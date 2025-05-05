Свириденко зустрінеться з усіма фракціями ВР перед ратифікацією угоди про надра зі США
Перша віцепремʼєрка, міністерка економіки Юлія Свириденко проведе зустрічі з народними депутатами Верховної Ради з кожної фракції перед голосування за ратифікацію угоди про корисні копалини зі США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів Суспільному заступник партії "Батьківщина" Сергій Соболєв.
Зустрічі з фракціями відбудуться 6 та 7 травня, а за ратифікацію голосуватимуть 8 травня.
Соболєв розповів, що всім фракціям розіслали інформацію про зустрічі зі Свириденко та уповноваженими особами, які представляли угоду від України.
"Наразі ми не мали можливість ознайомитися з додатками, можливо тому що там є документи, які представляють державну або комерційну таємницю і це не можна оголошувати публічно", - сказав він.
Під час зустрічі із міністеркою депутати зможуть ставити запитання та отримати деталі угоди, підписаної зі Штатами.
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
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Був свого часу проuоб Пінчука ( спонcор сосросівського ВІДРОДЖЕННЯ в Україні як й Фіала) - він закликав у своїй статті в FT здається, віддати Донбас хйлу , це було саме в передвиборчий період першго пришестя Трампа. Часи тусовок мінських переговреняків, а Пінчук ПРОСТІТУТ УСІХ ЧАСІВ - вже тоді спонсорував виборчу компанію команди Трампа... Команда СОРОСА дуже різко його засудили але... співпрацю не зупинили ...
Так що українські соросівці- це звичайні приолігархічні *****.
ПосмОтрите, какое шоу они будут разыгрывать, каждая фракция ( читай шайка) будет выторговывать себе побольше привилегий за положительное голосование, даже представлять не хочется, тошнит.
Нет у нас сегодня другого выбора на данном этапе, теперь нужно голосовать за, другого не дано и нечего корчить из себя патриотов Украины.
При чём тут ваше ОП?
Парламент- это детище украинского народа и в прямом и в переносном смысле!
Народ дал согласие на такую систему государственного управления и народ сам выбирает этот
парламент , точка.
Вона ж не їбабельна. Хибащо по-п'яні.
Вона весела, цікава, на гармошці вміє?