В Венгрии взяли под стражу Иштвана Голло, которого перед этим назвали украинским шпионом

Суд Будапешта взял под стражу Иштвана Голо, которого накануне обвинили в шпионаже в пользу Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В суде утверждают, что есть основания подозревать, что Голло по поручению украинской военной разведки "осуществлял в Венгрии деятельность, которая, в случае доказательства, составляет преступление шпионажа".

Кроме того, там говорят, что Голло (которого венгерские власти назвали "чистокровным" украинцем) переехал в Венгрию еще в 90-х годах, но из-за отсутствия легального дохода и предыдущих судимостей его заявления об иммиграции и поселении были отклонены, поэтому его пребывание в Венгрии является незаконным.

Читайте: Венгрию уговаривают открыть 1 кластер для Украины в переговорах о вступлении в ЕС

Кроме Голло, в Венгрии также "уличили" в шпионаже в пользу Украины Роланда Цебера - действующего депутата Закарпатского областного совета Роланда Цебера, которому в 2024 году запретили въезд в Венгрию.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Венгрии заявили об обнаружении службами национальной безопасности страны еще двух "украинских шпионов".

Читайте также: Орбан на встрече с Рютте собирается "четко выразить беспокойство Венгрии по поводу Украины"

Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог.

Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

В субботу, 10 мая, венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".

Читайте также: Венгрия высылает двух украинских дипломатов за "шпионаж под прикрытием", - Сийярто