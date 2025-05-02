В Брюсселе приветствуют соглашение о недрах, которое не противоречит вступлению Украины в Евросоюз, - ЕК

В Брюсселе приветствуют, что подписанное соглашение о недрах между Киевом и Вашингтоном не препятствует продвижению Украины на пути в ЕС и учитывает европейское законодательство.

Об этом заявила пресс-секретарь пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь рассказала, что представители ЕС находились в постоянном контакте с правительством Украины во время консультаций по заключению соглашения о недрах между Киевом и Вашингтоном.

"Мы приветствуем соглашение, которое было заключено вчера. Оно учитывает, в частности, процесс вхождения в ЕС и АКИ (законодательство, - ред.) ЕС, что имеет ключевую важность. Это то, что мы обсуждали с нашими украинскими партнерами. Как мы понимаем, они также заботятся, чтобы такое соглашение не стало на пути вероятного будущего вхождения (Украины в ЕС, - ред.)... Европейская сторона находилась в постоянном контакте с украинской стороной в обсуждении этого вопроса",- заявила Пиньо.

В свою очередь пресс-секретарь Еврокомиссии по конкуренции, внутреннему рынку и промышленной стратегии Леа Зубер, отвечая на вопрос прессы, не противоречит ли только что подписанное соглашение с США положениям Меморандума о сотрудничестве в сфере сырья, который Украина заключила с ЕС еще в 2021 году, отметила, что, по предварительной оценке, соглашение с США не противоречит сотрудничеству Украины с Евросоюзом в этой сфере.

"На основе предварительной оценки, на данный момент мы считаем, что соглашение между Украиной и США не является эксклюзивным, поэтому оно не будет иметь влияния на Меморандум о сотрудничестве, который мы заключили в 2021 году. Безусловно, Украина свободна участвовать в контактах с ЕС в этой сфере, и мы будем счастливы продолжать такое наше сотрудничество", - сказала она.

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Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявлял, что соглашение о полезных ископаемых не повредит вступлению Украины в ЕС и не противоречит евроинтеграционным обязательствам.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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