Найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку, від початку доби там 42 боєзіткнення, - Генштаб

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. На даний час загалом відбулося 125 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1052 дрони-камікадзе та здійснили 3580 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог один раз намагався просунутися до позицій наших захисників у районі Вовчанська.

Двічі ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку — поблизу Піщаного та Загризового.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 968 130 осіб (+1070 за добу), 10 802 танки, 27 780 артсистем, 22 487 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 17 російських атак у районах Новомихайлівки, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки. Ще сім атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося вісім ворожих атак у районах Часового Яру та в бік Білої Гори. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші військові відбили шість ворожих атак у районах Торецька та в напрямку Диліївки.

Дивіться: Сили оборони знищили понад 6 тисяч артсистем росіян від початку року, - Генштаб. ВIДЕО

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь. Стримуючи ворожий натиск, відбито 40 атак, два боєзіткнення тривають дотепер. Авіація агресора завдала ударів КАБами по Полтавці та Русиному Яру.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 144 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили міномет, вісім розвідувальних БпЛА, вісім одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли. Також українські захисники уразили гармату, міномет та одну бойову броньовану машину ворога.

Читайте також: Авіаудари і штурми: окупанти продовжують тиснути на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в бік Зеленого Поля. Дотепер триває п’ять боєзіткнень. Населені пункти Новодарівка та Темирівка зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Високе, Малинівка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дві атаки загарбників у напрямках Новоданилівки та Малої Токмачки. Ворог завдав авіаударів по району Кам’янського.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять невдалих спроб просунутися вперед у напрямку Садового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Героїзм 25-ї Січеславської бригади: як десантники стримали наступ РФ на Покровському напрямку

Курський напрямок

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де наші війська за сьогодні відбили вісім атак противника. Російські загарбники завдали 17 авіаударів, застосувавши 33 керовані авіабомби, та здійснили 241 артилерійський обстріл, зокрема десять — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні варто відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 40-ї окремої бригади берегової оборони Морської піхоти та 2-го полку Національної гвардії України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог на Вовчанському напрямку застосовує майже все, що має: артилерію, авіацію, міномети, дрони на оптоволокні та fpv. У "м’ясні" штурми кидає ув’язненних, - "Гарт"