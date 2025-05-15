168 боєзіткнень провели Сили оборони минулої доби, 74 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ
Протягом минулої доби Сили оборони Україні провели 168 бойових зіткнень із російськими окупантами.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Вчора загарбники завдали одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 108 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3327 дронів-камікадзе та здійснили 5298 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, з яких 151 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Білопілля Сумської області; Підлиман, Куп’янськ Харківської області; Ялта, Костянтинівка, Покровськ, Звірове, Запоріжжя, Новоукраїнка, Новопіль Донецької області; Дачне Дніпропетровської області; Гуляйполе, Високе, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області.
Ураження ворога
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки; чотири артилерійських засоби; одну РЛС та дев’ять інших важливих об’єктів противника.
Харківщина
На Харківському напрямку противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.
На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Глушківки.
Бої на Сході
На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки.
На Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.
На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 штурмових та наступальних дії агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка.
На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле.
Південь
На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми у районі Степового.
На Придніпровському напрямку зупинено одну спробу просування уперед підрозділу противника.
Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.
Курщина
На Курському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув шість керованих бомб, здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - з реактивних систем залпового вогню.
Північ
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На північ від Новооленівки російські війська штурмують південно-західну околицю Яблонівки і розташований на захід від забудови опорний пункт.
На південь від населеного пункту Зоря українські війська зупинили штурмову групу противника, яка на мотоциклах зробила спробу прориву до опорного пункту.
В районі південної частини Нової Полтавки та в районі західної частини Малинівки зберігається висока інтенсивність бойових дій.
На південь від Романівки українські війська відбили штурми противника вздовж лісосмуги та урочища."