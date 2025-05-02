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Новини Угода про корисні копалини зі США Членство України в ЄС
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У Брюсселі вітають угоду про надра, яка не суперечить вступу України до Євросоюзу, - ЄК

У Єврокомісії прокоментували підписання угоди між США та Україною

У Брюсселі вітають, що підписана угода про надра між Києвом та Вашингтоном не перешкоджає просуванню України на шляху до ЄС та враховує європейське законодавство.

Про це заявила речниця речниця Європейської комісії Паула Піньо під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Речниця розповіла, що представники ЄС перебували в постійному контакті з урядом України під час консультацій щодо укладення угоди про надра між Києвом і Вашингтоном.

"Ми вітаємо угоду, що була укладена вчора. Вона враховує, зокрема, процес входження до ЄС та АКІ (законодавство, - ред.) ЄС, що має ключову важливість. Це є тим, що ми обговорювали з нашими українськими партнерами. Як ми розуміємо, вони також піклуються, щоб така угода не стала на шляху ймовірного майбутнього входження (України до ЄС, - ред.) … Європейська сторона перебувала у постійному контакті з українського стороною в обговоренні цього питання",- заявила Піньо.

Своєю чергою речниця Єврокомісії з конкуренції, внутрішнього ринку та промислової стратегії Леа Зубер, відповідаючи на запитання преси, чи не суперечить щойно підписана угода із США положенням Меморандуму про співробітництво у сфері сировини, який Україна уклала з ЄС ще у 2021 році, зауважила, що, за попередньою оцінкою, угода із США не суперечить співробітництву України з Євросоюзом у цій сфері.

"На основі попередньої оцінки, на цей момент ми вважаємо, що угода між Україною і США не є ексклюзивною, тож вона не матиме впливу на Меморандум про співробітництво, який ми уклали у 2021 році. Безумовно, Україна є вільною долучатися до контактів з ЄС у цій сфері, і ми будемо щасливі продовжувати таке наше співробітництво", - сказала вона.

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Раніше глава уряду України Денис Шмигаль заявляв, що угода про корисні копалини не зашкодить вступу України до ЄС і не суперечить євроінтеграційним зобов’язанням.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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Автор: 

угода (668) членство в ЄС (1259) Євросоюз (13440) копалини (214)


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02.05.2025 19:28 Відповісти
там повне розкрадання країни,і з такими наслідками нас ні до якого ес пес фес не візьмуть,бо у них вже хвата ніщебродів на утриманні,а у нас ще проблемна обдрипана тайожна мавпа з бомбами на кордоні.так обдерли нас під нуль без гарантій і будь яких надій на відбудову держави
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02.05.2025 19:48 Відповісти
Диявол у деталях - стежте за додатками до угоди.
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02.05.2025 19:29 Відповісти
Когда при нём душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, обойдётся!
(Е. Шварц, "Обыкновенное чудо")
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02.05.2025 19:29 Відповісти
Європейці задоволені цією угодою. Всі ЗМІ про це вже написали. Чи будуть задоволені українці? Час покаже, але зараз це дипломатична перемога України.
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02.05.2025 19:47 Відповісти
а ми тут щось вирішуємо??ми тут мігранти згідно постанови оон від 1977 року,читайте базу
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02.05.2025 19:50 Відповісти
це ж не їхні надра поділили
все ж таки можна констатувати що українці просрали державу в довгій перспективі чи в короткій знає лише Бог
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02.05.2025 19:55 Відповісти
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02.05.2025 19:54 Відповісти
Незабаром скажуть, нах ви нам без копалин потрібні.
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02.05.2025 20:08 Відповісти
 
 