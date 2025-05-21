В Венгрии взяли под стражу Иштвана Голло, которого перед этим назвали украинским шпионом
Суд Будапешта взял под стражу Иштвана Голо, которого накануне обвинили в шпионаже в пользу Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В суде утверждают, что есть основания подозревать, что Голло по поручению украинской военной разведки "осуществлял в Венгрии деятельность, которая, в случае доказательства, составляет преступление шпионажа".
Кроме того, там говорят, что Голло (которого венгерские власти назвали "чистокровным" украинцем) переехал в Венгрию еще в 90-х годах, но из-за отсутствия легального дохода и предыдущих судимостей его заявления об иммиграции и поселении были отклонены, поэтому его пребывание в Венгрии является незаконным.
Кроме Голло, в Венгрии также "уличили" в шпионаже в пользу Украины Роланда Цебера - действующего депутата Закарпатского областного совета Роланда Цебера, которому в 2024 году запретили въезд в Венгрию.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Венгрии заявили об обнаружении службами национальной безопасности страны еще двух "украинских шпионов".
Что предшествовало?
Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.
Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог.
Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.
В субботу, 10 мая, венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль