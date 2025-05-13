Наиболее активно россияне атакуют на Покровском направлении, с начала суток там 42 боестолкновения, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении. В настоящее время в целом произошло 125 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня государство-террорист нанесло 60 авиационных ударов, применив 101 управляемую бомбу. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1052 дроны-камикадзе и осуществили 3580 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг один раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска.

Дважды враг пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении - вблизи Песчаного и Загрызово.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 17 российских атак в районах Новомихайловки, Новосергиевки, Колодязей, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки. Еще семь атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло восемь вражеских атак в районах Часова Яра и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отбили шесть вражеских атак в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Старая Николаевка, Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Проминь. Сдерживая вражеский натиск, отражено 40 атак, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация агрессора нанесла удары КАБами по Полтавке и Русиному Яру.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 144 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили миномет, восемь разведывательных БпЛА, восемь единиц автомобильной техники, три мотоцикла. Также украинские защитники поразили пушку, миномет и одну боевую бронированную машину врага.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 20 вражеских атак вблизи Константинополя, Скудного, Ровнополя, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Богатиря, Новополя, Одрадного и в сторону Зеленого Поля. До сих пор продолжается пять боестолкновений. Населенные пункты Новодаровка и Темировка подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Гуляйпольском направлении авиационные удары нанесли Высокое, Малиновка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили две атаки захватчиков в направлениях Новоданиловки и Малой Токмачки. Враг нанес авиаудары по району Каменского.

На Приднепровском направлении агрессор совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед в направлении Садового.

Курское направление

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где наши войска за сегодня отбили восемь атак противника. Российские захватчики нанесли 17 авиаударов, применив 33 управляемые авиабомбы, и осуществили 241 артиллерийский обстрел, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня стоит отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 40-й отдельной бригады береговой обороны Морской пехоты и 2-го полка Национальной гвардии Украины, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

