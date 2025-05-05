Свириденко встретится со всеми фракциями ВР перед ратификацией соглашения о недрах с США
Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко проведет встречи с народными депутатами Верховной Рады из каждой фракции перед голосованием за ратификацию соглашения о полезных ископаемых с США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Суспільному заместитель партии "Батькивщина" Сергей Соболев.
Встречи с фракциями состоятся 6 и 7 мая, а за ратификацию будут голосовать 8 мая.
Соболев рассказал, что всем фракциям разослали информацию о встречах со Свириденко и уполномоченными лицами, которые представляли соглашение от Украины.
"Сейчас мы не имели возможность ознакомиться с приложениями, возможно потому что там есть документы, которые представляют государственную или коммерческую тайну и это нельзя объявлять публично", - сказал он.
Во время встречи с министром депутаты смогут задавать вопросы и получить детали соглашения, подписанного со Штатами.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
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Був свого часу проuоб Пінчука ( спонcор сосросівського ВІДРОДЖЕННЯ в Україні як й Фіала) - він закликав у своїй статті в FT здається, віддати Донбас хйлу , це було саме в передвиборчий період першго пришестя Трампа. Часи тусовок мінських переговреняків, а Пінчук ПРОСТІТУТ УСІХ ЧАСІВ - вже тоді спонсорував виборчу компанію команди Трампа... Команда СОРОСА дуже різко його засудили але... співпрацю не зупинили ...
Так що українські соросівці- це звичайні приолігархічні *****.
ПосмОтрите, какое шоу они будут разыгрывать, каждая фракция ( читай шайка) будет выторговывать себе побольше привилегий за положительное голосование, даже представлять не хочется, тошнит.
Нет у нас сегодня другого выбора на данном этапе, теперь нужно голосовать за, другого не дано и нечего корчить из себя патриотов Украины.
При чём тут ваше ОП?
Парламент- это детище украинского народа и в прямом и в переносном смысле!
Народ дал согласие на такую систему государственного управления и народ сам выбирает этот
парламент , точка.
Вона ж не їбабельна. Хибащо по-п'яні.
Вона весела, цікава, на гармошці вміє?