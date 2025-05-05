Свириденко встретится со всеми фракциями ВР перед ратификацией соглашения о недрах с США

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко проведет встречи с народными депутатами Верховной Рады из каждой фракции перед голосованием за ратификацию соглашения о полезных ископаемых с США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Суспільному заместитель партии "Батькивщина" Сергей Соболев.

Встречи с фракциями состоятся 6 и 7 мая, а за ратификацию будут голосовать 8 мая.

Соболев рассказал, что всем фракциям разослали информацию о встречах со Свириденко и уполномоченными лицами, которые представляли соглашение от Украины.

"Сейчас мы не имели возможность ознакомиться с приложениями, возможно потому что там есть документы, которые представляют государственную или коммерческую тайну и это нельзя объявлять публично", - сказал он.

Во время встречи с министром депутаты смогут задавать вопросы и получить детали соглашения, подписанного со Штатами.

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Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

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