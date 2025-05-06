Комітет ВР сьогодні схвалить проєкт закону про ратифікацію угоди зі США, голосування - 8 травня, - Железняк
Верховна Рада 8 травня проголосує за ратифікацію угоди про копалини зі США.
Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на 14:00 засідання Комітету з питань міжнародної політики. Там схвалять Проект закону про ратифікацію", - зазначив він.
За словами парламентаря, там "хочуть, зробити пас опозиції і типу прописати в тексті рішення Комітету, що дві інші угоди парламент не знає і типу відповідальність не несе".
"Але це чисто політичний трюк….щоб деякі депутати проголосували)
Далі 06-08 травня будуть зустрічатися Свириденко, Качка, Соболев та Улютін з фракціями. Одразу сказали, що тексти не нададуть, тому що типу там NDA по розповсюдженню (не коментую правдивість).
Далі 08 травня у другій половині дня це проголосують", - додав Железняк.
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
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https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/19958 Бардіна Марина ОлегівнаЗаступник голови Комітету, голова підкомітету Комітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20979 Безугла Мар'яна ВолодимирівнаГолова підкомітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11121 Геращенко Ірина ВолодимирівнаЧлен Комітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15672 Іонова Марія МиколаївнаГолова підкомітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/129 Копиленко Олександр ЛюбимовичЗаступник голови Комітету, голова підкомітету Комітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21164 Кривошеєв Ігор СергійовичГолова підкомітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/23128 Локтіонова Наталія ВалентинівнаЧлен Комітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21232 Мережко Олександр ОлександровичГолова Комітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8830 Немиря Григорій МихайловичПерший заступник голови Комітету, голова підкомітету Комітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20772 Пушкаренко Арсеній МихайловичЗаступник голови Комітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21328 Руденко Ольга СергіївнаГолова підкомітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/22298 Шараськін Андрій АндрійовичСекретар Комітету, голова підкомітету Комітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21061 Юраш Святослав АндрійовичГолова підкомітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21053 Ясько Єлизавета ОлексіївнаГолова підкомітету
НуХотьПаржом!!!
візи в сща, йому та його родичам, найближчі десять років, не бачити.
ось на цьому, вся наша опозиційна принципіальність, швиденько закінчується!
О 14 годині відбудеться профільний комітет закордонних справ, на якому розглядатимуть угоду про копалини.
Уряд і досі відмовляється надати тексти угод про обмежене партнерство і статут інвестиційного фонду, посилаючись на документи про не розповсюдження.
На погоджувальній в понеділок, як я вже інформувала, прийнято рішення паралельно прийняти постанову ні про що, де зафіксувати, що тексти наступних угод, які не потребують ратифікації, повинні відповідати ратифікованій угоді про створення інвестиційного фонду.
Нинішня влади США дійсно привʼязують надання допомоги до схвалення угоди. І це критично важливо для ЗСУ. Але український уряд веде себе максимально дико, ховаючи пакет документів від парламентарів.
Рекомендую журналістам зареєструватися на комітет, аби послухати обговорення.
Сьогодні - завтра Свириденко і ко зустрічається з фракціями для адвокації підписаного нею документу. Зеленський обмежив свою роль в «діалозі» з ВР погрозами депутатам. Шмигаль самоусунувся. І в мене є стійке відчуття, що зараз ми спостерігаємо ще й кастинг на кандидатуру нової премʼєрші, бо хороша дівчинка, підпише, що дадуть - чи то санкції, чи угоди. На Банковій такі лояльні в ціні.