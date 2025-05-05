Свириденко зустрінеться з усіма фракціями ВР перед ратифікацією угоди про надра зі США

Перша віцепремʼєрка, міністерка економіки Юлія Свириденко проведе зустрічі з народними депутатами Верховної Ради з кожної фракції перед голосування за ратифікацію угоди про корисні копалини зі США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів Суспільному заступник партії "Батьківщина" Сергій Соболєв.

Зустрічі з фракціями відбудуться 6 та 7 травня, а за ратифікацію голосуватимуть 8 травня.

Соболєв розповів, що всім фракціям розіслали інформацію про зустрічі зі Свириденко та уповноваженими особами, які представляли угоду від України.

"Наразі ми не мали можливість ознайомитися з додатками, можливо тому що там є документи, які представляють державну або комерційну таємницю і це не можна оголошувати публічно", - сказав він.

Під час зустрічі із міністеркою депутати зможуть ставити запитання та отримати деталі угоди, підписаної зі Штатами.

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Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

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