Комитет ВР сегодня одобрит проект закона о ратификации соглашения с США, голосование - 8 мая, - Железняк
Верховная Рада 8 мая проголосует за ратификацию соглашения об ископаемых с США.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на 14:00 заседание Комитета по вопросам международной политики. Там одобрят Проект закона о ратификации", - отметил он.
По словам парламентария, там "хотят, сделать пас оппозиции и типа прописать в тексте решения Комитета, что два других соглашения парламент не знает и типа ответственность не несет".
"Но это чисто политический трюк....щоб некоторые депутаты проголосовали)
Далее 06-08 мая будут встречаться Свириденко, Качка, Соболев и Улютин с фракциями. Сразу сказали, что тексты не предоставят, потому что типа там NDA по распространению (не комментирую правдивость).
Далее 08 мая во второй половине дня это проголосуют", - добавил Железняк.
Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
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візи в сща, йому та його родичам, найближчі десять років, не бачити.
ось на цьому, вся наша опозиційна принципіальність, швиденько закінчується!