РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12083 посетителя онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США Членство Украины в ЕС
271 9

В Брюсселе приветствуют соглашение о недрах, которое не противоречит вступлению Украины в Евросоюз, - ЕК

В Еврокомиссии прокомментировали подписание соглашения между США и Украиной

В Брюсселе приветствуют, что подписанное соглашение о недрах между Киевом и Вашингтоном не препятствует продвижению Украины на пути в ЕС и учитывает европейское законодательство.

Об этом заявила пресс-секретарь пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь рассказала, что представители ЕС находились в постоянном контакте с правительством Украины во время консультаций по заключению соглашения о недрах между Киевом и Вашингтоном.

"Мы приветствуем соглашение, которое было заключено вчера. Оно учитывает, в частности, процесс вхождения в ЕС и АКИ (законодательство, - ред.) ЕС, что имеет ключевую важность. Это то, что мы обсуждали с нашими украинскими партнерами. Как мы понимаем, они также заботятся, чтобы такое соглашение не стало на пути вероятного будущего вхождения (Украины в ЕС, - ред.)... Европейская сторона находилась в постоянном контакте с украинской стороной в обсуждении этого вопроса",- заявила Пиньо.

В свою очередь пресс-секретарь Еврокомиссии по конкуренции, внутреннему рынку и промышленной стратегии Леа Зубер, отвечая на вопрос прессы, не противоречит ли только что подписанное соглашение с США положениям Меморандума о сотрудничестве в сфере сырья, который Украина заключила с ЕС еще в 2021 году, отметила, что, по предварительной оценке, соглашение с США не противоречит сотрудничеству Украины с Евросоюзом в этой сфере.

"На основе предварительной оценки, на данный момент мы считаем, что соглашение между Украиной и США не является эксклюзивным, поэтому оно не будет иметь влияния на Меморандум о сотрудничестве, который мы заключили в 2021 году. Безусловно, Украина свободна участвовать в контактах с ЕС в этой сфере, и мы будем счастливы продолжать такое наше сотрудничество", - сказала она.

Читайте также: Рада может ратифицировать первое соглашение с США 8 мая, два следующих подпишут без согласия депутатов (обновлено)

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявлял, что соглашение о полезных ископаемых не повредит вступлению Украины в ЕС и не противоречит евроинтеграционным обязательствам.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте также: Соглашение о недрах с США позволит лучше защищать украинское небо американскими системами ПВО, - Шмыгаль

Автор: 

соглашение (1336) членство в ЕС (1022) Евросоюз (17143) ископаемые (157)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.05.2025 19:28 Ответить
там повне розкрадання країни,і з такими наслідками нас ні до якого ес пес фес не візьмуть,бо у них вже хвата ніщебродів на утриманні,а у нас ще проблемна обдрипана тайожна мавпа з бомбами на кордоні.так обдерли нас під нуль без гарантій і будь яких надій на відбудову держави
показать весь комментарий
02.05.2025 19:48 Ответить
Диявол у деталях - стежте за додатками до угоди.
показать весь комментарий
02.05.2025 19:29 Ответить
Когда при нём душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, обойдётся!
(Е. Шварц, "Обыкновенное чудо")
показать весь комментарий
02.05.2025 19:29 Ответить
Європейці задоволені цією угодою. Всі ЗМІ про це вже написали. Чи будуть задоволені українці? Час покаже, але зараз це дипломатична перемога України.
показать весь комментарий
02.05.2025 19:47 Ответить
а ми тут щось вирішуємо??ми тут мігранти згідно постанови оон від 1977 року,читайте базу
показать весь комментарий
02.05.2025 19:50 Ответить
це ж не їхні надра поділили
все ж таки можна констатувати що українці просрали державу в довгій перспективі чи в короткій знає лише Бог
показать весь комментарий
02.05.2025 19:55 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2025 19:54 Ответить
Незабаром скажуть, нах ви нам без копалин потрібні.
показать весь комментарий
02.05.2025 20:08 Ответить
 
 