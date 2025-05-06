РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11942 посетителя онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
381 6

Комитет ВР сегодня одобрит проект закона о ратификации соглашения с США, голосование - 8 мая, - Железняк

Соглашение о полезных ископаемых с США. Когда будет голосовать ВР

Верховная Рада 8 мая проголосует за ратификацию соглашения об ископаемых с США.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на 14:00 заседание Комитета по вопросам международной политики. Там одобрят Проект закона о ратификации", - отметил он.

По словам парламентария, там "хотят, сделать пас оппозиции и типа прописать в тексте решения Комитета, что два других соглашения парламент не знает и типа ответственность не несет".

Читайте также: Соглашение об ископаемых является важной частью будущих гарантий безопасности, - посол Маркарова

"Но это чисто политический трюк....щоб некоторые депутаты проголосовали)

Далее 06-08 мая будут встречаться Свириденко, Качка, Соболев и Улютин с фракциями. Сразу сказали, что тексты не предоставят, потому что типа там NDA по распространению (не комментирую правдивость).

Далее 08 мая во второй половине дня это проголосуют", - добавил Железняк.

Соглашение о полезных ископаемых с США. Когда будет голосовать ВР
Соглашение о полезных ископаемых с США. Когда будет голосовать ВР

Читайте: Соглашение о недрах с Украиной даст Трампу больше рычагов влияния на РФ, - Бессент

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

Также читайте: Россия обеспокоена изменением позиции США по Украине после сделки о полезных ископаемых, - WP

Автор: 

ВР (29258) ископаемые (168) Железняк Ярослав (426) редкоземельные металлы (164)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
візи до сша всі отримали??проблеми вирішено з ,,новою,, батьківщиною продаючі стару???
показать весь комментарий
06.05.2025 10:46 Ответить
Великий хабар за рахунок пограбованих українців, щоб Боневтіку було комфортног жити в світі без санкцій США. Щоб він міг зі своєю шоблою витрачати змародерені мільярди у українців.
показать весь комментарий
06.05.2025 10:50 Ответить
Якщо ти знаєш що вже вирішено, то навіщо збирати цей цирк з комітетом
показать весь комментарий
06.05.2025 10:54 Ответить
А перекласчти відповідальність на коллегіальну свору - зелених депутатів, щоб не відповідати.
показать весь комментарий
06.05.2025 11:17 Ответить
Зробили з ВР якийсь гешефтмахер ...
показать весь комментарий
06.05.2025 10:56 Ответить
я дуже хочу подивитися на того упоротого, який проголосує проти?
візи в сща, йому та його родичам, найближчі десять років, не бачити.
ось на цьому, вся наша опозиційна принципіальність, швиденько закінчується!
показать весь комментарий
06.05.2025 11:01 Ответить
 
 