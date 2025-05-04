Ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині: виявлено останки понад 30 осіб

Під час пошукових робіт на місці колишнього села Пужники, що на Тернопільщині, польсько-українська експедиція знайшла останки понад 30 осіб. Наразі ексгумовано вже понад 20 тіл.

Про це повідомив заступник міністра культури України Андрій Наджос, повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні віднайдено останки близько 30 осіб. Триває ексгумація останків, і станом на сьогодні близько 20 осіб вже ексгумовані. Було виявлено при цьому доволі значну кількість різних артефактів: ґудзиків, черевиків, монет, хрестиків", - розповів урядовець.

Наджос також розповів, що експерти, присутні на місці пошуків, зараз визначають стать людей, похованих на цвинтарі в Пужниках. Окрім цього, вони визначать, коли саме були поховані жертви цих подій.

"Остаточну кількість останків ми можемо встановити лише після вилучення усіх останків і проведення всіх антропологічних досліджень, тобто десь орієнтовно за тиждень плюс ми будемо мати точну цифру людей, які поховані в колишньому селі Пужники", - заявив заступник міністра.

Очікується, що після завершення роботи буде підготовлено спільний звіт.

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"Обидві сторони будуть готувати свої звіти, а далі предметом для переговорів буде підготовка спільного звіту, де кожна сторона порівняє висновки, яких дішла. І для нас це була б дуже хороша історія, коли б ми вийшли з одним підсумковим документом за результатами проведення цих робіт",- сказав Наджос.

Він також сказав, що українська сторона в майбутньому готова провести аналогічні дослідження вже на території Польщі.

Урядовець додав, що польові роботи польсько-української експедиції в Пужниках поступово добігають кінця.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

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4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

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