Эксгумация жертв Волынской трагедии в Тернопольской области: обнаружены останки более 30 человек

Во время поисковых работ на месте бывшего села Пужники, что на Тернопольщине, польско-украинская экспедиция нашла останки более 30 человек. Сейчас эксгумированы уже более 20 тел.

Об этом сообщил заместитель министра культуры Украины Андрей Наджос, сообщает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня найдены останки около 30 человек. Продолжается эксгумация останков, и по состоянию на сегодня около 20 человек уже эксгумированы. Было обнаружено при этом довольно значительное количество различных артефактов: пуговиц, ботинок, монет, крестиков", - рассказал чиновник.

Наджос также рассказал, что эксперты, присутствующие на месте поисков, сейчас определяют пол людей, похороненных на кладбище в Пужниках. Кроме этого, они определят, когда именно были похоронены жертвы этих событий.

"Окончательное количество останков мы можем установить только после изъятия всех останков и проведения всех антропологических исследований, то есть где-то ориентировочно через неделю плюс мы будем иметь точную цифру людей, которые похоронены в бывшем селе Пужники", - заявил заместитель министра.

Ожидается, что после завершения работы будет подготовлен совместный отчет.

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"Обе стороны будут готовить свои отчеты, а дальше предметом для переговоров будет подготовка совместного отчета, где каждая сторона сравнит выводы, к которым пришла. И для нас это была бы очень хорошая история, когда бы мы вышли с одним итоговым документом по результатам проведения этих работ",- сказал Наджос.

Он также сказал, что украинская сторона в будущем готова провести аналогичные исследования уже на территории Польши.

Чиновник добавил, что полевые работы польско-украинской экспедиции в Пужниках постепенно подходят к концу.

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Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

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4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.

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