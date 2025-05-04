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Новости Эксгумация жертв Волынской трагедии
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Эксгумация жертв Волынской трагедии в Тернопольской области: обнаружены останки более 30 человек

Обнаружены останки 30 человек на месте эксгумации жертв Волынской трагедии

Во время поисковых работ на месте бывшего села Пужники, что на Тернопольщине, польско-украинская экспедиция нашла останки более 30 человек. Сейчас эксгумированы уже более 20 тел.

Об этом сообщил заместитель министра культуры Украины Андрей Наджос, сообщает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня найдены останки около 30 человек. Продолжается эксгумация останков, и по состоянию на сегодня около 20 человек уже эксгумированы. Было обнаружено при этом довольно значительное количество различных артефактов: пуговиц, ботинок, монет, крестиков", - рассказал чиновник.

Наджос также рассказал, что эксперты, присутствующие на месте поисков, сейчас определяют пол людей, похороненных на кладбище в Пужниках. Кроме этого, они определят, когда именно были похоронены жертвы этих событий.

"Окончательное количество останков мы можем установить только после изъятия всех останков и проведения всех антропологических исследований, то есть где-то ориентировочно через неделю плюс мы будем иметь точную цифру людей, которые похоронены в бывшем селе Пужники", - заявил заместитель министра.

Ожидается, что после завершения работы будет подготовлен совместный отчет.

Читайте также: Эксгумация жертв Волынской трагедии на Тернопольщине начнется 24 апреля

"Обе стороны будут готовить свои отчеты, а дальше предметом для переговоров будет подготовка совместного отчета, где каждая сторона сравнит выводы, к которым пришла. И для нас это была бы очень хорошая история, когда бы мы вышли с одним итоговым документом по результатам проведения этих работ",- сказал Наджос.

Он также сказал, что украинская сторона в будущем готова провести аналогичные исследования уже на территории Польши.

Чиновник добавил, что полевые работы польско-украинской экспедиции в Пужниках постепенно подходят к концу.

Читайте также: Эксгумация жертв Волынской трагедии: найдены первые останки людей в Тернопольской области

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии на Ровенщине

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.

Читайте также: Эксгумация жертв Волынской трагедии на Тернопольщине: исследователи начали изъятие останков

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Польша (8430) эксгумация (146) Волынская трагедия (203) Тернопольская область (729)


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Топ комментарии
+15
Поздоровляємо! Як для мародера, не має кращого часу, коли у сусіда горить хата.
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04.05.2025 02:07
+13
"На думку низки українських істориків, напади на польські селища здійснювали і спецпідрозділи НКВС, одягнені як бійці УПА, головним чином c метою знищення польського підпілля, змушуючи поляків шукати контакти з червоними партизанами, стимулюючи співпрацю з радянською владою, а також ініціюючи напади на українські села, які особливо підтримували УПА або служили їх базами[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-89 [89]]. Серед цих підрозділів були ті, в рядах яких входили колишні бійці УПА, які працювали на НКВД. 30 листопада 2007 Служба безпеки України (СБУ) опублікувала архіви про те, що в Західній Україні діяли до 1954 року діяло близько 150 таких спеціальних груп, загальною чисельністю в 1800 чоловік..."
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04.05.2025 06:23
+9
Нууу взять и расстрелять десятки тысяч пленных я думаю не принимал в одно рыло какойто красный генерал, вы еще скажите что сралин был не вкурсе раздела Польши, он же на параде с фрицами не участвовал, логика такая же примерно.
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04.05.2025 03:51
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Поздоровляємо! Як для мародера, не має кращого часу, коли у сусіда горить хата.
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04.05.2025 02:07 Ответить
та господи - хай копають. Головне щоб історія лишилась в історії
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04.05.2025 02:45 Ответить
Давно нужно уже было признать это трагедией, но не Украина должна брать вину за это, и не забываем, что главные виновные были в кремле, а если точнее, один упырь из Грузии! А то поляки любят обвинить в этом только Украину и ни как Львов простить не хотят который им с какогото хера достался после первой мировой!
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04.05.2025 02:58 Ответить
А коли полякі почнуть відповідать за концтабори для українців??
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04.05.2025 07:41 Ответить
ніколи. 1. тому що це ускладнить "приєднання" України до НАТО та ЄС; 2. тому,що життя українців нічого не варті.
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04.05.2025 11:00 Ответить
Якщо за вашою логікою йти, то усі росіяни, які зараз воюють на фронті, не винні, бо винний лише один у Кремлі. Як на мене, це не правильно. Ми маємо покаятись у своїх гріхах, але не брати на себе гріхи інших.
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04.05.2025 09:34 Ответить
Нууу взять и расстрелять десятки тысяч пленных я думаю не принимал в одно рыло какойто красный генерал, вы еще скажите что сралин был не вкурсе раздела Польши, он же на параде с фрицами не участвовал, логика такая же примерно.
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04.05.2025 03:51 Ответить
"На думку низки українських істориків, напади на польські селища здійснювали і спецпідрозділи НКВС, одягнені як бійці УПА, головним чином c метою знищення польського підпілля, змушуючи поляків шукати контакти з червоними партизанами, стимулюючи співпрацю з радянською владою, а також ініціюючи напади на українські села, які особливо підтримували УПА або служили їх базами[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-89 [89]]. Серед цих підрозділів були ті, в рядах яких входили колишні бійці УПА, які працювали на НКВД. 30 листопада 2007 Служба безпеки України (СБУ) опублікувала архіви про те, що в Західній Україні діяли до 1954 року діяло близько 150 таких спеціальних груп, загальною чисельністю в 1800 чоловік..."
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04.05.2025 06:23 Ответить
Я зав одного такого, який навіть хвастався, як вони, НКВДісти, переодівшись в бендерівців, палили села в Волинській обл.
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04.05.2025 08:34 Ответить
Я спілкувався з онуком одного з таких НКВДистів. Онук нормальний, адекватний то й розповів, що дід йому про свої подвиги казав, "закидували тіла у криниці так, що криниця була повна по вінця". За те й квартиру чотири кімнатну в самому центрі міста мали з виглядом на центральну площу.
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04.05.2025 09:55 Ответить
Головне в іншому... Кулі та гільзи калібрів української зброї, у похованнях знайшли, чи ні?
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04.05.2025 06:12 Ответить
І ще, а вони за Березу Картузьку та Явожно відповідати збираються? А співпраця Польщі з третім рейхом? Якась пам'ять в них однобока. А наші ще й потурають, зустрічних вимог не висувають..
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04.05.2025 07:47 Ответить
наскільки вони "наші", настільки й потурають?
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04.05.2025 08:51 Ответить
Та отож..було б бажання. В нас є історики, які саме спеціалізуються на такиї темах. Що заважає надати їм повноваження - нехай доводять полякам - хто є винним у Волинській трагедії. І постійно щоб макали поляків в їх гівно.
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04.05.2025 10:20 Ответить
Чудово! Волинська трагедія... на півдні Тернопільщини. Про події в Пужниках 1945р. тут https://www.istpravda.com.ua/columns/2025/01/21/164662/
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04.05.2025 06:28 Ответить
Волинь це Волинська, Рівненська, Житомирська і Частина Тернопільської області.
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04.05.2025 08:22 Ответить
Місце розкопок до Волині (Кременеччина) відношення не має.
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04.05.2025 08:38 Ответить
Історик Б.В.Соколов писав, що крім Армії Крайової, УПА і радянських партизан в лісах ховались зелені і єврейські партизани. Також були озброєні групи радянських солдат, які відсталих від своїх. Були цивільні, які втекли від німців. Були поліцаї, які не втекли з німцями. Усі добували у селах продовольство. Розібратись в цьому неможливо.
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04.05.2025 07:07 Ответить
А ще були НКВСники, переодягнені у форму УПА - які й знищували селища, разом з людьми
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04.05.2025 07:48 Ответить
Все це зрозуміло, але кращого часу, для перемивання всіх цих кісток історії, знайти не могли? чи більше проблем на сьогодні немає, ні у поляків ні в нас??, ніж могили перекопувати? Враховуючи все, на сьогоднішній день - це ідіотизм!
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04.05.2025 08:31 Ответить
Так! ІДІОТИЗМ!!!
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04.05.2025 08:37 Ответить
На західній Україні, так сам вистачає й поховань українців, вбитих поляками. І що - всіх загиблих, з обох боків, Польша запише "в поляки", звинуватить в усьому виключно українців, та почне висувати однобічні вимоги - щодо моральної провини, історії, майна, компенсацій, територій, економічних поступок?
Знову?
Бо Польша українців на свою територію, для проведення ексгумації поховань українців, вбитих поляками, встановлення історичної пам'яті - не допускає.
Більше того - руйнує в себе в країні- пам'ятники загиблим українцям.
Це те, чому вона в себе в країні попускає.
Натомість, дуже швидко встановлює в Биківні, в Києві - пам'ятники "замордованим полякам". Хоча, в тій Биківні лежать українці. Але трагедію саме українців - вже ділять, применшують, "приватизують" - ті ж самі поляки. "Маркують", потроху "свою територію"?

Відповідно - в очах міжнародної спільноти, в очах інших народів - ми бачимо лише звинувачення українців та їх, українців, мовчанку, згоду "з провиною" - і жодних подібних кроків з боку Польші. І, так само, жодних згадок про польський терор стосовно українців, про "пасифікацію", про ті ж самі радянські провокації конфлікту. Нічого.
З українського боку лунає лише, мовляв, "хай історію залишать історії", а поляки, натомість, весь час роблять гучні заяви "про Волинську різанину поляків українцями".

Про які переговори, про яку рівність може бути мова, в чомусь, коли вимоги висуває лише одна сторона?
Польша спекулює вступом України в ЄС - хай. Припустимо, що в нас вже завтра перемовини щодо вступу України в ЄС, і Польша висуває вимоги, а Україна - нічого?

Отже, це розмова не про переговори - а про поступки України - Польші.

Де Польша хоче перекласти свою провину щодо своїх власних переслідувань українців - на українців, зобразивши саме себе - виключно "жертвою", а потім, спекулюючи цим - весь час висувати українцям нові вимоги?
Наприклад, поляки не хочуть український аграрний експорт в ЄС? - українці, будьте готові поступитися, задовольнити Польшу?
Скільки мільярдів ми на цьому втратимо? І чи треба нам такий, нерівноправний "вступ"?

Але ж, справа не лише про гроші. Справа про міжнародну репутацію.
І що ми тут бачимо? З українців, які весь час страждали від утисків зокрема й з боку Польші - ліплять агресорів, які, мовляв, тільки тим і займалися, "що когось весь час мордували", вже зараз - поляків.

А українці не говорять, і не озвучують нічого. Ні про "пасифікацію" українців поляками, ні про утиски, ні про збройну агресію Польші проти України в 20 ст, ні про Березу Катрузьку, ні про зраду України Польщею та розділ України Польщею та срср - ні про що. Наче, то українці "весь час винні в усьому" ("винні" - фактом свого існування?).

А ми - мовчимо, "обтікаємо", і зі всім мовчки погоджуємося.
Поздоровляю вас, українці - бо на міжнародному рівні, інформаційно, з нас вже роблять кацапів - подають все так, наче ми - "такі самі" - "людожери, які тілько то й мріять, як в черговий раз когось змордувати".

Це відверта, публічна, інформаційна кампанія проти українців, і вимоги висувають саме українцям і Україні. Хоча, українці, попри те, що жили на свої землі, не мали жодної влади в тих краях, зокрема й на Волині, на той час, бо та ж таки Волинь перебувала - під окупацією як тієї ж Польщі, так і срср, Німеччини тощо. То ж відповідальність за те, що там відбувалося, несуть, найперше, самі країни-окупанти. Та ж Польща.
Пле звинувачують саме Україну та українців.
Навіщо?
Видається лише одна відповідь: щоби, коли нас знову будуть ділити, Україну, чи, коли буде нова агресія, проти України - щоби до нас ні в кого не було симпатії, допомоги, співчуття.
І не було претензій - до чергових окупантів України.
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04.05.2025 09:19 Ответить
👏 і що цікаве, мокшандії вони походу, пробачили і Катинь - як розтріли польських офіцерів, так і загибель польської еліти в авітрощі! Разом з Лєхом Качинським..

Скільки пуйло заплатив їм за мовчання?
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04.05.2025 10:27 Ответить
ляхи і кацапи це наші вороги
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04.05.2025 09:42 Ответить
 
 