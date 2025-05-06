Комітет ВР сьогодні схвалить проєкт закону про ратифікацію угоди зі США, голосування - 8 травня, - Железняк

Верховна Рада 8 травня проголосує за ратифікацію угоди про копалини зі США.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на 14:00 засідання Комітету з питань міжнародної політики. Там схвалять Проект закону про ратифікацію", - зазначив він.

За словами парламентаря, там "хочуть, зробити пас опозиції і типу прописати в тексті рішення Комітету, що дві інші угоди парламент не знає і типу відповідальність не несе".

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"Але це чисто політичний трюк….щоб деякі депутати проголосували)



Далі 06-08 травня будуть зустрічатися Свириденко, Качка, Соболев та Улютін з фракціями. Одразу сказали, що тексти не нададуть, тому що типу там NDA по розповсюдженню (не коментую правдивість).



Далі 08 травня у другій половині дня це проголосують", - додав Железняк.





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Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

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