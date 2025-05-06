Комитет ВР сегодня одобрит проект закона о ратификации соглашения с США, голосование - 8 мая, - Железняк

Верховная Рада 8 мая проголосует за ратификацию соглашения об ископаемых с США.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на 14:00 заседание Комитета по вопросам международной политики. Там одобрят Проект закона о ратификации", - отметил он.

По словам парламентария, там "хотят, сделать пас оппозиции и типа прописать в тексте решения Комитета, что два других соглашения парламент не знает и типа ответственность не несет".

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"Но это чисто политический трюк....щоб некоторые депутаты проголосовали)



Далее 06-08 мая будут встречаться Свириденко, Качка, Соболев и Улютин с фракциями. Сразу сказали, что тексты не предоставят, потому что типа там NDA по распространению (не комментирую правдивость).



Далее 08 мая во второй половине дня это проголосуют", - добавил Железняк.





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Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

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