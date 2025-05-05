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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Свириденко зустрінеться з усіма фракціями ВР перед ратифікацією угоди про надра зі США

Ратифікація угоди про надра: Свириденко зустрінеться з нардепами

Перша віцепремʼєрка, міністерка економіки Юлія Свириденко проведе зустрічі з народними депутатами Верховної Ради з кожної фракції перед голосування за ратифікацію угоди про корисні копалини зі США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів Суспільному заступник партії "Батьківщина" Сергій Соболєв.

Зустрічі з фракціями відбудуться 6 та 7 травня, а за ратифікацію голосуватимуть 8 травня.

Соболєв розповів, що всім фракціям розіслали інформацію про зустрічі зі Свириденко та уповноваженими особами, які представляли угоду від України.

"Наразі ми не мали можливість ознайомитися з додатками, можливо тому що там є документи, які представляють державну або комерційну таємницю і це не можна оголошувати публічно", - сказав він.

Під час зустрічі із міністеркою депутати зможуть ставити запитання та отримати деталі угоди, підписаної зі Штатами. 

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Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

Також читайте: Зеленський про ратифікацію угоди із США: Тим, хто налаштований це не робити, слід скасувати візи до Сполучених Штатів

Автор: 

ВР (14994) ратифікація (264) США (23043) копалини (226) Свириденко (319)


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Топ коментарі
+5
Цю соросовську соску Свириденко треба судити за злочинну здачу інтересів України. За п'ять копійок готова продати матір рідну з тельбухами. Де їх тільки знаходять, таких?
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05.05.2025 20:18
+5
Здача інтересів України йде з вищого рівня. Свириденко виконує те, що прийшло згори, заробляючи свої мільйони ще й у Милованова.
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05.05.2025 20:44
+3
Самая грязная и самая мерзкая кухня украинской власти это парламент, ни одной светлой личности, ни одного даже просто человеческого лица, это же нужно было так постараться выбрать?

ПосмОтрите, какое шоу они будут разыгрывать, каждая фракция ( читай шайка) будет выторговывать себе побольше привилегий за положительное голосование, даже представлять не хочется, тошнит.

Нет у нас сегодня другого выбора на данном этапе, теперь нужно голосовать за, другого не дано и нечего корчить из себя патриотов Украины.
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05.05.2025 20:21
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Цю соросовську соску Свириденко треба судити за злочинну здачу інтересів України. За п'ять копійок готова продати матір рідну з тельбухами. Де їх тільки знаходять, таких?
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05.05.2025 20:18 Відповісти
Соросівську…. Соросята… гммм… Штірлітц ще не був такий близький до провалу 🤣🤣🤣
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05.05.2025 20:36 Відповісти
Тада. Ні разу не паливний хрін. 😁
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05.05.2025 20:40 Відповісти
Здача інтересів України йде з вищого рівня. Свириденко виконує те, що прийшло згори, заробляючи свої мільйони ще й у Милованова.
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05.05.2025 20:44 Відповісти
ІіііііІ оця рабиня кабміну Ахмєтова покаже повністю копію договору депутатам , ну й там де кому світить віза США а кому ні?
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05.05.2025 20:49 Відповісти
Треба пам"ятати антисоросівцям зажди !!! Соросовців предсталяє олігархат на Баноквій - а саме ПІНЧУК-ФІАЛА ( придурок Мілованов теж з їхніх).
Був свого часу проuоб Пінчука ( спонcор сосросівського ВІДРОДЖЕННЯ в Україні як й Фіала) - він закликав у своїй статті в FT здається, віддати Донбас хйлу , це було саме в передвиборчий період першго пришестя Трампа. Часи тусовок мінських переговреняків, а Пінчук ПРОСТІТУТ УСІХ ЧАСІВ - вже тоді спонсорував виборчу компанію команди Трампа... Команда СОРОСА дуже різко його засудили але... співпрацю не зупинили ...
Так що українські соросівці- це звичайні приолігархічні *****.
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05.05.2025 20:58 Відповісти
Самая грязная и самая мерзкая кухня украинской власти это парламент, ни одной светлой личности, ни одного даже просто человеческого лица, это же нужно было так постараться выбрать?

ПосмОтрите, какое шоу они будут разыгрывать, каждая фракция ( читай шайка) будет выторговывать себе побольше привилегий за положительное голосование, даже представлять не хочется, тошнит.

Нет у нас сегодня другого выбора на данном этапе, теперь нужно голосовать за, другого не дано и нечего корчить из себя патриотов Украины.
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05.05.2025 20:21 Відповісти
Прочитали мислі Зеленського?
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05.05.2025 20:36 Відповісти
Оу. Прочитав, як по бумажці. А тепер ще раз, українською, та спробуй сказати «паляниця». 🤣🤣🤣
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05.05.2025 20:37 Відповісти
Ця угода погіршує ситуацію для пуйла в великих перемовинах з Трампом . Тому для таких ватанів , як ти , розіслана нова методичка , в якій ставиться вимога збільшіть інтенсивность поносу на все українське . Для зміщення фокусу публічної уваги .
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05.05.2025 20:38 Відповісти
ВР- це дітище ОПУ мародерату ... Коаліція - це младоПРрегіональне збіговисько +проститутки та весільні фотографи , але вони керовані саме гнидами Янковича на Банковій , включаючи й типу соросівський ГОЛОС. Бо це дітище Фіали та Пінчука- любімчіков зеЄвлади
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05.05.2025 21:02 Відповісти
Пожалуйста, не пишите глупости.

При чём тут ваше ОП?

Парламент- это детище украинского народа и в прямом и в переносном смысле!

Народ дал согласие на такую систему государственного управления и народ сам выбирает этот

парламент , точка.
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05.05.2025 21:10 Відповісти
Парламент поза законом був переобраний одразу НЕЗАКОННО після перемоги Буратіно , у 2019 р мотивація- коаліції була вже ситуативна ( нічого не нагадує про коаліцію СН+ОПУ-ЗаЖопні )?
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05.05.2025 21:15 Відповісти
БУРАТІНО, віддавший владу агенту кремля Козиру- теж дєтісчє народа.
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05.05.2025 21:17 Відповісти
А чого з нею зустрічатися?
Вона ж не їбабельна. Хибащо по-п'яні.
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05.05.2025 20:33 Відповісти
Знаю я одну з Глухова. Вона постійно тєму про «і хтось це ж ї..е!» задвігає. Хоча сама страшна, як атомна війна 🤣
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05.05.2025 20:39 Відповісти
А є ще якийсь сенс зустрічатися з "шостим номером" ОП?

Вона весела, цікава, на гармошці вміє?
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05.05.2025 20:42 Відповісти
щоб таємно показати щось поганеньке АБО НЕ ВСЕ , але довести для депутатів необхідність голосування ЗА , що може бути точно насьогодні вірним рішенням . Адже Трамп точно позбавляється маніпулювати недоговірною Україною, а коли запрацює практичне використання надр - Трмпа вже не буде точно... ну мінімум при владі .
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05.05.2025 21:22 Відповісти
Індульгенція на царювання. Буде більше 300 голосів, побіжать спотикаючись кнопки тиснуть, ато раптом щось з офшором стане не добре
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05.05.2025 20:43 Відповісти
Але вже вимагають погодитись підписати, хоча текст самого договору засекречений, як Оманський.
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05.05.2025 20:49 Відповісти
а де шмига? чому не він розказує в ВР
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05.05.2025 20:51 Відповісти
Дайте вже їм ці Американські візи і хай вже їдуть, бо поки йде війна і хлопці ціною свого здоровя і життя захищають країну народні депутати і міністри в теплих кабінетах з бронею від фронту на яку не заслуговують обкрадають країну , порушуючи Конституцію. І ще одне питання, чому з надр які де юре по ки що до цього голосування належать народу олігархи не платять військовий збір на відміну від усіх українців, що ренту на надра не потрібно підіймати ще на 5%, чи їм заносять 30 серебряників з чорного входу.
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05.05.2025 21:18 Відповісти
 
 