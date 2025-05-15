РУС
168 боестолкновений провели Силы обороны за прошедшие сутки, 74 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Ситуация на фронте 15 мая 2025 года. Что известно

За прошедшие сутки Силы обороны Украины провели 168 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера захватчики нанесли один ракетный и 68 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 108 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3327 дронов-камикадзе и осуществили 5298 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах, из которых 151 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Речки, Белополье Сумской области; Подлиман, Купянск Харьковской области; Ялта, Константиновка, Покровск, Зверево, Запорожье, Новоукраинка, Новополь Донецкой области; Дачное Днепропетровской области; Гуляйполе, Высокое, Степногорск, Каменское Запорожской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники; четыре артиллерийских средства; одну РЛС и девять других важных объектов противника.

Харьковщина

На Харьковском направлении противник трижды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

Ситуация на фронте 15 мая 2025 года. Что известно

На Купянском направлении за сутки состоялась одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника неподалеку Глушковки.

Бои на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Редкодуб и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка, Белая Гора и Курдюмовка.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Богатирь, Новополь, Бурлацкое и Свободное Поле.

Юг

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районе Степного.

На Приднепровском направлении остановлена одна попытка продвижения вперед подразделения противника.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

Курщина

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил шесть управляемых бомб, совершил 210 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

@ "Костянтинівський напрямок:

На північ від Новооленівки російські війська штурмують південно-західну околицю Яблонівки і розташований на захід від забудови опорний пункт.

На південь від населеного пункту Зоря українські війська зупинили штурмову групу противника, яка на мотоциклах зробила спробу прориву до опорного пункту.

В районі південної частини Нової Полтавки та в районі західної частини Малинівки зберігається висока інтенсивність бойових дій.

На південь від Романівки українські війська відбили штурми противника вздовж лісосмуги та урочища."
