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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Свириденко встретится со всеми фракциями ВР перед ратификацией соглашения о недрах с США

Ратификация соглашения о недрах: Свириденко встретится с нардепами

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко проведет встречи с народными депутатами Верховной Рады из каждой фракции перед голосованием за ратификацию соглашения о полезных ископаемых с США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Суспільному заместитель партии "Батькивщина" Сергей Соболев.

Встречи с фракциями состоятся 6 и 7 мая, а за ратификацию будут голосовать 8 мая.

Соболев рассказал, что всем фракциям разослали информацию о встречах со Свириденко и уполномоченными лицами, которые представляли соглашение от Украины.

"Сейчас мы не имели возможность ознакомиться с приложениями, возможно потому что там есть документы, которые представляют государственную или коммерческую тайну и это нельзя объявлять публично", - сказал он.

Во время встречи с министром депутаты смогут задавать вопросы и получить детали соглашения, подписанного со Штатами.

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Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

Также читайте: Зеленский о ратификации соглашения с США: Тем, кто настроен это не делать, следует отменить визы в Соединенные Штаты

Автор: 

ВР (29258) ратификация (414) США (26844) ископаемые (165) Свириденко Юлия (131)


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Топ комментарии
+4
Цю соросовську соску Свириденко треба судити за злочинну здачу інтересів України. За п'ять копійок готова продати матір рідну з тельбухами. Де їх тільки знаходять, таких?
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05.05.2025 20:18
+4
Здача інтересів України йде з вищого рівня. Свириденко виконує те, що прийшло згори, заробляючи свої мільйони ще й у Милованова.
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05.05.2025 20:44
+3
Соросівську…. Соросята… гммм… Штірлітц ще не був такий близький до провалу 🤣🤣🤣
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05.05.2025 20:36
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Цю соросовську соску Свириденко треба судити за злочинну здачу інтересів України. За п'ять копійок готова продати матір рідну з тельбухами. Де їх тільки знаходять, таких?
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05.05.2025 20:18 Ответить
Соросівську…. Соросята… гммм… Штірлітц ще не був такий близький до провалу 🤣🤣🤣
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05.05.2025 20:36 Ответить
Тада. Ні разу не паливний хрін. 😁
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05.05.2025 20:40 Ответить
Здача інтересів України йде з вищого рівня. Свириденко виконує те, що прийшло згори, заробляючи свої мільйони ще й у Милованова.
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05.05.2025 20:44 Ответить
ІіііііІ оця рабиня кабміну Ахмєтова покаже повністю копію договору депутатам , ну й там де кому світить віза США а кому ні?
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05.05.2025 20:49 Ответить
Треба пам"ятати антисоросівцям зажди !!! Соросовців предсталяє олігархат на Баноквій - а саме ПІНЧУК-ФІАЛА ( придурок Мілованов теж з їхніх).
Був свого часу проuоб Пінчука ( спонcор сосросівського ВІДРОДЖЕННЯ в Україні як й Фіала) - він закликав у своїй статті в FT здається, віддати Донбас хйлу , це було саме в передвиборчий період першго пришестя Трампа. Часи тусовок мінських переговреняків, а Пінчук ПРОСТІТУТ УСІХ ЧАСІВ - вже тоді спонсорував виборчу компанію команди Трампа... Команда СОРОСА дуже різко його засудили але... співпрацю не зупинили ...
Так що українські соросівці- це звичайні приолігархічні *****.
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05.05.2025 20:58 Ответить
Самая грязная и самая мерзкая кухня украинской власти это парламент, ни одной светлой личности, ни одного даже просто человеческого лица, это же нужно было так постараться выбрать?

ПосмОтрите, какое шоу они будут разыгрывать, каждая фракция ( читай шайка) будет выторговывать себе побольше привилегий за положительное голосование, даже представлять не хочется, тошнит.

Нет у нас сегодня другого выбора на данном этапе, теперь нужно голосовать за, другого не дано и нечего корчить из себя патриотов Украины.
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05.05.2025 20:21 Ответить
Прочитали мислі Зеленського?
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05.05.2025 20:36 Ответить
Оу. Прочитав, як по бумажці. А тепер ще раз, українською, та спробуй сказати «паляниця». 🤣🤣🤣
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05.05.2025 20:37 Ответить
Ця угода погіршує ситуацію для пуйла в великих перемовинах з Трампом . Тому для таких ватанів , як ти , розіслана нова методичка , в якій ставиться вимога збільшіть інтенсивность поносу на все українське . Для зміщення фокусу публічної уваги .
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05.05.2025 20:38 Ответить
ВР- це дітище ОПУ мародерату ... Коаліція - це младоПРрегіональне збіговисько +проститутки та весільні фотографи , але вони керовані саме гнидами Янковича на Банковій , включаючи й типу соросівський ГОЛОС. Бо це дітище Фіали та Пінчука- любімчіков зеЄвлади
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05.05.2025 21:02 Ответить
Пожалуйста, не пишите глупости.

При чём тут ваше ОП?

Парламент- это детище украинского народа и в прямом и в переносном смысле!

Народ дал согласие на такую систему государственного управления и народ сам выбирает этот

парламент , точка.
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05.05.2025 21:10 Ответить
Парламент поза законом був переобраний одразу НЕЗАКОННО після перемоги Буратіно , у 2019 р мотивація- коаліції була вже ситуативна ( нічого не нагадує про коаліцію СН+ОПУ-ЗаЖопні )?
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05.05.2025 21:15 Ответить
БУРАТІНО, віддавший владу агенту кремля Козиру- теж дєтісчє народа.
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05.05.2025 21:17 Ответить
А чого з нею зустрічатися?
Вона ж не їбабельна. Хибащо по-п'яні.
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05.05.2025 20:33 Ответить
Знаю я одну з Глухова. Вона постійно тєму про «і хтось це ж ї..е!» задвігає. Хоча сама страшна, як атомна війна 🤣
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05.05.2025 20:39 Ответить
А є ще якийсь сенс зустрічатися з "шостим номером" ОП?

Вона весела, цікава, на гармошці вміє?
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05.05.2025 20:42 Ответить
щоб таємно показати щось поганеньке АБО НЕ ВСЕ , але довести для депутатів необхідність голосування ЗА , що може бути точно насьогодні вірним рішенням . Адже Трамп точно позбавляється маніпулювати недоговірною Україною, а коли запрацює практичне використання надр - Трмпа вже не буде точно... ну мінімум при владі .
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05.05.2025 21:22 Ответить
Індульгенція на царювання. Буде більше 300 голосів, побіжать спотикаючись кнопки тиснуть, ато раптом щось з офшором стане не добре
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05.05.2025 20:43 Ответить
Але вже вимагають погодитись підписати, хоча текст самого договору засекречений, як Оманський.
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05.05.2025 20:49 Ответить
а де шмига? чому не він розказує в ВР
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05.05.2025 20:51 Ответить
Дайте вже їм ці Американські візи і хай вже їдуть, бо поки йде війна і хлопці ціною свого здоровя і життя захищають країну народні депутати і міністри в теплих кабінетах з бронею від фронту на яку не заслуговують обкрадають країну , порушуючи Конституцію. І ще одне питання, чому з надр які де юре по ки що до цього голосування належать народу олігархи не платять військовий збір на відміну від усіх українців, що ренту на надра не потрібно підіймати ще на 5%, чи їм заносять 30 серебряників з чорного входу.
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05.05.2025 21:18 Ответить
 
 