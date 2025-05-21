РУС
В Венгрии взяли под стражу Иштвана Голло, которого перед этим назвали украинским шпионом

Угорщина

Суд Будапешта взял под стражу Иштвана Голо, которого накануне обвинили в шпионаже в пользу Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В суде утверждают, что есть основания подозревать, что Голло по поручению украинской военной разведки "осуществлял в Венгрии деятельность, которая, в случае доказательства, составляет преступление шпионажа".

Кроме того, там говорят, что Голло (которого венгерские власти назвали "чистокровным" украинцем) переехал в Венгрию еще в 90-х годах, но из-за отсутствия легального дохода и предыдущих судимостей его заявления об иммиграции и поселении были отклонены, поэтому его пребывание в Венгрии является незаконным.

Читайте: Венгрию уговаривают открыть 1 кластер для Украины в переговорах о вступлении в ЕС

Кроме Голло, в Венгрии также "уличили" в шпионаже в пользу Украины Роланда Цебера - действующего депутата Закарпатского областного совета Роланда Цебера, которому в 2024 году запретили въезд в Венгрию.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Венгрии заявили об обнаружении службами национальной безопасности страны еще двух "украинских шпионов".

Читайте также: Орбан на встрече с Рютте собирается "четко выразить беспокойство Венгрии по поводу Украины"

Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог.

Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

В субботу, 10 мая, венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".

Читайте также: Венгрия высылает двух украинских дипломатов за "шпионаж под прикрытием", - Сийярто

мадяри - рускі курви
21.05.2025 22:36 Ответить
Ну, цей ексдипломат, якого мадяри хапонули 10 травня - явно не Іштван Голло, кримінальний злочинець
21.05.2025 22:48 Ответить
Потрібен обмін,якщо вже так вийшло.Своїх треба витягувати.
21.05.2025 22:50 Ответить
Якщо так звісно витягать треба, але є відчуття клоунади у мадяр, ну нашо там шпигуни нам, що там шпигувать у цій клоаці ?
21.05.2025 23:26 Ответить
А чому тут в Україні ще смердить своєю присутністю мадярский Otp-банк? Точніше орбанявський. Геть його нах після раzzійського сбербанка, місце якого він зайняв.
22.05.2025 02:06 Ответить
Українські спецслужби заслали бомжа Голо у розвідку!
22.05.2025 03:37 Ответить
 
 