно підписана угода із США положенням Меморандуму про співробітництво у сфері сировини, який Україна уклала з ЄС ще у 2021 році, зауважила, що, за попередньою оцінкою, угода із США не суперечить співробітництву України з Євросоюзом у цій сфері.

"На основі попередньої оцінки, на цей момент ми вважаємо, що угода між Україною і США не є ексклюзивною, тож вона не матиме впливу на Меморандум про співробітництво, який ми уклали у 2021 році. Безумовно, Україна є вільною долучатися до контактів з ЄС у цій сфері, і ми будемо щасливі продовжувати таке наше співробітництво", - сказала вона.

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Раніше глава уряду України Денис Шмигаль заявляв, що угода про корисні копалини не зашкодить вступу України до ЄС і не суперечить євроінтеграційним зобов’язанням.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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