В Угорщині взяли під варту Іштвана Голло, якого перед тим назвали українським шпигуном

Суд Будапешта взяв під варту Іштвана Голо, якого напередодні звинуватили в шпигунстві на користь України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

В суді стверджують, що є підстави підозрювати, що Голло за дорученням української військової розвідки "здійснював в Угорщині діяльність, яка, у разі доведення, становить злочин шпигунства".

Крім того, там кажуть, що Голло (якого угорська влада назвала "чистокровним" українцем) переїхав до Угорщини ще в 90-х роках, але через відсутність легального доходу та попередні судимості його заяви про імміграцію та поселення були відхилені, тому його перебування в Угорщині є незаконним.

Окрім Голло, в Угорщині також "викрили" на шпигунстві на користь України Роланда Цебера – чинного депутата Закарпатської обласної ради Роланда Цебера, якому у 2024 році заборонили вʼїзд до Угорщини.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Угорщині заявили про виявлення службами національної безпеки країни ще двох "українських шпигунів".

Що передувало?

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Жінку, підозрювану в шпигунстві на користь Угорщини, також відправили під варту без права на заставу.

Як зʼясувала СБУ, йдеться про колишню військовослужбовицю Сил оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона інформувала угорські спецслужби про літаки й гелікоптери в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

У суботу, 10 травня, угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві".

